Окрестности рек Каменка и Горетовка в «новом» городе, зелёные берега Нижнекаменского пруда, река Сходня в промзоне Алабушево и алабушевский ивняк не вошли в состав охраняемых природных территорий (ООПТ), созданных этим летом. Однако в департаменте природопользования на вопрос «Зеленоград.ру» об их судьбе ответили, что получение ими статуса ООПТ еще впереди.
«В настоящее время решение о придании указанным территориям статуса ООПТ не принято. Требуется согласование с городскими организациями и органами исполнительной власти», — сообщила пресс-служба департамента, сославшись на закон города Москвы от 06.07.2005 № 37 «О схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве», срок реализации которого — до 2025 года включительно.
Речь идёт о планируемых к образованию ООПТ «Природный заказник «Долина реки Горетовки», «Памятник природы «Долина реки Сходни в Алабушево» и «Памятник природы «Алабушевский ивняк». На официальных градостроительных картах Москвы (isogd.mos.ru) эти территории значатся как участки «предлагаемой к формированию ООПТ». А в законе 2005 года фигурируют в общем списке как ООПТ и памятники природы.
Первые три из запланированных к созданию в Зеленограде еще в 2005 году ООПТ появились в июле 2020 года. В их числе — комплексный заказник «Зеленоградский», который занимает четверть площади города. В его состав вошли и Чёрное озеро, и Старый липовый парк на Западной промзоне рядом с зеленоградским колледжем. Отдельными ООПТ стали памятники природы Голеневский ручей (в лесу между 9 и 12 микрорайонами) и Малинское болото (в лесу между 8 микрорайоном и Октябрьской железной дорогой), достопримечательности и уникальные особенности которых мы уже подробно описали в рубрике «Городской экскурсовод».
Где находятся и чем интересны другие природные территории, которые еще не превратились в ООПТ, расскажем подробно в следующих публикациях.
Насчёт долины Сходни на территории зеленоградского "Алабушево" (формально это Силино, Алабушево через дорогу :)), т.е., в ОЭЗ - вроде реку собирались убирать в коллектор? Слышала об этом довольно давно. Но если там формируют ООПТ, то, наверное, такие воздействия на территорию не допускаются? Ну, просто логично, что если охраняется долина реки, то и русло должно попасть в ООПТ...
Пока информация такая - часть территории выведут из ООПТ, отдадут под застройку, реку уберут в коллектор, другую часть оставят природной территорией с официальным статусом. Как точно это будет пока неизвестно, проекта планировки пока в публичном доступе нет.
То есть, как я понимаю, ООПТ сформируют, но сначала от текущей территории отрежут кусок.
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— Вы рассказали о присоединении одной новой территории и готовящемся присоединении второй. Какие планы есть по природной территории в составе площадки Алабушево?
— Природная территория идёт по центру площадки, и верхнюю её часть — это порядка 23 гектаров — предполагается исключить из природного комплекса под дальнейшее развитие, предоставление участков резидентам и застройку. А нижнюю часть природного комплекса мы планируем благоустроить, сделать там велосипедные дорожки, зоны отдыха — оставить её как природную территорию, но облагородить. Эти вопросы сейчас прорабатываются, исключение части из природного комплекса — это не так-то просто.
— Что будет с рекой Сходня, которая протекает через весь природный комплекс, с природоохранными и водоохранными мероприятиями?
— Как раз чтобы исключить верхнюю часть под развитие, часть реки нужно будет убрать в трубу.
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