Напротив «Автогородка» ежедневно с 10:00 до 21:00 можно взять лодку напрокат. Получасовая водная прогулка в четырехместной лодке стоит 400 рублей, часовая — 600. В перечне услуг есть даже «пикник на воде» — он стоит 2000 рублей за час. Летом на станции появятся и катамараны.
Работниками станции установлены строгие правила: лицам, находящимся в состоянии опьянения, в прокат лодку никто не даст, распивать спиртное на борту лодок также нельзя. Купание с судна, самовольная высадка и посадка пассажиров запрещены. Не разрешается вставать в лодке, раскачивать ее, садиться за весла вдвоем.
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