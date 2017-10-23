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Станцию Крюково начали готовить к установке турникетов 23.10.2017 ZELENOGRAD.RU

Строительный городок ставят со стороны платформы №1 на Привокзальной площади — это место уже огорожено. В подземных переходах перекрывать движение пешеходов пока не планируется, а одну из лестниц, ведущую с улицы на 1-ю платформу, могут закрыть.

Фото: Zelenograd.ru

Это подготовительный этап, сообщили Zelenograd.ru в компании «Трансстрой» — это генеральный подрядчик работ на станции Крюково. Возле 1-й платформы (со стороны «нового» города) будет большой кассовый павильон и турникеты под навесом. На платформах 2 и 3 будут стоять турникетные линейки (без навеса). Никаких ограничений прохода для пассажиров по подземным переходам на этом этапе не будет. Возможно ограничение входа и выхода с платформы №1 со стороны Привокзальной площади.

Турникеты также будут стоять со стороны Крюковской площади возле перехода №1 — более узкого, расположенного ближе к местам посадки в автобусы. Этот тоннель закроют для транзитного прохода (между «старым» и «новым» городом), он будет предназначен для пассажиров электричек, проходящих на платформы 2 и 3. Соответственно, турникеты с обеих сторон перехода будут работать на вход и выход. На береговых (крайних) платформах закроют по два лестничных входа, оставят только центральные.

Всё это произойдёт уже после установки и включения турникетов, запланированного на весну 2018 года.

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Обсуждение
Kill Digit
23 октября 2017
Когда же начнут копать новый или реконструировать остающийся для масс существующий тоннель что бы объединить город для маломобильных групп населения, для которых для спуска нужен лифт или плавный спуск?
Елена Лиштовная
23 октября 2017
Эту платформу надо снести к чертям собачьим. Построить новую с нормальным обзором, а потом уже строить городки строительные с навесами. Платформа признана самой опасной, погибло 7 человек за короткий срок, помощники машиниста бегают в какие-то стаканы по лестнице чтоб двери увидеть, соплей каких то понаделали, а теперь навесы строят. Сделайте нормальную платформу!!!!!!!!!
Елена Копылова
23 октября 2017
Хоть бы сделали нормальный зал ожидания, современный, с выходом на платформу. Как в Солнечногорске. А то старый на отшибе стоит.
Андрей Googmen
24 октября 2017
По поводу платформы ценно замечено. Одиотско расположена и устарела. но зато навесы нам точно нужны)) Без них мы ну никак жить не можем. Прям беда без них! Особенно если переход отбирают. Питерским, с их "зрением" Зеленоград не виден А Смирновым всё на фиг не нужно. "Эти" на электричках не ездят.

Вот только вопрос, на который я не знаю ответа точного: -Сколько лишних смертей принесут эти турникеты((
(не сами турникеты естественно - а последствия, вызванные ими)
Дмитрий Цибизов
24 октября 2017
Сначала перенесите платформу на прямой участок, а только потом думайте о турникетах.
То, что сейчас творится в Крюково, это УЖАС.
Nata79 Motorina
24 октября 2017
Как же будет неудобно! Утром придётся выходить пораньше и долго стоять у табло, вдруг перенесут на другую платформу, а уж вечером, когда торопишься на автобус, ходящий с интервалом в 30 минут, а после 20.00 они все так ходят. Да и столкновение при посадке/высадке неизбежны. Пример в Клину:торопишься на понзд, а в это время приехала электричка и и толпа тебе на встречу, радостно...
Совершенно не продумано!
Антон Рrrrr
24 октября 2017
Сделайте нормальную платформу!!!!!!!!!
Зачем? Нормальная платформа будет работать долгие годы верой и правдой, на этом много бабла не отмыть. А вот на ежедневную реконструкцию исторически созданного уродства никакого бабла не жалко - прибыли у МТППК/РЖД сильно выше ста процентов за наш с вами счёт, новые шубохранилища не должны стоять пустыми.
Антон Рrrrr
24 октября 2017
торопишься на понзд, а в это время приехала электричка и и толпа тебе на встречу, радостно...
Совершенно не продумано!
Всё продумано, не раскачивайте уже яхту!
Пассажиры должны платить. А для того, чтобы платили охотнее, они наглядно должны себе представлять, с какими адскими трудностями сталкивается МТППК-РЖД в своей героической деятельности по перевозке нас с вами. Вспомните, сколько раз перестраивали для нашего с вами удобства платформы на Петровско-Разумовской? Раза три за последние два года? Или раз пять за четыре? Девять лет героического ковыряния в носу, и вот он, четвертый главный путь до Крюково, построен. Правда, современные поезда не на всех станциях могут останавливаться. Даже на тех, где платформы есть на всех четырех путях. Но скоро, лет через пять, машинисты научатся открывать двери не только с правой, но и с левой стороны составов. Дайте только срок. И субсидии. И три раза поменяйте госуправляющего РЖД.
И не смейте приводить пример Германии, где на самых задрипанных станциях, где выходит полтора человека в сутки, ширина подземных проходов 5 метров минимум, есть нескользящие пандусы и лифты на ВСЕХ платформах, даже на тех, где поезда не останавливаются никогда.
Барри
24 октября 2017
Построить новую с нормальным обзором
У вас там в 21 веке видеокамер не завезли ещё? Платформа - говно, согласен, тут вообще без вариантов надо это чёрт его знает как до сих пор держущееся на соплях и честном слове дерьмище ломать и строить по-новой всю станцию, весь ТПУ, прорыть этот туннель чтобы собаки могли оборачиваться и ехать в депо не пересекая главный ход, сделать большую общую крышу как часть эстакады, чтобы накрывала и автобусные площадки, эскалаторы, лифты, нормальные ЖК-табло, а не это... вот... там кафешки всякие, зоны для курения, деревья в кадках, подсветка с крыши... я уже лет 10 об этом кричу, что это позорище и ужас и срам комшмарный, а не ГОРОДСКОЙ ВОКЗАЛ. Ну пффф... ну это понятно всё, это башку включать придётся, эт нее, эт мы не разумеем.

А камеры повесить, четыре штуки блин, ну? Да хоть распилите там миллион ссаных рублей, так сложно что ли?
Инна Саттарова
24 октября 2017
Ублюдки, одно слово! Задрали! Деньги им нужны! ЛЮДЯМ УСЛОВИЯ создайте! Нормальные! Человеческие! Сволота вороватая! Ни уехать, ни приехать. Ни в час-пик, ни днем, ни ночью ((((
Фрези Грант
24 октября 2017
При чем здесь МТППК/РЖД? У них и цены адекватные, и билет действителен на всех направлениях,кроме нашей, Октябрьской железной дороги, которая к МТППК никакого отношения не имеет. Замкнутый круг какой-то. Зеленоград наш властям не нужен, интересы жителей никто не отстаивает, да еще и владельцы дороги стоят особняком к московскому правительству и тоже ни с кем не считаются. Хорошо, что большой переход под железкой не перекрыли, вот бы мы в очереди из одной части города в другую, постояли, как в пробках на эстакаде.
kh Craft
25 октября 2017
Может я не прав, но почему не сдвинуть/построить платформу ближе к области(напротив рынка), там вроде и участок прямой, до моста. Можно построить новую инфраструктуру, с широкими переходами, магазинами и т.п. А старую пока не трогать.
Барри
25 октября 2017
Может я не прав, но почему не сдвинуть/построить платформу ближе к области(напротив рынка), там вроде и участок прямой, до моста
Дороги сделайте у Алабушево и Малино нормальные, я например в это Крюково даже соваться не буду, я от Малино спокойно уеду к себе на Централку по прямой и всё, так же как и жителям 14 района, например, будет в кайф ездить от Алабушево, если инфраструктуру сделать.
Андрей Googmen
26 октября 2017
/построить платформу ближе к области
от Малино спокойно уеду к себе на Централку по прямой
14 района будет в кайф ездить от Алабушево
Всё дельное и правильное, Но в горсовете сидят те., кому это не надо Они УЖЕ решили. А что мы тут каркаем между собой...
ilyuxa ilyuxa
30 октября 2017
А, значит поэтому в узком переходе третий день освещение не работает...
Евгений Евгений
31 октября 2017
Должны вроде пообещать нам чтонть этакое уже ;-) Выборы скоро...
Не нужно ничего строить никому, сейчас важно собирать бабло! Если вы с машиной - штрафы и парковки и платные дороги. Если вы в силах ездить в Москву - то общ транспорт, где уже в ласточках ад, в 400 ад. Сбор бабла и удобство граждан немного разные понятия.
Max Petrov
1 ноября 2017
В новом городе посередь площади вкорячили забор, который ужасно мешает идти к автобусам - на каком вообще основании захватили часть площади? Разве принадлежит она железной дороге?
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