«В настоящее время решение о придании указанным территориям статуса ООПТ не принято. Требуется согласование с городскими организациями и органами исполнительной власти», — сообщила пресс-служба департамента, сославшись на закон города Москвы от 06.07.2005 № 37 «О схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве», срок реализации которого — до 2025 года включительно.

Речь идёт о планируемых к образованию ООПТ «Природный заказник «Долина реки Горетовки», «Памятник природы «Долина реки Сходни в Алабушево» и «Памятник природы «Алабушевский ивняк». На официальных градостроительных картах Москвы (isogd.mos.ru) эти территории значатся как участки «предлагаемой к формированию ООПТ». А в законе 2005 года фигурируют в общем списке как ООПТ и памятники природы.