Всё это обещают сделать к концу года. Сейчас подготовлены сваи, формируется основание набережной и павильона, затем будут строить лодочную станцию и вышку. По берегам пруда для их укрепления кладут габионы — сетчатые конструкции с камнями. Работы ведутся и на другой стороне пруда, в дендропарке. В парке Победы продолжают делать пешеходные дорожки, электросети, новый каскадный фонтан.

Старую лодочную станцию на Малом городском пруду, со стороны 4 микрорайона, снесли прошлой осенью. Сейчас это просто пустое место со строительным забором. Никаких планов использования этой территории сейчас нет, сообщили в управе района Матушкино. Однако прямо напротив старой лодочной станции свой причал собирается открыть развлекательный центр «Дюшес».

Воду из городского пруда спустили еще зимой для очистки дна, нет её и сейчас. Наполнить его водой планировалось весной, но воды нет и сейчас. «Сложно просчитать скорость процесса, не исключено, что понадобится даже завоз воды» , — писала префектура со ссылкой на подрядчика работ. После осушения пруда и наполнения его водой экосистема водоема будет восстанавливаться не меньше трех лет, сообщил заказчик работ. Будет ли в нём рыба — пока неизвестно.