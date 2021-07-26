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Когда почистят Школьное озеро? 26.07.2021 ZELENOGRAD.RU

«Хожу плавать на Школьное озеро, там много тины — почистите озеро! Ведь в нем официально разрешено купаться», — так выглядит типичная жалоб на состояние Школьного озера, которые поступают в префектуру. Выяснили, что на это отвечают чиновники и какие вообще правила очистки водоемов.

Школьное озеро, как и другие зеленоградские водоемы, находится на балансе государственного учреждения «Мосводосток», который ежедневно очищает поверхность озера от бытового мусора, убирает прибрежную 3-х метровую зону, вынимает крупный мусор. Также периодически озеро подпитывают, убирают водоросли и обрабатывают биопрепаратом, который замедляет зарастание водоёма. Перед летним сезоном дно пруда обследуют водолазы.

Однако капитальная чистка Школьного озера давно не проводилась. При этом в префектуре и «Мосводостоке» утверждают, что, согласно последним замерам, объем ила в озере находится в пределах нормы. В большинстве случаев, капитальную очистку дна признают необходимой при толщине отложений от 30 сантиметров, сообщили «Зеленоград.ру» в Мосводостоке.

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Метки:
школьное озеро, зоны отдыха
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A T
1 час назад
А по планам благоустройства восточной части что-нибудь новое есть, не в курсе?
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Когда почистят Школьное озеро? Ответы
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