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Что будет на месте бывшей лодочной станции на городском пруду? 26.10.2018 ZELENOGRAD.RU
Вид на лодочную станцию, середина 70-х годов. Фото: Плотицкий А.М. / pastvu.com

С начала 1990-х годов лодочная станция на городском пруду — частная собственность. Наследники владельца не могут восстановить и содержать здание, поэтому отказались от него. Недавно постройку начали сносить. Через несколько дней её полностью разберут и увезут обломки. Выясняли, что будет на этом месте.

Ушла еще одна зеленоградская достопримечательность, построенная в 1970-х годах. В отличие от снесенного фонтана на площади Юности, само по себе здание лодочной станции культурной ценности не имело, но это было одно из любимых мест отдыха жителей.

Летом ходили кататься на лодках и катамаранах. В 80-х, по воспоминаниям старожилов, прокат лодки стоил 50 копеек в час, катамарана — 1 рубль. В залог надо было оставить паспорт или часы. 11 лет, когда началось строительство автомобильного моста через городской пруд, лодочная станция закрылась. За эти годы бывшее место проката лодок и катамаранов почти разрушилось, но еще стояло. Теперь его сносят.

Город помогает наследникам собственника лодочной станции демонтировать здание, сообщили Zelenograd.ru в управе района Матушкино. Когда все разберут и расчистят, территорию минимально благоустроят — по крайней мере уберут. Но что с ней делать, пока не решено, и само решение представляется сложным. То есть пока на этом месте будет пусто.

Прежде всего, из-за ситуации с недостроенным «аквапарком» между 4-м микрорайоном и торгово-развлекательным центром, который сейчас продается. По сути, это территория стройки, забор которой находится прямо за разрушенной станцией. Здесь почти никто не ходит — разве что редкие прохожие и любители пробежек. Если бы аквапарк работал, то и услуги по прокату лодок в этом месте были бы выгодными, считают в управе.

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