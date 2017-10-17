Продуктовая ярмарка выходного дня на площади Юности перестала работать из-за капитального ремонта площади, который проходил этим летом. Больше она там не может размещаться, — рассказал депутатам района Матушкино заместитель префекта Дмитрий Лавров, — это теперь «неформат», плюс там регулярно проводят общемосковские фестивали.
Но ярмарка была востребована жителями. Поэтому её перенесут к торговому дому «Юность» на Центральном проспекте — на площадку между корпусом 401 и улицей Летчика Полагушина.
Эту площадку выбрали, потому что она не используется для каких-либо мероприятий, находится рядом с местом, где ярмарка была раньше, плюс, здесь ходит много людей. При этом Лавров заверил, что палатки не перекроют пешеходные зоны.
Предлагается открыть 16 торговых мест (на площади Юности было 24). Ярмарки работают с 8:00 до 19:00 с пятницы по воскресенье. Торговцы не будут ставить свои машины возле корпуса 401 и близлежащих домов, для них подобрано место во 2-м микрорайоне. «Там есть достаточно невостребованное парковочное пространство», — сказал Лавров, не уточнив, где конкретно. На ярмарках также ставят открытые бункеры для мусора и мобильный туалет.
Ярмарки выходного дня (в Зеленограде работают у корпусов 1104 и 1550) работают до 25 декабря. В 4-м микрорайоне ярмарка откроется в следующем году, в начале апреля. За работу ярмарок выходного дня отвечает учреждение «Московские ярмарки», оно же контролирует их уборку. Муниципальные депутаты, в свою очередь, тоже контролируют ярмарки и могут отозвать свое решение о размещении торговли в конкретном месте.
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И тут только я хотел во все горло крикнуть "Слава Аллаху, милостивому и милосердному!!!", как прочитал
> Поэтому её перенесут к торговому дому «Юность» на Центральном проспекте — на площадку между корпусом 401 и улицей Летчика Полагушина.
И вырвалось более прозаичное "... мать!!!" Но дальше было круче:
> Торговцы не будут ставить свои машины возле корпуса 401 и близлежащих домов,
Потому что это нехорошо и ай-яй-яй, да? facepalm.jpg
> для них подобрано место во 2-м микрорайоне.
Кем, [censored], подобрано?!
> «Там есть достаточно невостребованное парковочное пространство», — сказал Лавров, не уточнив, где конкретно.
Пусть покажет, [censored]! Во втором районе яблоку негде упасть, машинами заставлено все так, что иной раз с тротуара придомового не протиснуться. Где г-н Лавров там "невостребованное пространство" подобрал для коробейников? На газонах? У загса? В лесочке возле АТАКа? Заглянуть бы пристально в глаза этому милому человеку, который такое несет и не стесняется.
> На ярмарках также ставят открытые бункеры для мусора и мобильный туалет.
Чудесно. Там, где "ходит много людей", мы поставим бункер с мусором и туалет. Браво!
Помню в 80-х (при горбаче ещё (или при Андропове? точно не помню)) самолётами военными привозили ярмарки с юга на прямую и продавали в 2-3-4 раза дешевле.
Помню, потому что в КООДе работали и в том числе и эти самолёты разгружали и привозили на эти ярмарки по ночам. На с завода отправляли и все были рады. И мы, что отгулы давали на след день и народ просто ломился в эти дни.