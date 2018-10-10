Новую зону отдыха устроят между 17 микрорайоном и Каменкой

В программе мэра «Мой район» отмечается, что «обустройство зоны отдыха будет осуществляться с учетом потребности жителей». Здесь же говорится о площади благоустройства — 4,7 гектар, но в проектной документации она уменьшена вдвое, до 2,3 Га. Эта территория называется парковой.

Одновременно «Жилищник района Крюково» заказал создание инженерно-топографического плана с обследованием подземных коммуникаций на площади 7,6 Га — это территория между Георгиевским проспектом, улицами Школьная и Заречная и ограждением хосписа в 17 микрорайоне. В документах она называется зоной отдыха «Нижнекаменский» пруд. Цель закупки — уточнить линии градостроительного регулирования — границы территорий, в пределах которых действуют особые режимы и правила их использования. Например, их уточняют для разделения природоохранных и городских участков (их обслуживают разные ведомства).

Здесь еще сохранились частные дома с огородами — вероятно, властям придется обсуждать планы благоустройства с жителями этих домов. 13 частных домов на Заречной улице, которые по проекту застройки 17 микрорайона идут под снос под строительство общественно-административных зданий, находятся за границей территории благоустройства. Впрочем, их пока и не трогают.