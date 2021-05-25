Масштабные земляные работы для обустройства зоны отдыха «ЦИЭ» развернулись в дальнем конце Зелёной улицы, которая идёт через деревню Каменка от Георгиевского проспекта. Там уже поставили информационный плакат с планом будущей зоны отдыха. По лугам и перелескам между ЦИЭ и рекой Горетовкой проложат и заасфальтируют 3-километровую лыжероллерную трассу с освещением, раздевалками, туалетами и стартовой полосой, а рядом построят памп-трек для велосипедистов. Рассказываем подробно об этом проекте.
По планам, заложенным при проектировании зоны отдыха еще в 2019 году, рядом с лыжероллерной трассой предполагается устроить дорожно-тропиночную сеть из брусчатки, спортивные площадки, автостоянку на 50 машиномест, стартово-финишную зону (110 метров на 12 метров) и зону разминки — площадку типа «воркаут», а также модуль для хранения оборудования, судейский модуль и навес для ратрака — машины для уплотнения снега. Вдоль трассы поставят 60 энергосберегающих фонарей, малые архитектурные формы (20 скамеек и урн), навигационные знаки.
Для велосипедистов собираются сделать велопарковки, для маломобильных граждан — места для колясок рядом со скамейками, пандусы при перепаде высот, безбарьерное пересечение пешеходных дорожек с лыжероллерной трассой.
Одно из требований к благоустройству — максимальное сохранение существующих зеленых насаждений. Благоустроительные работы включают восстановление газонов, посадку деревьев и кустарников.
Сама лыжероллерная трасса запланирована шириной в 4 метра (на спусках — до 5 метров) и предназначена для массового катания, тренировок лыжников и проведения соревнований. Вдоль трассы в проекте заложены беговые дорожки (на 1 метр справа и слева).
В техзадании на проектирование значится ограждение трассы из легкого секционного металлического забора — пока неизвестно, будет ли это реализовано.
Помимо основной территории с новой трассой в проект благоустройства попала также пешеходная дорожка, идущая по правому берегу реки Каменка, от Нижнекаменского пруда и новой зоны отдыха на нём — до начала лыжероллерной трассы. По этой дорожке часто гуляют жители 17 микрорайона, но заасфальтирована она только наполовину. От домов 17 микрорайона на дорожку спускается лестница.
В конце 2019 года проект благоустройства зоны отдыха за ЦИЭ обсуждали на общественных обсуждениях в управе Крюково. С предложением устроить помимо лыжероллерной трассы грунтовую кросс-кантри трассу для велосипедистов выступили представители велодрома, который расположен рядом с ЦИЭ. Это предложение в управе отклонили, зато поддержали другую идею, высказанную руководителем зеленоградской сети магазинов «Велосеть» Рашидом Валеевым: построить памп-трек для велосипедистов.
Памп-трек — это специально сконструированная модульная велосипедная трасса с чередованием ям, кочек и контруклонов, без ровных участков. Особенность её заключается в том, что поддержание и набор скорости происходит не за счёт вращения педалей, а с помощью специальной техники прохождения («прокачки») волн.
Контракт на покупку памп-трека для зоны отдыха ЦИЭ был заключен в апреле, поставить его должны до 20 июня (причем начальная цена тендера в 3,5 миллиона рублей снижена поставщиком более чем вдвое — до 1,5 миллиона рублей).
Зеленоградский памп-трек будет состоять из 104 сегментов, иметь протяжённость в 93,5 метра и площадь 25 на 16 метров. Его соберут на деревянном каркасе из досок и влагостойкой фанеры. Предназначен памп-трек для катания не только на велосипедах ВМХ, но и на роликах, самокатах, скейтбордах, уточняется в конкурсной документации, и ориентирован на райдеров от начального до высокого уровня.
Заказчиком всех благоустроительных работ выступает зеленоградский «Жилищник», общая площадь благоустройства — 12 га. Проект реализуется по программе мэра Москвы «Мой район» и государственной программе «Развитие городской среды». Срок завершения работ — 15 августа 2021 года.
Зона отдыха ЦИЭ задумана для массового посещения: продолжительных семейных пеших и лыжных прогулок, катания на велосипедах, роликах и самокатах, активного спорта и тихого отдыха. Она расположена вдали от жилых домов и имеет хорошую транспортную доступность, как считают городские власти.
Благоустройство не затронет частные дома деревни Каменка и пройдёт в стороне от заброшенных строений бывшего Центра информатики и электроники, возведение которого было заморожено в начале 1990-х — сейчас недостроенные здания ЦИЭ сносят, чтобы построить на их месте новый жилой микрорайон.
Берега реки Горетовки, самодельные мостики через неё и родник за рекой — также вне планов благоустройства. Однако можно ожидать, что любители природы и «диких» пикников начнут посещать эти места гораздо чаще с появлением удобного асфальтированного маршрута.
Местность вдоль реки Горетовки, от 17 микрорайона до деревни Кутузово, на которой сейчас создают новую зону отдыха с лыжероллерной трассой — потенциальная особо охраняемая природная территория (ООПТ) природный заказник «Долина реки Горетовки», единственная в «новом» городе. В числе планируемых к созданию зеленоградских ООПТ она ждёт присвоения этого статуса с 2005 года. Два года назад мэрия Москвы утвердила другую крупную ООПТ в Зеленограде — комплексный заказник «Зеленоградский» в «старом» городе. В его состав вошёл и лесопарк с 2-километровой лыжероллерной трассой, построенной в 2016 году за больницей им. Кончаловского. Решение об учреждении ООПТ «Долина реки Горетовки» снова отложили — до 2025 года, как сообщил в ответ на запрос «Зеленоград.ру» столичный департамент природопользования, сославшись на необходимость согласования этого вопроса с городскими организациями и органами власти. Возможно, эта отсрочка была связана с серьёзными ограничениями на строительные работы в ООПТ, что помешало бы уже запланированному благоустройству.
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