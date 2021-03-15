Переход в онлайн

До обострения ситуации с коронавирусом все желающие могли прийти на встречу с архитекторами в библиотеки, инженерные службы, центры активности. После собрания перенесли в онлайн: кто-то вел трансляции вконтакте, кто-то организовал конференцию в Zoom. Материалы онлайн-собраний выкладывались в группы каждого двора, чаты в мессенджерах.

На пресс-конференции о первых впечатлениях от проекта мельком было сказано, что переход в онлайн имел свои минусы и плюсы, среди вторых — возможность подробно обсудить проект с каждой целевой группой отдельно (дети, мамы). Один из минусов в разговоре с «Зеленоград.ру» обозначил сооснователь и управляющий партнёр архитектурного бюро Megabudka (работали над двором в Марьине) Артем Укропов, но после проверки своих цитат он убрал эту фразу, а на пресс-конференции сказал снова: по его словам, после перехода в онлайн отсеклась одна целевая группа — пенсионеры, но архитекторы помнили их желания с первых встречи и старались учитывать в работе.

Управляющий партнер, генеральный директор «Проектной группы 8» (авторы методологии и пионеры соучаствующего проектирования в России, благоустроили ряд дворов в Татарстане таким способом) Дмитрий Смирнов объяснил, что суть соучаствующего проектирования не в том, чтобы просто собрать определенное количество людей. «Кажется логичным собрать пять детей, пять бабушек и пять подростков, но с точки зрения целеполагания важнее люди, которые готовы участвовать, которым это интересно. Важно, чтобы были представлены люди с разными интересами: обязательно мамы с детьми (чтобы обсудить детские игровые зоны), автомобилисты (обсудить количество машиномест, парковки, проезды) и старожилы (понять, что во дворе важно, какие есть системные проблемы). Например, во дворе есть памятное дерево, высаженное соседями в честь погибшего друга, и представьте, если бы кто-то пришел и просто спилил это дерево», — сказал он.

Также для работы был важен актив — старшие по подъезду, по дому, так как они много взаимодействуют с «Жилищником» и с управой, которым потом отвечать за двор и обслуживать территорию. В этой программе «Проектная группа 8» работала над двором в Бибиреве.

Смирнов в качестве примера называл примерное количество человек, которые приходили на встречи к ним, и общее число жителей дома, однако вскоре после звонков в «Зеленоград.ру» сотрудников программы «Мой район» отказался от этих слов. В мэрии не привели своих цифр, подчеркнув лишь, что число участников нельзя оценивать по подписчикам вконтакте (в каждой из групп состоит 60-150 участников) и каждый раз на встречи приходило разное количество человек.

«Зеленоград.ру» на онлайн-пресс-конференции 30 сентября пытался задать вопросы: верно ли, что по сути, проектные решения принимались не большинством жителей, а большинством активных участников обсуждений? И верно ли, что определяющим параметром было не количество участников, а присутствие всех целевых групп (мамы, водители, спортсмены, подростки и т. д.), но они не были озвучены модератором. Без ответа остался и вопрос о том, по каким критериям организаторы будут оценивать первый этап пилотного проекта.