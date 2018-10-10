Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Новую зону отдыха устроят между 17 микрорайоном и Каменкой 10.10.2018 ZELENOGRAD.RU
Фото: zelao.ru

На заросшем и замусоренном участке возле Нижнего Каменского пруда, между 17 микрорайоном и Школьной улицей, планируют сделать десять пикниковых зон, пешеходные и велодорожки, скейтпарк, поставить тренажеры и скамейки. Почистят ли сам пруд, неизвестно. Пока заказан проект благоустройства.

В техзадании проекта нового парка упоминаются освещение, устройство дорожек и тропинок, спортивная зона со скейтпарком и воркаутом, 10 пикниковых точек, скамейки «для разных возрастных категорий», беседки. Будут сажать новые деревья и кустарники, существующие обещают максимально сохранить. Одновременно объявлен конкурс на проект реабилитации «пруда, расположенного на территории парковой зоны у Нижнекаменского пруда». В обоих госзакупках практически одинаковая документация — говорится о благоустройстве, но не об очистке самого пруда.

Границы парковой зоны

Пруд у Каменки и сейчас сейчас считается зоной отдыха, а по сути это место для шашлыков и мусорная свалка. Мусор периодически собирают и вывозят активисты и общественники, но территория возле пруда не перестает быть запущенной. Благоустройство Нижнего Каменского пруда (в документах он называется Нижнекаменским) планировалось давно: 12 лет назад был разработан проект по восстановлению и экологической реабилитации пруда, а в 2009 году пруд попал в городскую целевую программу по реабилитации малых рек и водоёмов Москвы. Неизвестно, что было сделано (и было ли вообще что-то сделано) в рамках этой программы.

В программе мэра «Мой район» отмечается, что «обустройство зоны отдыха будет осуществляться с учетом потребности жителей». Здесь же говорится о площади благоустройства — 4,7 гектар, но в проектной документации она уменьшена вдвое, до 2,3 Га. Эта территория называется парковой.

Одновременно «Жилищник района Крюково» заказал создание инженерно-топографического плана с обследованием подземных коммуникаций на площади 7,6 Га — это территория между Георгиевским проспектом, улицами Школьная и Заречная и ограждением хосписа в 17 микрорайоне. В документах она называется зоной отдыха «Нижнекаменский» пруд. Цель закупки — уточнить линии градостроительного регулирования — границы территорий, в пределах которых действуют особые режимы и правила их использования. Например, их уточняют для разделения природоохранных и городских участков (их обслуживают разные ведомства).

Здесь еще сохранились частные дома с огородами — вероятно, властям придется обсуждать планы благоустройства с жителями этих домов. 13 частных домов на Заречной улице, которые по проекту застройки 17 микрорайона идут под снос под строительство общественно-административных зданий, находятся за границей территории благоустройства. Впрочем, их пока и не трогают.

 Реклама
Новую зону отдыха устроят между 17 микрорайоном и Каменкой
Солнечногорский район возглавил бывший глава Ярославля и Химок Владимир Слепцов
Древние камни в МЖК. Что за забором экспозиции «Свидетели времени»
Промзону с развалинами ЦИЭ сдали в аренду частному инвестору
Нанотрубки против артроза. В МИЭТе создали материал для регенерации гиалинового хряща в суставах
Новый лифт в 11 микрорайоне сорвался и упал в шахту. Внутри были женщина с ребенком
Science Slam — битва молодых ученых. 12 октября в МИЭТе
Завершается снос крюковского вещевого рынка
ЖК "Лесное озеро". Комфорт для жизни. Активные продажи. Дом сдан. Объявления
Магнитно-резонансная томография открытого типа в медцентре «Томоград» — абсолютно информативно, психологически комфортно Объявления
Сдаются помещения в Андреевке от собственника Объявления
Все для вашего автомобиля в компании «Автонабор-Сервис» Объявления
Робота PinGO создали в школе 1557. Он умеет играть с детьми-инвалидами
Я хочу больше зарабатывать, но боюсь сменить работу. Что делать? Партнерский материал
Кружки и секции для детей и взрослых. Выбирайте и записывайтесь
Лекции и мастер-классы для школьников в МИЭТе по субботам. Расписание
Пассажиров на Ленинградском вокзале разведут по уровням: посадка через верх, выход через низ
Укол зонтиком. Рыба с человечьими зубами — самые смешные происшествия недели
Кофейня «Старбакс» откроется в «Зеленопарке»
«Автодор» предупредил о запрете остановки на платной дороге М-11. И что теперь делать?
Курсы ЕГЭ и ОГЭ в Зеленограде. Профориентация и помощь в поступлении на бюджет Объявления
ЖК "Зеленоград Сити" - квартал в центре города. Активные продажи квартир. Ипотека, рассрочка. Объявления
Школа красоты и светского воспитания General Models начинает набор на новый учебный год Объявления
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
«Ласточке» исполнилось три года. Почему слова Собянина о «наземном метро в Зеленоград» оказались неправдой
Я хочу поставить лавочку у подъезда, как это сделать? А как её потом убрать?
«Рисковать своим здоровьем не надо». Тренер по лыжным гонкам Павел Елисеев о воспитании чемпиона и наборе в бесплатную секцию
Водителей без полиса ОСАГО начнут ловить с помощью камер с ноября
Для пассажиров электричек разработают проход через турникеты с помощью сканирования лиц
Десять удивительных фактов о магазине «Подружки-рукодельницы» от его хозяек Партнерский материал
Как выселяют жильцов аварийного дома в Алабушево, предлагая им самим покупать новое жилье
Беспроводное электричество для «сердечного насоса». Как ученые МИЭТа решают проблему подзарядки медицинских имплантатов
Строительство турникетов на станции Крюково возобновится в октябре. Включат их к весне или раньше
После включения отопления из крана потекла ржавая вода. Что происходит?
Как убирать листву во дворах, жители решают на голосовании. Что с ним не так?
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Ваши завтраки обеды и ужины — уже приготовлены в правильной кулинарии «Парим-Варим». Закажите их и доставку Объявления
Место, где хранят время. Поселку Менделеево — 70 лет
«Твёрдо верю в подъём». К столетнему юбилею Геннадия Гуськова — одного из «отцов» зеленоградской микроэлектроники
Избраны новые главы Андреевки и Менделеево. И сразу резкие решения
Почему кошкам не дают жить в подвалах?
Беспилотные электрички начнут тестировать в Москве в 2019 году Это позволит чаще пускать поезда
«У нас атмосфера не вымученной, а искренней доброжелательности». Как устроиться на работу в студию красоты Purple
«Рано или поздно каждый выигрывает свой турнир». Тренер по теннису Алексей Лебединец — об академии «Чемпион»
«Любой ученик при правильном подходе добьется отличных баллов на ЕГЭ и поступит в вуз своей мечты»
Мануальный терапевт Андрей Громницкий об оптимальном двигательном стереотипе человека
«У детей нет штампов о сложности классической музыки» Наталья Лаврова — о развитии ребенка через искусство
Межпозвоночная грыжа: терпеть или лечить? Рассказывает врач-хирург, рентгенолог «МРТ Эксперт Зеленоград» Кристина Орлова
Что уже сейчас надо делать школьнику, который решил поступить в ведущий вуз страны? Отвечает проректор МИЭТ Дмитрий Коваленко
Подписывайтесь на наш Инстаграм. Самые красивые фотографии любимого города!
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В октябре и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
В октябре и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама
Реклама