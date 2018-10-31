Сейчас «Дюшес» арендует помещение в бывшем здании кинотеатра «Эра» на улице Юности. Здание передано «Ведогонь-театру», в конце ноября его закроют на капитальный ремонт. «Дюшес» планирует переехать в новое здание у пруда (его адрес: Георгиевский проспект, дом 3) в начале декабря, сообщили Zelenograd.ru в администрации ресторана. Концепция нового развлекательного комплекса не изменилась: в трехэтажном здании откроют банкетный зал на 200 персон, конференц-зал, будет открытая кухня трех видов, винотека, кондитерская, развлечения для детей.

Ближе к лету планируется устройство небольшого пляжа, пристани с лодками или катамаранами. Большой лодочной станции не будет, отметили в ресторане, — лишь несколько лодок или катамаранов. Рядом со зданием поставят шатер для свадеб, беседки, зона барбекю и детская игровая зона. Парковка ресторана устроена со стороны моста.

А старой лодочной станции на другом берегу пруда уже нет — её сломали.