За весну и лето на Нижнекаменском пруду пройдёт второй этап благоустройства — на восточном берегу, напротив большой прогулочной территории со скейт-парком и детскими площадками, которая появилась на западном берегу в 2019 году. Восточный берег пруда традиционно используется для шашлыков — теперь там устроят официальную пикниковую зону с беседками и мангалами, а также площадку для отдыха у воды, аллеи и лестницы с фонарями. С бульвара 16 микрорайона к Нижнекаменскому пруду проложат долгожданные дорожки под автомобильным мостом с Георгиевским проспектом. Здесь же будет выстроен пешеходный мостик через речку Каменка — он соединит обе части новой зоны отдыха.
Контракт на второй этап благоустройства Нижнекаменского пруда был заключен еще в марте 2020 года — на 73,4 миллиона рублей, между «Жилищником» и компанией «ТСК Сармад». Все работы должны были завершиться к середине лета прошлого года, однако из-за эпидемии их пришлось перенести, а осенью 2020 года контракт с подрядчиком был расторгнут.
По смете, большую часть суммы планировалось потратить на благоустройство и наружное освещение. Кроме того, 15,5 миллионов рублей были отведены на «реабилитацию пруда» — его собирались спустить, удалить иловые отложения, провести разные грунтовые работы при помощи бульдозеров и устроить в ложе водоема подстилающий слой из песка. А затем укрепить берега при помощи геотехнической решетки и засеять их газонными травами.
На нынешнем плане благоустройства отмечено «устройство геопластики» по берегам пруда. Будут ли чистить сам пруд — пока неизвестно. Конкурс на благоустройство повторно не проводился, сейчас за эти работы взялся сам зеленоградский «Жилищник».
К началу мая на восточном берегу Нижнекаменского пруда уже развернулись земляные работы — расчистка и планировка территории, общая площадь которой составляет 10,7 га.
Намечен въезд к новой зоне отдыха со Школьной улицы, которая ведёт в деревню Каменка с Георгиевского проспекта. По соседству со сквером и братской могилой в деревне Каменка устроят небольшую асфальтовую автопарковку. С неё пешеходные дорожки под деревьями и лестница будут спускаться к берегу пруда.
В планах благоустройства, задокументированных в 2020 году — обустройство новых дорожек и проездов: асфальтовых, из гранитной плитки и из бетонной брусчатки, а также из композитного настила. В процессе благоустройства собирались разобрать 13 бетонных фундаментов, частично демонтировать асфальтовые и бетонные дороги, опорные плиты, заменить люки инженерных коммуникаций.
Частные дома жителей деревни Каменка, которые расположены рядом с прудом, благоустройство не затронет — как и плотину в южной части пруда со старой аллеей, и родник рядом с ней, признанный памятником природы.
Для спуска к пруду сделают две лестницы, на восточном и на западном берегу, с облицовкой ступеней из гранита, стен — из известняка.
Зону для пикников оставят на берегу пруда — там появятся восемь беседок с мангалами-барбекю (в 2018 году при проектировании предполагалось сделать десять пикниковых точек).
У воды спроектирована площадка для отдыха на металлических сваях и балках. Две туалетные кабинки разместят рядом с этой площадкой, еще две — на площадке под автомобильным мостом.
Ландшафт украсит кованый садовый мостик рядом с большим мостом. По нему можно будет перейти на другой берег пруда, не поднимаясь на большой мост.
По всей зоне отдыха на восточном берегу запланировано расставить 21 скамейку и 42 урны, 68 фонарей со светодиодными лампами и светильники на уровне земли. Газоны засеют травой, у дорожек устроят цветники и установят десять цветочниц. Будут высажены новые деревья и кустарники в подготовленные ямы — 24 крупных и 48 средних, а также живые изгороди длиной более 500 метров — всего 461 деревьев и кустарников. Использование рулонных газонов сметой 2020 года не предусмотрено.
Гарантийный срок на качество работ по благоустройству, материалов и смонтированного оборудования составляет два года, на газон и работы по ремонту асфальта — один год, на посадку/пересадку деревьев и кустарников — три года (по данным из технического задания 2020 года).
Окончание работ назначено на 15 августа, судя по плакату, при этом префектура называет другой срок — 1 сентября.
Нижнекаменский пруд давно пользуется популярностью у зеленоградцев как место для отдыха и пикников, поэтому его берега всегда были сильно замусорены — мусор периодически собирали и вывозили экологи-активисты. Благоустройство пруда начали планировать больше десяти лет назад: был разработан проект по восстановлению и экологической реабилитации пруда, а в 2009 году пруд попал в городскую целевую программу по реабилитации малых рек и водоёмов Москвы. Неизвестно, было ли что-то сделано в рамках этой программы. Проектирование нынешнего благоустройства стартовало в 2018 году.
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