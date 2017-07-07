Из-за реконструкции площади Юности Зеленоград «выпал» из общегородских торгово-развлекательных мероприятий, и теперь решено проводить их в Крюково, сообщили в префектуре. Торговый «фестиваль цветов и сладостей» начнется только 20 июля, но палатки уже поставили под Крюковской эстакадой возле станции.

Официально этот фестиваль называется «Московское лето. Цветочный джем». Власти приглашали к участию в нем производителей и продавцов мороженого, кондитерских изделий, варенья, лимонадов, фруктов. Торговля подразумевает и культурную программу, но какую конкретно, пока неизвестно. Закончится фестиваль 6 августа.

В центре Москвы запланировали целую цветочную симфонию — необычные композиции на 40 площадках, цветочные поля на Новом Арбате, цветочный рынок на Тверской площади — и пир сладкоежек. Начнется фестиваль в Международный день торта, и каждый его день будет посвящен прянику, мороженому, варенью, меду — и так далее. Будут занятия по флористике и садоводству, кулинарные мастер-классы, велопарад на украшенных цветами велосипедах, бал и платья из живых цветов, сообщает пресс-служба мэрии.



На Привокзальной площади пять лет назад снесли все павильоны, чтобы сделать пешеходное пространство в рамках создания транспортно-пересадочного узла.