Студия танцев и йоги «Феникс»: спонсор темы
Лыжероллерную трассу и памп-трек для велосипедистов начали делать за ЦИЭ. Подробный обзор проекта 25.05.2021 ZELENOGRAD.RU

Масштабные земляные работы для обустройства зоны отдыха «ЦИЭ» развернулись в дальнем конце Зелёной улицы, которая идёт через деревню Каменка от Георгиевского проспекта. Там уже поставили информационный плакат с планом будущей зоны отдыха. По лугам и перелескам между ЦИЭ и рекой Горетовкой проложат и заасфальтируют 3-километровую лыжероллерную трассу с освещением, раздевалками, туалетами и стартовой полосой, а рядом построят памп-трек для велосипедистов. Рассказываем подробно об этом проекте.

По планам, заложенным при проектировании зоны отдыха еще в 2019 году, рядом с лыжероллерной трассой предполагается устроить дорожно-тропиночную сеть из брусчатки, спортивные площадки, автостоянку на 50 машиномест, стартово-финишную зону (110 метров на 12 метров) и зону разминки — площадку типа «воркаут», а также модуль для хранения оборудования, судейский модуль и навес для ратрака — машины для уплотнения снега. Вдоль трассы поставят 60 энергосберегающих фонарей, малые архитектурные формы (20 скамеек и урн), навигационные знаки.

Для велосипедистов собираются сделать велопарковки, для маломобильных граждан — места для колясок рядом со скамейками, пандусы при перепаде высот, безбарьерное пересечение пешеходных дорожек с лыжероллерной трассой.

Одно из требований к благоустройству — максимальное сохранение существующих зеленых насаждений. Благоустроительные работы включают восстановление газонов, посадку деревьев и кустарников.

Лыжероллерная трасса

Сама лыжероллерная трасса запланирована шириной в 4 метра (на спусках — до 5 метров) и предназначена для массового катания, тренировок лыжников и проведения соревнований. Вдоль трассы в проекте заложены беговые дорожки (на 1 метр справа и слева).

В техзадании на проектирование значится ограждение трассы из легкого секционного металлического забора — пока неизвестно, будет ли это реализовано.

Помимо основной территории с новой трассой в проект благоустройства попала также пешеходная дорожка, идущая по правому берегу реки Каменка, от Нижнекаменского пруда и новой зоны отдыха на нём — до начала лыжероллерной трассы. По этой дорожке часто гуляют жители 17 микрорайона, но заасфальтирована она только наполовину. От домов 17 микрорайона на дорожку спускается лестница.

Читайте также
На Нижнекаменском пруду благоустраивают правый берег: мангалы, туалеты, плитка, фонари, мост через речку и дорожки к бульвару в соседнем микрорайоне. Очень подробный обзор
Памп-трек для велосипедистов

В конце 2019 года проект благоустройства зоны отдыха за ЦИЭ обсуждали на общественных обсуждениях в управе Крюково. С предложением устроить помимо лыжероллерной трассы грунтовую кросс-кантри трассу для велосипедистов выступили представители велодрома, который расположен рядом с ЦИЭ. Это предложение в управе отклонили, зато поддержали другую идею, высказанную руководителем зеленоградской сети магазинов «Велосеть» Рашидом Валеевым: построить памп-трек для велосипедистов.

Памп-трек — это специально сконструированная модульная велосипедная трасса с чередованием ям, кочек и контруклонов, без ровных участков. Особенность её заключается в том, что поддержание и набор скорости происходит не за счёт вращения педалей, а с помощью специальной техники прохождения («прокачки») волн.

Контракт на покупку памп-трека для зоны отдыха ЦИЭ был заключен в апреле, поставить его должны до 20 июня (причем начальная цена тендера в 3,5 миллиона рублей снижена поставщиком более чем вдвое — до 1,5 миллиона рублей).

Зеленоградский памп-трек будет состоять из 104 сегментов, иметь протяжённость в 93,5 метра и площадь 25 на 16 метров. Его соберут на деревянном каркасе из досок и влагостойкой фанеры. Предназначен памп-трек для катания не только на велосипедах ВМХ, но и на роликах, самокатах, скейтбордах, уточняется в конкурсной документации, и ориентирован на райдеров от начального до высокого уровня.

Заказчиком всех благоустроительных работ выступает зеленоградский «Жилищник», общая площадь благоустройства — 12 га. Проект реализуется по программе мэра Москвы «Мой район» и государственной программе «Развитие городской среды». Срок завершения работ — 15 августа 2021 года.

Зона отдыха ЦИЭ задумана для массового посещения: продолжительных семейных пеших и лыжных прогулок, катания на велосипедах, роликах и самокатах, активного спорта и тихого отдыха. Она расположена вдали от жилых домов и имеет хорошую транспортную доступность, как считают городские власти.

Благоустройство не затронет частные дома деревни Каменка и пройдёт в стороне от заброшенных строений бывшего Центра информатики и электроники, возведение которого было заморожено в начале 1990-х — сейчас недостроенные здания ЦИЭ сносят, чтобы построить на их месте новый жилой микрорайон.

Читайте также
Подводные камни красивых рендеров. Фонд «Городские проекты» раскритиковал новый проект застройки микрорайона ЦИЭ. И вот почему

Берега реки Горетовки, самодельные мостики через неё и родник за рекой — также вне планов благоустройства. Однако можно ожидать, что любители природы и «диких» пикников начнут посещать эти места гораздо чаще с появлением удобного асфальтированного маршрута.

Местность вдоль реки Горетовки, от 17 микрорайона до деревни Кутузово, на которой сейчас создают новую зону отдыха с лыжероллерной трассой — потенциальная особо охраняемая природная территория (ООПТ) природный заказник «Долина реки Горетовки», единственная в «новом» городе. В числе планируемых к созданию зеленоградских ООПТ она ждёт присвоения этого статуса с 2005 года. Два года назад мэрия Москвы утвердила другую крупную ООПТ в Зеленограде — комплексный заказник «Зеленоградский» в «старом» городе. В его состав вошёл и лесопарк с 2-километровой лыжероллерной трассой, построенной в 2016 году за больницей им. Кончаловского. Решение об учреждении ООПТ «Долина реки Горетовки» снова отложили — до 2025 года, как сообщил в ответ на запрос «Зеленоград.ру» столичный департамент природопользования, сославшись на необходимость согласования этого вопроса с городскими организациями и органами власти. Возможно, эта отсрочка была связана с серьёзными ограничениями на строительные работы в ООПТ, что помешало бы уже запланированному благоустройству.

Подписывайтесь на новости 17-го микрорайона и присоединяйтесь к группам в инстаграме, вконтакте или фейсбуке — здесь больше местных новостей.

Читайте также
Три новых особо охраняемых природных территории должны создать в Зеленограде до 2025 года
Материалы о спорте, фитнесе, танцах и йоге редакции Зеленоград.ру помогает делать Студия танцев и йоги «Феникс» - уютная студия для детей и взрослых, где все занятия проходят в мини-группах по пять человек. Есть индивидуальные занятия и почасовая аренда зала. Скидки новым и постоянным клиентам, стоимость абонементов 1900-5000 рублей. Адрес: Зеленоград, корпус 454. Телефон: 8-985-462-78-37. Каждому подписавшемуся на аккаунт Студии в ВК, инстаграме или ютьюбе - скидка 10% на первый абонемент
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
спорт, велосипед, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда), спортивные площадки, благоустройство, лыжи, микрорайон циэ, Валеев Рашид
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Исследование очередей на 400-й «экспресс» начал фонд «Городские проекты» Новости
Мужчину в Зеленограде задержали за растление шестилетней дочери. Заявление на него написала бабушка ребенка Новости
До утра среды в воздухе над Москвой и областью зависнут выбросы Новости
Лыжероллерную трассу и памп-трек для велосипедистов начали делать за ЦИЭ. Подробный обзор проекта Истории
Где в Зеленограде самая роскошная сирень? Прекрасные фото 13 разных сортов Блоги
Из-за постоянной сырости в новом корпусе 108 развелись мокрицы. Почему ситуацию не исправляют, и что говорят жители Истории
Офлайн-лекция «Как я украл вашу картину?!» — 29 мая в Культурном центре «Доброволец» Афиша
Тротуар возле остановки «Товары для дома» в 3-м микрорайоне обещают восстановить. Его сломали ради расширения дороги Новости
Учеников зеленоградской школы обязали сдать тест на ковид для допуска к экзамену Новости
Розовые яблони цветут в МЖК. Подборка красивых фотографий Жизнь
В ЖК «Новый Зеленоград» предлагают квартиры со сниженной ипотечной ставкой — 5,45% годовых. Ежемесячный платеж от 15 тысяч рублей Партнерский материал
Семинар чемпиона Европы и России по классическому бодибилдингу Станислава Линдовера — 20 июня Афиша
Припаркованным в 17 микрорайоне машинам массово спустили колеса. До этого им ломали зеркала Новости
Два зеленоградских клуба временно закрыли из-за несоблюдения антиковидных мер. Вот какие нарушения у них нашли Новости
Активисты проиграли второй суд по отмене экологической экспертизы комплекса по переработке отходов рядом с Поварово Новости
Первый сервис проката самокатов заработал в Зеленограде. Мы его протестировали Истории
«Строим и ремонтируем социальные объекты». Компания «АртСтройТехнология» — о проектах в Зеленограде и не только Истории
Спортивный клуб «ЗОЖ»: светло, уютно, всё есть и ничего лишнего Партнерский материал
«Власть не радуется, что у нас создается гражданское общество». Студентку из Зеленограда вычислили по камерам и оштрафовали за участие в митинге. Мы с ней поговорили Истории
На месте беговой дорожки в парке Победы мэр обещал сделать лыжню. Префектура говорит, что это невозможно из-за уборки и реагентов Новости
Автостудия Kartel Avto на Новокрюковской улице — что внутри? Партнерский материал
«Процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе». Собянин заявил о низких темпах вакцинации от коронавируса Новости
Моноспектакль Евгения Гришковца «Предисловие» — 27 мая в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
«Красивая осанка, стройное и сильное тело, гибкость и легкость, спина без боли». Уникальная студия пилатеса в Зеленограде Партнерский материал
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
Какие места в Зеленограде и окрестностях обрабатывают от клещей Гид
Пешеходную «Аллею вязов» в 9 микрорайоне благоустроят в 2022 году — проектирование уже началось Новости
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
© 1997–2021 Зеленоград.ру