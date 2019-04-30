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Пункт проката лодок открылся на Школьном озере 30.04.2019 ZELENOGRAD.RU

Напротив «Автогородка» ежедневно с 10:00 до 21:00 можно взять лодку напрокат. Получасовая водная прогулка в четырехместной лодке стоит 400 рублей, часовая — 600. В перечне услуг есть даже «пикник на воде» — он стоит 2000 рублей за час. Летом на станции появятся и катамараны.

Работниками станции установлены строгие правила: лицам, находящимся в состоянии опьянения, в прокат лодку никто не даст, распивать спиртное на борту лодок также нельзя. Купание с судна, самовольная высадка и посадка пассажиров запрещены. Не разрешается вставать в лодке, раскачивать ее, садиться за весла вдвоем.

Присоединяйтесь к группам 10-го микрорайона ВКонтакте, Фейсбуке и Инстаграме.

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