По планам, заложенным при проектировании зоны отдыха еще в 2019 году, рядом с лыжероллерной трассой предполагается устроить дорожно-тропиночную сеть из брусчатки, спортивные площадки, автостоянку на 50 машиномест, стартово-финишную зону (110 метров на 12 метров) и зону разминки — площадку типа «воркаут», а также модуль для хранения оборудования, судейский модуль и навес для ратрака — машины для уплотнения снега. Вдоль трассы поставят 60 энергосберегающих фонарей, малые архитектурные формы (20 скамеек и урн), навигационные знаки.

Для велосипедистов собираются сделать велопарковки, для маломобильных граждан — места для колясок рядом со скамейками, пандусы при перепаде высот, безбарьерное пересечение пешеходных дорожек с лыжероллерной трассой.

Одно из требований к благоустройству — максимальное сохранение существующих зеленых насаждений. Благоустроительные работы включают восстановление газонов, посадку деревьев и кустарников.