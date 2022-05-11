Двухлетняя история с высоким металлическим забором вокруг новостроек в 3-м микрорайоне подошла к концу — 11 мая его начали разбирать. Добиться сноса помогли упорные и грамотные действия жителей новостроек. Но есть и недовольные — они хотят огородить жилой комплекс хотя бы кустами.
Строящийся с 2018 года жилой комплекс «Зеленоград-сити» занимает большую территорию между Центральным и Московским проспектами. Забор вокруг него поставили в мае 2020 года. Застройщик ЖК объяснял его появление желанием защитить деревья, кусты и в целом благоустройством вокруг новых домов. Всё это время часть жителей новостроек боролась против забора (и заодно против подделки подписей в протоколах собраний собственников). В процессе выяснилось, что двухметровое ограждение установлено без всяких на то оснований и не согласовано с городскими (московскими) властями. В суде «Жилищник» сообщил, что застройщик жилого комплекса должен демонтировать забор до 30 апреля.
Вероятно, застройщик отложил демонтаж забора до окончания майских праздников. Любопытно, что совсем недавно восстановили несколько секций ограждения у корпуса 354А — ранее их убрали для прокладки коммуникаций. Рабочие на месте говорят, что металлический забор вокруг ЖК уберут полностью.
С января в Зеленоградском районном суде рассматривается иск к префектуре в связи с её бездействием. Иск подала жительница корпуса 353А, просившая проверить документы на ограждение и, в случае их отсутствия, снести его. Префектура и управа должны были заняться этим давно, но присылали отписки. В марте возле этого дома показательно разобрали малую часть забора. Стало понятно, что убедительных аргументов о законности забора у ответчика нет. Ссылаться на решение собственников пяти корпусов, инициированными управляющей компанией, уже нельзя — ранее суд признал эти протоколы недействительными. С документами на забор тоже всё ясно — они отсутствуют. Теперь, когда забор разберут, иск могут не удовлетворить, посчитав, что префектура выполнила свои обязательства.
В чатах «Зеленоград-сити» активно обсуждают снос забора. Некоторые участники возмущаются: «Я покупал квартиру, где должны быть закрытая территория. Меня обманул застройщик». Хотя признают, что забор с открытыми калитками не может быть закрытой территорией по определению. Жильцы обсуждают устройство за свой счёт живой изгороди по периметру ЖК. А также включение шлагбаумов. Их поставили на въездах к новым домам два года назад, но они не работают.