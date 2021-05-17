Контракт на второй этап благоустройства Нижнекаменского пруда был заключен еще в марте 2020 года — на 73,4 миллиона рублей, между «Жилищником» и компанией «ТСК Сармад». Все работы должны были завершиться к середине лета прошлого года, однако из-за эпидемии их пришлось перенести, а осенью 2020 года контракт с подрядчиком был расторгнут.

По смете, большую часть суммы планировалось потратить на благоустройство и наружное освещение. Кроме того, 15,5 миллионов рублей были отведены на «реабилитацию пруда» — его собирались спустить, удалить иловые отложения, провести разные грунтовые работы при помощи бульдозеров и устроить в ложе водоема подстилающий слой из песка. А затем укрепить берега при помощи геотехнической решетки и засеять их газонными травами.

На нынешнем плане благоустройства отмечено «устройство геопластики» по берегам пруда. Будут ли чистить сам пруд — пока неизвестно. Конкурс на благоустройство повторно не проводился, сейчас за эти работы взялся сам зеленоградский «Жилищник».