Но ярмарка была востребована жителями. Поэтому её перенесут к торговому дому «Юность» на Центральном проспекте — на площадку между корпусом 401 и улицей Летчика Полагушина.

Эту площадку выбрали, потому что она не используется для каких-либо мероприятий, находится рядом с местом, где ярмарка была раньше, плюс, здесь ходит много людей. При этом Лавров заверил, что палатки не перекроют пешеходные зоны.

Предлагается открыть 16 торговых мест (на площади Юности было 24). Ярмарки работают с 8:00 до 19:00 с пятницы по воскресенье. Торговцы не будут ставить свои машины возле корпуса 401 и близлежащих домов, для них подобрано место во 2-м микрорайоне. «Там есть достаточно невостребованное парковочное пространство», — сказал Лавров, не уточнив, где конкретно. На ярмарках также ставят открытые бункеры для мусора и мобильный туалет.



Ярмарки выходного дня (в Зеленограде работают у корпусов 1104 и 1550) работают до 25 декабря. В 4-м микрорайоне ярмарка откроется в следующем году, в начале апреля. За работу ярмарок выходного дня отвечает учреждение «Московские ярмарки», оно же контролирует их уборку. Муниципальные депутаты, в свою очередь, тоже контролируют ярмарки и могут отозвать свое решение о размещении торговли в конкретном месте.