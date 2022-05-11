С января в Зеленоградском районном суде рассматривается иск к префектуре в связи с её бездействием. Иск подала жительница корпуса 353А, просившая проверить документы на ограждение и, в случае их отсутствия, снести его. Префектура и управа должны были заняться этим давно, но присылали отписки. В марте возле этого дома показательно разобрали малую часть забора. Стало понятно, что убедительных аргументов о законности забора у ответчика нет. Ссылаться на решение собственников пяти корпусов, инициированными управляющей компанией, уже нельзя — ранее суд признал эти протоколы недействительными. С документами на забор тоже всё ясно — они отсутствуют. Теперь, когда забор разберут, иск могут не удовлетворить, посчитав, что префектура выполнила свои обязательства.