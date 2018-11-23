Развлекательный центр построен возле Малого городского пруда со стороны МИЭТ. Лодочная станция была напротив, на другом берегу. Она не работала 11 лет, разрушалась, а в октябре её снесли. Что делать с этой территорией, власти не решили, и пока она будет пустовать.

В трехэтажном развлекательном центре откроют банкетный зал на 200 персон, конференц-зал, будет открытая кухня трех видов, винотека, кондитерская, развлечения для детей. К лету, кроме пристани с лодками и пляжа, возле здания поставят шатер для свадеб, беседки, устроят зону барбекю и детскую игровую зону.