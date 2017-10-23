Строительный городок ставят со стороны платформы №1 на Привокзальной площади — это место уже огорожено. В подземных переходах перекрывать движение пешеходов пока не планируется, а одну из лестниц, ведущую с улицы на 1-ю платформу, могут закрыть.
Это подготовительный этап, сообщили Zelenograd.ru в компании «Трансстрой» — это генеральный подрядчик работ на станции Крюково. Возле 1-й платформы (со стороны «нового» города) будет большой кассовый павильон и турникеты под навесом. На платформах 2 и 3 будут стоять турникетные линейки (без навеса). Никаких ограничений прохода для пассажиров по подземным переходам на этом этапе не будет. Возможно ограничение входа и выхода с платформы №1 со стороны Привокзальной площади.
Турникеты также будут стоять со стороны Крюковской площади возле перехода №1 — более узкого, расположенного ближе к местам посадки в автобусы. Этот тоннель закроют для транзитного прохода (между «старым» и «новым» городом), он будет предназначен для пассажиров электричек, проходящих на платформы 2 и 3. Соответственно, турникеты с обеих сторон перехода будут работать на вход и выход. На береговых (крайних) платформах закроют по два лестничных входа, оставят только центральные.
Всё это произойдёт уже после установки и включения турникетов, запланированного на весну 2018 года.
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Вот только вопрос, на который я не знаю ответа точного: -Сколько лишних смертей принесут эти турникеты((
(не сами турникеты естественно - а последствия, вызванные ими)
То, что сейчас творится в Крюково, это УЖАС.
Совершенно не продумано!
Совершенно не продумано!
Пассажиры должны платить. А для того, чтобы платили охотнее, они наглядно должны себе представлять, с какими адскими трудностями сталкивается МТППК-РЖД в своей героической деятельности по перевозке нас с вами. Вспомните, сколько раз перестраивали для нашего с вами удобства платформы на Петровско-Разумовской? Раза три за последние два года? Или раз пять за четыре? Девять лет героического ковыряния в носу, и вот он, четвертый главный путь до Крюково, построен. Правда, современные поезда не на всех станциях могут останавливаться. Даже на тех, где платформы есть на всех четырех путях. Но скоро, лет через пять, машинисты научатся открывать двери не только с правой, но и с левой стороны составов. Дайте только срок. И субсидии. И три раза поменяйте госуправляющего РЖД.
И не смейте приводить пример Германии, где на самых задрипанных станциях, где выходит полтора человека в сутки, ширина подземных проходов 5 метров минимум, есть нескользящие пандусы и лифты на ВСЕХ платформах, даже на тех, где поезда не останавливаются никогда.
А камеры повесить, четыре штуки блин, ну? Да хоть распилите там миллион ссаных рублей, так сложно что ли?
Не нужно ничего строить никому, сейчас важно собирать бабло! Если вы с машиной - штрафы и парковки и платные дороги. Если вы в силах ездить в Москву - то общ транспорт, где уже в ласточках ад, в 400 ад. Сбор бабла и удобство граждан немного разные понятия.