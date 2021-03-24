Небольшой бульвар устроили 12 лет назад между корпусами 1121, 1126 и 1129 и назвали его сквером имени 50-летия Зеленограда. За эти годы его несколько раз подновляли, но сейчас задумали что-то новое и, вероятно, дорогое — сквер станет «знаковым объектом». Самое время высказать свои пожелания.
На этом бульваре или сквере — пешеходные дорожки, деревья, кусты, скамейки, фонари. Зеленоградский «Жилищник» заказал «визуализацию планировочных решений капитального ремонта благоустройства» сквера (так формулируется в документах закупки). Речь идет об обследовании существующего состояния территории (площадь 4,3 Га) и проектных разработках комплексного благоустройства. Что конкретно там хотят сделать, пока неизвестно. Под знаковыми объектами понимают зоны отдыха, бульвары, парки. Комплексное благоустройство — это обычно замена асфальта, обновление пешеходных дорожек, установка новых фонарей, скамеек, декоративных элементов и элементов инфраструктуры.
В 2017 году в сквере меняли асфальт, плитку, ставили новые урны и ограждения — на это ушло более миллиона рублей.
Подрядчик, который будет этим заниматься, должен согласовать, в том числе, результат работы с управой района Силино. Поэтому пишите свои предложения по благоустройству сквера в 11-м микрорайоне в управу или префектуру. Можно обратиться к главе муниципального округа Силино или к депутатам. Можете написать нам на news@zelenograd.ru — мы всё передадим в администрацию.
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