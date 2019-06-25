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Какой будет новая лодочная станция на городском пруду 25.06.2019 ZELENOGRAD.RU

Новую лодочную станцию сделают на Большом городском пруду, возле моста. На месте разрушенной старой пока ничего не будет. Пока же в пруду нет воды.

Набережную и причал на 12 лодок построят в рамках капитального ремонта — фактически реконструкции — пруда и парка Победы. Настил набережной выполнят из современного террасного покрытия, а павильон площадью 65 квадратных метров — из термоясеня, — сообщает департамент капитального ремонта (это заказчик работ). В павильоне разместят пункт проката с кассами, киоском и эллингом — помещение для круглогодичного хранения лодок. Рядом обустроят зону ожидания с навесом и лавочками, установят шезлонги для отдыха у воды. Построят вышку для спасателей. Сколько будет стоить прокат лодок и кто будет им заниматься, неизвестно. Для примера, на лодочной станции на Школьном озере полчаса проката стоит 400 рублей, час — 600.

Всё это обещают сделать к концу года. Сейчас подготовлены сваи, формируется основание набережной и павильона, затем будут строить лодочную станцию и вышку. По берегам пруда для их укрепления кладут габионы — сетчатые конструкции с камнями. Работы ведутся и на другой стороне пруда, в дендропарке. В парке Победы продолжают делать пешеходные дорожки, электросети, новый каскадный фонтан.

Старую лодочную станцию на Малом городском пруду, со стороны 4 микрорайона, снесли прошлой осенью. Сейчас это просто пустое место со строительным забором. Никаких планов использования этой территории сейчас нет, сообщили в управе района Матушкино. Однако прямо напротив старой лодочной станции свой причал собирается открыть развлекательный центр «Дюшес».

Воду из городского пруда спустили еще зимой для очистки дна, нет её и сейчас. Наполнить его водой планировалось весной, но воды нет и сейчас. «Сложно просчитать скорость процесса, не исключено, что понадобится даже завоз воды» , — писала префектура со ссылкой на подрядчика работ. После осушения пруда и наполнения его водой экосистема водоема будет восстанавливаться не меньше трех лет, сообщил заказчик работ. Будет ли в нём рыба — пока неизвестно.

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