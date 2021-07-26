Школьное озеро, как и другие зеленоградские водоемы, находится на балансе государственного учреждения «Мосводосток», который ежедневно очищает поверхность озера от бытового мусора, убирает прибрежную 3-х метровую зону, вынимает крупный мусор. Также периодически озеро подпитывают, убирают водоросли и обрабатывают биопрепаратом, который замедляет зарастание водоёма. Перед летним сезоном дно пруда обследуют водолазы.

Однако капитальная чистка Школьного озера давно не проводилась. При этом в префектуре и «Мосводостоке» утверждают, что, согласно последним замерам, объем ила в озере находится в пределах нормы. В большинстве случаев, капитальную очистку дна признают необходимой при толщине отложений от 30 сантиметров, сообщили «Зеленоград.ру» в Мосводостоке.