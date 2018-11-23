Доступный для всех желающих пляж с лежаками и небольшая пристань с лодками появится к лету возле нового развлекательного центра «Дюшес», который скоро откроется у городского пруда.
«Мы хотим возродить традицию катания на лодках на пруду. Многие зеленоградцы помнят, как катались там в детстве и юности» , — сказали Zelenograd.ru в администрации ресторана «Дюшес», который вскоре переедет в новое здание.
Развлекательный центр построен возле Малого городского пруда со стороны МИЭТ. Лодочная станция была напротив, на другом берегу. Она не работала 11 лет, разрушалась, а в октябре её снесли. Что делать с этой территорией, власти не решили, и пока она будет пустовать.
В трехэтажном развлекательном центре откроют банкетный зал на 200 персон, конференц-зал, будет открытая кухня трех видов, винотека, кондитерская, развлечения для детей. К лету, кроме пристани с лодками и пляжа, возле здания поставят шатер для свадеб, беседки, устроят зону барбекю и детскую игровую зону.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- СТО Зеленоград
-
Всегда поможем
вашему авто !