Продуктовая ярмарка на площади Юности перестала работать из-за капитального ремонта эти летом. По решению властей, теперь её там не будет. Потому что ярмарка для площади «неформат» (эстетически не вписывается), плюс там проходят общемосковские фестивали, а также «по техническим причинам», объяснил курирующий вопросы торговли заместитель префекта Дмитрий Лавров. Для торговли подыскали место — сквере возле корпуса 401. Планы обсудили с депутатами района Матушкино, но не с жителями близлежащих домов. Это самое неподходящее место, написала в своем обращении в префектуру жительница дома Татьяна Попова и попросила не открывать здесь ярмарку. Женщина отметила, что пишет по поручению жителей корпуса 401.

Депутаты ранее одобрили решение, но в конце октября снова собрались, чтобы обсудить детали размещения ярмарки. В частности — как будут заезжать грузовики. В четверг вечером привозят шатры, устанавливают их, а увозят в понедельник утром. Кроме того, продавцы привозят свой товар. Предлагается устроить заезд и выезд со стороны пересечения Центрального проспекта с улицей летчика Полагушина.

«Там есть достаточно широкое пространство между турникетом и светофором … машина типа „бычка“ может спокойно заезжать с перекрёстка», — сказал Лавров. Этот заезд предназначен для доставки разгрузки товара, но не для парковки. Продавцы будут ставить свои машины на парковке недалеко от корпуса 234 — там три стоянки на месте снесенных пятиэтажек. На них всегда есть свободные места, отметил зампрефекта. Это уже согласовано с ГИБДД.



Возле корпус 401 все равно будут парковать машины, возразили депутаты. Хотя бы те же покупатели, приехавшие на ярмарку. Зампрефекта предложил им обратиться в окружную комиссию по безопасности движения, чтобы решить вопрос с дополнительным патрулированием ДПС. Как полиция будет бороться с нехваткой парковочных мест, Лавров не пояснил

Кроме 16 торговых шатров, на площадке будут стоять биотуалеты, мусорный контейнер и автобус ветеринарной службы. Площадка у корпуса 401 имеет недостатки, признал зампрефекта — она рядом с жилыми домами, корпусами 401 и 240. Рядом, опять же, ЗАГС и проезжая часть.

Но есть и достоинства — она находится близко к площади Юности, прошлому месту ярмарки, а значит, удобна и привычна для жителей. Пешеходам торговля мешать не будет, потому что их тут в принципе немного, и идут они вдоль проспекта. Что касается чистоты и эстетики — если организатор (ГБУ «Московские ярмарки») будет следить, то все будет хорошо. Шатры приглядные, чистые, стандартного вида, быстро возводятся, отметил Лавров.

Зампрефекта также рассказал, что знает о «неоднозначной реакции общественности» на планы размещения ярмарки у корпуса 401, но не берет в расчет комментарии в интернете. «Там много последовательных критиков власти», пояснил Лавров. Он сообщил, что встретится с жителями корпуса 401 прямо после заседания совета депутатов. Обращение жительницы появилось на сайте префектуры после этой встречи.



Депутаты вновь согласовали проект, но оговорили, что в апреле, когда откроется торговля, надо постоянно наблюдать за работой ярмарки. И если будет много жалоб от жителей, поставить вопрос о её закрытии. Муниципальные депутаты контролируют работу ярмарок и могут отозвать свое решение о размещении торговли в конкретном месте.