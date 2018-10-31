Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Ресторан «Дюшес» переедет в декабре в новое здание у городского пруда. Что там ещё будет? 31.10.2018 ZELENOGRAD.RU

Строительство ресторанного комплекса возле Малого городского пруда со стороны МИЭТа почти завершено — в декабре туда переберется с улицы Юности ресторан «Дюшес». Ближе к лету у нового здания появится пристань с лодками.

Сейчас «Дюшес» арендует помещение в бывшем здании кинотеатра «Эра» на улице Юности. Здание передано «Ведогонь-театру», в конце ноября его закроют на капитальный ремонт. «Дюшес» планирует переехать в новое здание у пруда (его адрес: Георгиевский проспект, дом 3) в начале декабря, сообщили Zelenograd.ru в администрации ресторана. Концепция нового развлекательного комплекса не изменилась: в трехэтажном здании откроют банкетный зал на 200 персон, конференц-зал, будет открытая кухня трех видов, винотека, кондитерская, развлечения для детей.

Ближе к лету планируется устройство небольшого пляжа, пристани с лодками или катамаранами. Большой лодочной станции не будет, отметили в ресторане, — лишь несколько лодок или катамаранов. Рядом со зданием поставят шатер для свадеб, беседки, зона барбекю и детская игровая зона. Парковка ресторана устроена со стороны моста.

А старой лодочной станции на другом берегу пруда уже нет — её сломали.

 Реклама
Первый дом по программе реновации построят в 19 микрорайоне через два года Новости
В Андреевке и вдоль Пятницкого шоссе уберут незаконные палатки Новости
На Фирсановском шоссе сделают тротуар Новости
На ноябрьские праздники подорожает проезд на трассе М-11 Новости
В заброшенном помещении «Флейты» произошел пожар Новости
Камеру контроля скорости поставят возле ТЦ "Панфиловский" Новости
Кнопки для пешеходов поставили на Кутузовском шоссе Новости
Горящую уже неделю свалку рядом с Зеленоградом засыпают грунтом. Почему она до сих дымит? Истории
Десять новых контейнеров для раздельного сбора мусора поставили в Зеленограде Новости
Что будет на месте бывшей лодочной станции на городском пруду? Ответы
Пожарные во время тренировки залили пеной улицу, газон и деревья. Это вообще нормально? Ответы
EMEX - Готовимся к зиме вместе! Качественная зимняя резина для безопасной езды на машине. Объявления
Интеграция программ 1С и телефонии Компания МИКО
Салону детской красоты «Мульти-ЧИК» — 5 лет. Подарки от именинника Объявления
ЖК "Зеленоград Сити" - квартал в центре города. Активные продажи квартир. Ипотека, рассрочка. Объявления
Зеленоградский производитель смарт-карт обустраивает большой сборочный цех в Крюково
Аэропорту Шереметьево могут присвоить имя графа Шереметева. Вы что, бредите?
«Ведогонь-театр» в конце ноября закроется на ремонт Новости
Спортивное ориентирование 3 ноября Афиша
Удушающий запах соседских животных. Жители пытаются принудить соседей к чистоте, но закон не на их стороне
Почему на УЗИ один врач видит то, чего не видит другой? Партнерский материал
Лабиринт Страха от парка развлечений Виртуалити в подарок Объявления
Красный Бархат, капкейки — единороги и эклеры. Кондитерские мастер-классы во Вкусной Студии в эти выходные Объявления
ЖК "Лесное озеро". Комфорт для жизни. Активные продажи. Дом сдан. Объявления
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Настоящий Мордор. Когда закончат выжигать вырубки вокруг Зеленограда Истории
Власти не справляются с капремонтом. Даже когда его делает государственная компания, все равно получается плохо
Когда парк Победы снова откроют для прохода?
Открыты новые пешеходные переходы на Ленинградском шоссе — возле Чашниково и Радумли
В МИЭТе разработали новый материал для искусственной мышцы Новости
Штрафстоянка для эвакуированных автомобилей открылась в Зеленограде
После включения отопления из крана потекла ржавая вода. Что происходит?
Машине оторвало колесо из-за наезда на торчащий люк. Автовладелец потребует компенсации через суд
Берегите мужчин! О мужских проблемах из уст врача клиники «МРТ Эксперт» Реклама
Как выселяют жильцов аварийного дома в Алабушево, предлагая им самим покупать новое жилье
Молоток или бензопила? Насколько хорошо вы разбираетесь в инструментах Партнерский материал
Амбулаторная хирургия в медицинском центре «Никор-Мед» Объявления
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
"Клиника "Добромед" - качественное лечение для всей семьи. Объявления
Сдаются помещения в Андреевке от собственника Объявления
Древние камни в МЖК. Что за забором экспозиции «Свидетели времени»
Почему кошкам не дают жить в подвалах?
Я хочу больше зарабатывать, но боюсь сменить работу. Что делать? Партнерский материал
Новую зону отдыха устроят между 17 микрорайоном и Каменкой
Московские театры покажут спектакли для детей в «Ведогонь-театре» в дни школьных каникул
Должника за «коммуналку» искали повсюду, а он ушел в монастырь
Как жители корпуса 624 взяли власть в своем подъезде. Они заставили «Жилищник» снять с окон уродливые решетки
Что внутри поезда «Иволга», который запустят на московские центральные диаметры. Лет через пять он может заменить «Ласточки»
«Автодор» предупредил о запрете остановки на платной дороге М-11. И что теперь делать?
Кружки и секции для детей и взрослых. Выбирайте и записывайтесь
Подписывайтесь на наш Инстаграм. Самые красивые фотографии любимого города!
Как сделать белоснежную улыбку. Врач стоматологической клиники «Дантистъ» — о новой и безопасной процедуре отбеливания зубов
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама