Это подготовительный этап, сообщили Zelenograd.ru в компании «Трансстрой» — это генеральный подрядчик работ на станции Крюково. Возле 1-й платформы (со стороны «нового» города) будет большой кассовый павильон и турникеты под навесом. На платформах 2 и 3 будут стоять турникетные линейки (без навеса). Никаких ограничений прохода для пассажиров по подземным переходам на этом этапе не будет. Возможно ограничение входа и выхода с платформы №1 со стороны Привокзальной площади.



Турникеты также будут стоять со стороны Крюковской площади возле перехода №1 — более узкого, расположенного ближе к местам посадки в автобусы. Этот тоннель закроют для транзитного прохода (между «старым» и «новым» городом), он будет предназначен для пассажиров электричек, проходящих на платформы 2 и 3. Соответственно, турникеты с обеих сторон перехода будут работать на вход и выход. На береговых (крайних) платформах закроют по два лестничных входа, оставят только центральные.

Всё это произойдёт уже после установки и включения турникетов, запланированного на весну 2018 года.