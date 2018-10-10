Новую зону отдыха устроят между 17 микрорайоном и Каменкой

На заросшем и замусоренном участке возле Нижнего Каменского пруда, между 17 микрорайоном и Школьной улицей, планируют сделать десять пикниковых зон, пешеходные и велодорожки, скейтпарк, поставить тренажеры и скамейки. Почистят ли сам пруд, неизвестно. Пока заказан проект благоустройства.
В техзадании проекта нового парка упоминаются освещение, устройство дорожек и тропинок, спортивная зона со скейтпарком и воркаутом, 10 пикниковых точек, скамейки «для разных возрастных категорий», беседки. Будут сажать новые деревья и кустарники, существующие обещают максимально сохранить. Одновременно объявлен конкурс на проект реабилитации «пруда, расположенного на территории парковой зоны у Нижнекаменского пруда». В обоих госзакупках практически одинаковая документация — говорится о благоустройстве, но не об очистке самого пруда.
Пруд у Каменки и сейчас сейчас считается зоной отдыха, а по сути это место для шашлыков и мусорная свалка. Мусор периодически собирают и вывозят активисты и общественники, но территория возле пруда не перестает быть запущенной. Благоустройство Нижнего Каменского пруда (в документах он называется Нижнекаменским) планировалось давно: 12 лет назад был разработан проект по восстановлению и экологической реабилитации пруда, а в 2009 году пруд попал в городскую целевую программу по реабилитации малых рек и водоёмов Москвы. Неизвестно, что было сделано (и было ли вообще что-то сделано) в рамках этой программы.
В программе мэра «Мой район» отмечается, что «обустройство зоны отдыха будет осуществляться с учетом потребности жителей». Здесь же говорится о площади благоустройства — 4,7 гектар, но в проектной документации она уменьшена вдвое, до 2,3 Га. Эта территория называется парковой.
Одновременно «Жилищник района Крюково» заказал создание инженерно-топографического плана с обследованием подземных коммуникаций на площади 7,6 Га — это территория между Георгиевским проспектом, улицами Школьная и Заречная и ограждением хосписа в 17 микрорайоне. В документах она называется зоной отдыха «Нижнекаменский» пруд. Цель закупки — уточнить линии градостроительного регулирования — границы территорий, в пределах которых действуют особые режимы и правила их использования. Например, их уточняют для разделения природоохранных и городских участков (их обслуживают разные ведомства).
Здесь еще сохранились частные дома с огородами — вероятно, властям придется обсуждать планы благоустройства с жителями этих домов. 13 частных домов на Заречной улице, которые по проекту застройки 17 микрорайона идут под снос под строительство общественно-административных зданий, находятся за границей территории благоустройства. Впрочем, их пока и не трогают.
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