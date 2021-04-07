В марте «Жилищник» заказал разработку концепции комплексного благоустройства небольшого сквера в глубине 11-го микрорайона и бульвара в 15 микрорайоне. Задание формулируется как «визуализация планировочных решений капитального ремонта благоустройства». Речь идет об обследовании существующего состояния территории и проектных разработках комплексного благоустройства. Исполнителей для этих работ выберут в апреле.

И вот, когда ещё даже не выбран исполнитель разработки концепции (визуализации), «Жилищник» объявляет конкурс на разработку проектно-сметной документации — то есть документа, который должны делать на основе уже разработанной концепции. Очевидно, эти работы должны идти только последовательно. Это подтвердили и в самом «Жилищнике».

Тем не менее, сроки выполнения работ по обоим проектам так или иначе пересекаются. Например, для бульвара в 11-м микорайоне на визуализацию дается до 60-ти рабочих дней, на разработку проекта — до 90. Допустим, контракт с подрядчикам заключат через неделю после проведения конкурса. Тогда к концу июня будет готова визуализация, к середине августа — проектно-сметная документация. Но как быть с наложением сроков?

Можно предполагать несколько вариантов. Возможно, разработчикам концепции придётся делать свою работу быстрее, чем указано в контракте — это может сказаться на качестве и возможности учёта мнений жителей («Жилищник» подтвердил, что их можно передавать через управу). Другой вариант — конкурс по выбору подрядчика фиктивный и на самом деле исполнитель уже известен, а разработка концепции уже идёт — это также скажется на учёте мнений жителей. Возможно, придётся ждать проектировщикам, пока будет готова концепция/визуализация, возможно придется продлевать сроки контракта и т. д. Мы не знаем точно, а «Жилищник» объяснил одновременное размещение работ туманно: «всё зависит от электронной площадки».

Какой бы вариант ни был реальным, похоже, выделение разработки концепции благоустройства в отдельную работу не подразумевает реального учета интересов жителей и обсуждение. О том, как такое обсуждение должно проходить в идеале, «Зеленоград.ру» рассказывал ранее высокопоставленный чиновник префектуры:

— Надо не просто говорить людям: «давайте-ка пообсуждаем», а говорить: «вот есть у нас десять рублей — на них мы можем сделать вот это, или вот это, или вот то». И прямым голосованием решать, что же, собственно, мы будем делать, протоколируем результат, чтобы несогласные понимали, что есть другое мнение. То есть мы должны предлагать выбор вариантов, а мы этого не умеем делать в силу многих причин. А по-хорошему, именно так должно быть. В этом и заключается искусство власти общаться с народом, и этому надо еще учиться и учиться. В той же загнивающей Европе любят такие референдумы, балдеют просто от них, могут по году, по два проводить их по поводу ***** [мелочи] полной, чтобы не забыть еще чей-то интерес: «если мы сделаем что-то для собак — не пострадают ли кошки?» и так далее. У нас нет, мы живем все время в каком-то цейтноте, все время в войне какой-то: только одно победит.

Тем не менее, жители еще могут что-то предложить по благоустройству сквера в 11-м микрорайона, бульвара в 15-м, Никольского пруда возле МЖК — по всем этим площадкам разработка концепции благоустройства выделена в отдельную работу. Пишите свои предложения по благоустройству в префектуру или нам на news@zelenograd.ru — мы всё передадим в администрацию.

«Зеленоград.ру» отправит запрос в федеральную антимонопольную службу, чтобы ведомство дало оценку допустимости проведения таких конкурсов.