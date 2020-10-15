«Зеленоград.ру» запускает новую рубрику — «Городской экскурсовод». Статьи в ней мало прочитать на телефоне или компьютере — с ними надо выйти из дома и отправиться на реальную прогулку по городу и окрестностям.
В прогулке по Голеневскому ручью вы попадете в далёкое прошлое зеленоградской земли, повидаете пришельцев со Скандинавских гор (нет, это не тролли и гномы), изучите русло с необычными геологическими пластами, увидите обычно скрытые от глаз межледниковые озёрные отложения глины и песка, болотные залежи торфа, живописные обрывистые берега, напоминающие джунгли Амазонки, и поищите следы доисторических существ, живших здесь задолго до динозавров — палеонтологические окаменелости.
- Длина маршрута: по руслу ручья 500-600 метров (на Яндекс-карте)
- Время: примерно один час для неспешной прогулки
- Сезонность: прогулку лучше совершать в тёплое время года, после таяния снега и половодья весной, всё лето и осенью до того, как ляжет снег. После ливней и затяжных дождей проходимость русла может усложниться
- Что надеть и взять с собой: резиновые сапоги или непромокаемую обувь для походов, удобную одежду для лесных прогулок, которую не страшно испачкать, летом — репелленты
- Карты и треки: на карте Google (с точками и фотографиями), файл GPX или KML (только трек)
В лесу между 9, 4 и 12 микрорайонами, от Школьного озера до городского пруда течёт знакомая всем зеленоградцам река Сходня. Голеневский ручей впадает в неё примерно посередине, спускаясь со стороны 9 микрорайона по глубокой лощине, сквозь заросли папоротников, крапивы и бузины. Место впадения — устье ручья возле Лисьих горок, популярного места зимнего катания — отмечено двумя мостиками. А начинается ручей с водосброса подземного коллектора — попросту из трубы, в которую его исток убрали еще во время строительства Зеленограда.
Своё название Голеневский ручей получил в честь Александра Кондратьевича Голенева, работника зеленоградского отделения Москомприроды. В 1980-90-х годах он взял этот ручей под свою опеку и регулярно очищал его от мусора.
Ручей неглубок, его можно целиком пройти по руслу — около 600 метров от устья до истока. Мелкий и неширокий поток мирно пробирается по каменистому дну, только местами образуя глубокие заводи или промоины (хотя весной или после обильных дождей эта картина может меняться).
Добраться до устья Голеневского ручья, с которого лучше начать путешествие, можно:
- Со стороны 9 микрорайона — от остановки «Дворец творчества» на Панфиловском проспекте дойти до Дворца творчества и обойти его слева вдоль забора, позади дворца свернуть на улицу Рабочая садового товарищества «Трамвай», от крайнего дома спуститься в лес к реке Сходня и следовать направо по лесной тропе вдоль берега до двух мостов (Яндекс-маршрут); или пройти от остановки через микрорайон до крайнего корпуса 914 возле леса, на большой лесной детской площадке за корпусом найти центральный перекрёсток и свернуть с него влево, следуя по уходящей в лес тропе до двух мостов (Яндекс-маршрут).
- Со стороны 12 микрорайона — от остановки «12 микрорайон» на Панфиловском проспекте дойти до корпуса 1211, войти в лес по асфальтированной дорожке и пройти по ней прямо метров 200, затем свернуть вправо на грунтовую дорожку с фонарями и спуститься к реке Сходня и двум мостам (Яндекс-маршрут).
- Со стороны 4 микрорайона — от остановки «Парк Победы» на Центральном проспекте дойти до корпуса 451, войти в лес по асфальтированной дорожке и следовать прямо около 300 метров, затем свернуть влево на грунтовую дорожку с фонарями и спуститься к реке Сходня и двум мостам (Яндекс-маршрут).
Для прогулки по руслу ручья советуем использовать резиновые сапоги, подойдут и непромокаемые кроссовки. Глубокие места лучше обходить по берегу, так как сапоги могут оказаться коротковаты — при этом местами придётся карабкаться по траве или глинистому откосу и перелезть через пару упавших деревьев, поэтому одеться стоит поудобнее для таких приключений. Летом захватите репелленты от комаров и учтите, что даже в тёплую погоду на дне оврага с ручьём более прохладно и влажно.
Те, кто не хочет спускаться в русло, могут совершить прогулку по берегам ручья — до истока и обратно. Для этого понадобится только подходящая для лесных прогулок обувь и одежда (и репелленты летом). Часть достопримечательностей из русла в этом случае останутся «за кадром», зато можно рассмотреть ручей с трёх мостиков через него. Подойти к воде в этом случае получится только возле устья на реке Сходня.
Оказавшись в самом устье ручья, не будем спешить — тут есть на что посмотреть: взгляду открываются глубоко врезанные долины Сходни и её правого притока, Голеневского ручья. Пологие холмы, окружающие речную долину, оставлены последним по времени Валдайским ледником, добравшимся сюда около 100 тысяч лет назад и отступившим «совсем недавно» — по геологическим меркам, конечно, всего 13 тысяч лет прошло. Здешние моренные холмы типичны для нашей Клинско-Дмитровской возвышенности (так называется эта часть Русской равнины). На их склонах стоят величественные ельники, а ниже, над поймой и в пойме реки, густо растёт серая ольха.
В устье ручья намыта небольшая дельта. Вода здесь течет медленно, так как песок, приносимый ручьём, перегораживает ему путь, но более быстрое течение Сходни его частично смывает.
Вблизи устья обнажена рыхлая перемытая морена (ледниковое отложение). 300 миллионов лет назад территория Зеленограда много раз становилась дном тёплого и мелкого субтропического моря. Под водой на дне откладывался слой осадочных пород. Если море было открытым, — то есть берега находились далеко, — на дне копились известняки, из которых сделаны раковины моллюсков и домики других морских существ. Они «добывали» строительный материал прямо из воды, а в море известь попадала с суши — её приносили реки. Здесь она накапливалась, и морские обитатели её использовали. А когда они умирали, раковины оставались лежать на дне, слои нарастали, спрессовывались — так возникли известняки — одна из главных осадочных пород.
В те времена самыми совершенными животными на планете были рептилии, а суша в основном была покрыта хвощами и древовидными папоротниками. Окаменелые останки доисторических обитателей древнего моря до сих пор можно найти в этом водоёме. Здесь можно побродить, рассматривая дно — попадаются, хотя и не часто, весьма интересные находки: окаменелые раковины древних моллюсков, отпечатки колоний губок-хететид и кораллов, морских лилий и морских ежей. Подробнее о них читателям «Зеленоград.ру» рассказывал зеленоградский учёный Андрей Беньковский.
Путешествие по руслу ручья начинается сразу за первым мостом — придерживаясь за него, спускаемся на каменистое широкое дно. Здесь совсем мелко, а под ногами лежит целая геологическая коллекция от гальки до довольно крупных валунов.
Валуны — это память о последнем леднике, Подмосковной морене, избороздившей наши края и сформировавшей их рельеф. Именно ледники и воды от их таяния вместе с реками и ручьями создали нашу местность такой, какой мы её знаем. А обкатанные валуны, которые попадаются довольно часто, ледник притащил сюда аж со склонов Скандинавских гор. Льды накапливались там многие тысячелетия, и ледник — колоссальный щит изо льда, глины и камней толщиной порой более километра — сползая вниз, «захватил» с собой и окатанные обломки финских, карельских и других северных скал, и всё, что попадалось по пути: известняки, морские пески и глины, окаменелости с Валдайской возвышенности.
Благодаря ручью можно узнать, как выглядит кристаллический фундамент Русской равнины — тот, что лежит у нас под ногами на глубине более километра, ниже слоя осадочных пород. Он возник из тех же пород под действием высоких температур и давлений. «Кристаллический фундамент образует на Русской равнине подобие блюдца, — объясняет кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ВНИИ охраны природы и заповедного дела РАН Юрий Насимович. — В центре равнины он залегает глубоко, а по краям выходит на поверхность в виде гор, в том числе Скандинавских. Именно оттуда ледник и притащил в Зеленоград окатанные обломки скал, раскидав их по всей поверхности будущего города».
Таким образом, камни, которые вы видите в Голеневском ручье, по составу очень похожи на то, что составляет основу Средне-европейской платформы.
Почему же мы находим подобные валуны только в руслах ручьев и рек, а не спотыкаемся о них на каждом шагу? Потому, что за прошедшие 13 тысяч лет поверх всего, что оставил в наших краях ледник, лёг «тонкий» (всего несколько метров толщины) слой покровных суглинков — глины с примесью песков. Эти суглинки тоже возникли из принесённого ледником материала, но уже в послеледниковое время, благодаря воде, ветру, растениям. Но реки и ручьи кое-где смыли покровные суглинки, поэтому скопления валунов и глыб в Голеневском ручье — из гранита, гнейса, кварцита, кремня, диабаза — слишком тяжёлые, чтобы вода могла их передвинуть, остались лежать почти там, где бросил их тысячи лет назад ледник.
Выслеживая и рассматривая валуны на дне ручья, не забываем и о берегах — здесь они низкие и густо поросли лещиной или орешником, любимым кустарником зеленоградских белок. Именно на нем растут питательные лесные орехи, очень похожие на всем известный фундук. Сходство не случайно: лещина и есть лесной родоначальник промышленных сортов ореха-фундука.
Прямо над ручьём свешиваются гроздья бузины и ярко-красная жимолость (осторожно, они не съедобны!). Жимолость лесная (она же настоящая) любит расти в подлесках возле рек, ручьев и оврагов. Весной она распускается одной из первых. Её мелкие блестящие красные ягоды созревают к концу июля и радуют глаз до октября. В народе они известны под названием «волчья ягода». Лесную жимолость есть нельзя, да никто и не станет, уж очень она горькая, поскольку содержит яд, вызывающий понос и рвоту.
На поваленных деревьях и старых пнях у самого ручья встречаются богатые россыпи древесных грибов. Вообще-то такие грибы — разрушители деревьев. С помощью особых ферментов они расщепляют древесину и делают ее доступной пищей для микроорганизмов. Среди древесных грибов встречаются как «санитары леса», так и паразиты. «Санитары» растут только на пнях, мертвых стволах или чахлых умирающих деревьях (тот, что на фото — «санитар»). А паразиты заражают только молодые и полные жизни побеги, высасывая из них все соки. Кстати, среди древесных грибов много съедобных видов: например, всем известные опята и вёшенки, экзотический китайский гриб шиитаке или доморощенный трутовик серно-желтый, чьи нарядные желто-оранжевые бархатистые «оборочки» имеют нежную и сочную кисловатую мякоть.
Впереди очередная излучина ручья. Высокая и почти сухая ель удерживается на самом краю обрыва, цепляясь за него сплетением корней. Это первый предвестник колоритных пейзажей с воздушными корнями деревьев, которые мы увидим на следующем отрезке русла.
Средний мост стоит на высоких металлических сваях, пройти под ним не составит никакого труда. А заодно увидеть, как когда-то был укреплён бетонными плитами берег (и, если повезёт, не увидеть, сколько мусора скапливается в ручье из-за любителей задержаться на мосту и выбросить что-нибудь в воду).
На следующем участке ручья берега становятся выше, в небо уходят прямые величественные ели, сосны, берёзы и осины. У самой реки кромка высокого берега заканчивается обрывом, с которых тут и там живописно свешиваются корни — местами берега Голеневского ручья напоминают джунгли Амазонки с подмытыми деревьями и воздушными корнями.
«Воздушные корни» трав и деревьев смотрятся экзотично, но для самих растений это беда, ведь корни — их питательная система, основа жизни. Повисшие в воздухе корешки трав и корневища деревьев и кустов не могут выполнять свое назначение — тянуть из почвы влагу и нужные минеральные вещества, запасать на зиму сахара, они быстро высыхают и делаются непригодными для растения, обрекая его на голод и смерть. Обнаженные корни деревьев — это еще и опасно, ведь гигантская ель или сосна, тополь или береза, которая элементарно не может зацепиться за землю — теряет устойчивость и однажды упадет.
Старые и большие деревья здесь нередко становятся жертвами ураганов, которые, продувая лощину ручья, выкорчёвывают или ломают могучие стволы. За последний десяток лет таких ураганов было несколько, и каждый раз поперёк ручья падали до десятка многометровых лесных великанов, перегораживая прибрежную тропу — лесники постепенно ликвидируют завалы, но иногда на это уходит не один сезон. А в этом году, например, большая ель лежала вдоль ручья, и только в августе её вытащили на берег при помощи техники и распилили, чтобы вывезти.
Здесь русло уже не такое мелкое и широкое, а местами оно превращается в узкие глубокие и прямые промоины — «каналы», идущие вдоль голых глинистых и почти отвесных стен. Обходить их стоит по низкому противоположному берегу, песчаному или заросшему травой.
Глины и пески, которые выступают на поверхность, чем глубже ручей врезается в овраг — тоже следы разных доисторических эпох, обычно скрытые от глаз межледниковые озёрные отложения. Они появлялись на дне древнего моря, когда оно прилегало к суше. Отчасти их сносили туда реки и ручьи, отчасти стачивали морские волны, которые бились о берега. В отличие от извести, которая равномерно распределялась по всему морю, тяжёлые песчинки скапливались у берега, более легкие частицы глины в виде мути уносились чуть дальше, но все равно не могли образовать мощного слоя в открытом море. Когда море отступало, известняки, глины и пески опять оказывались на суше. По суше бежали реки, они понемногу разрушали слои морских пород и несли их обратно к морю.
Эту разрушительную работу рек и ручьев мы видим в Зеленограде и сейчас. Сходня и Голеневский ручей прорыли глубокие долины, и породы, которые раньше целиком заполняли их, унесла текущая вода.
На этом отрезке ручья по берегам всё чаще попадаются разные виды мха. Мох — известный любитель сырости. У мхов нет ни цветков, ни корней, ни даже проводящей системы — они не могут тянуть воду и питательные вещества и именно потому способны жить только в изобильных влагой местах. Поскольку «кушать» мхам нечем, расти вверх они не могут, а вот вширь — пожалуйста: сплошной моховой ковёр радует глаз. «Ноздрями мха свободно дышит лес» — писала в своих стихах Новелла Матвеева. Так ли? Увы, нет. Мох не дает воде быстро испариться, защищает от высыхания, но мешает воздуху проникать в почву, из-за чего другие травы задыхаются, глохнут и земля заболачивается. Так что красивая метафора — не более чем поэтическое преувеличение.
Мы приближаемся к третьему мосту через Голеневский ручей, неширокому и без свай — он просто перекинут с берега на берег. Летом мост был сломан, и его на время демонтировали. Как раз в этот период нам и удалось обследовать и сфотографировать еще более удивительные геологические слои, которые выходят здесь на поверхность: отложения спрессованного болотного торфа, местами даже с остатками древесины.
За сотни лет Голеневский ручей не только промыл и углубил свой овраг, но и выточил узкое жерло в торфе, по которому он бежит с негромким журчанием, попадая затем в глубокое глиняное «корыто» сразу за мостом.
Над слоями торфа можно увидеть и сероватые слабо сортированные озерные пески и глины. Светлые глины, как и суглинки (то есть глины с примесью песков), образовались здесь в результате действия воды, ветра и колебаний температуры на более древние породы.
По мнению специалистов, здесь могут быть найдены ценные для науки образцы, поскольку слои не перемешаны и строго соответствуют возрасту слоя в целом.
Берега скромного Голеневского ручья позволяют нам рассмотреть слои «земного пирога», из которых составлена многометровая толща осадочных пород под нынешним Зеленоградом. Это геологические обнажения верхней морены (ледниковых отложений) Подмосковья. Ледник то приходил, то уходил, формируя тонкие слои сероватого озёрного песка, глины и болотного торфа. Всё это хорошо просматривается и представляет собой весьма необычное зрелище — эдакое наглядное пособие, созданное самой природой.
Над ручьём выше третьего моста русло остаётся узким, но уже вполне проходимо — практически без глубоких мест. Несколько раз ручей перегораживают водоскаты, естественные или искусственного происхождения — понять сложно. Зачастую они состоят из мусора, который приносит течение. Тут можно встретить и осколки старого кирпича, и ржавые металлические детали, и просто сломанные бытовые предметы — жилые дома уже близко, а значит, и любители отдохнуть на природе бывают здесь чаще. Однако время от времени ручей чистят сотрудники Мосприроды, сохраняя ему жизнь.
Здесь нет такого высокого берега, как на прошлом отрезке, но обрывистые склоны то с одной, то с другой стороны по-прежнему украшают живописные «лианы». А в одном месте устроен небольшой самодельный мостик из досок.
На берегах у самой воды продолжают попадаться беловатые супеси и красноватые моренные глины. Такой порядок слоев говорит о том, что нижние слои образовались до прихода последнего ледника.
Узкое русло меж глинистых берегов добирается наконец до места, где ручей берёт своё начало. Когда-то исток находился дальше, на территории нынешнего 9 микрорайона, но сейчас эта часть ручья заключёна в подземный коллектор, объединённый с ливневой канализацией. Труба тянется от низины рядом с детским садом на краю леса (корпус 904а), а затем уходит в лес вдоль бывшего русла ручья, от которого остался неглубокий овраг — зимой на его склонах устраивают снежные и ледяные горки для детей. Преодолев под землёй метров 200, Голеневский ручей наконец обретает свободу и вытекает из водосброса.
Этот водосброс еще недавно представлял собой полуразвалившуюся бетонную конструкцию, которая была построена еще в 1975 году. Но год назад Мосводосток провёл её капитальный ремонт. При этом обошлось без земляных работ в лесу и траншеи вдоль всего оврага, так как санация выполнялась современным способом: композитный стеклопластиковый полимерный рукав ввели в трубопровод «методом выворота» под давлением, одновременно нагревая материал, и получилась труба в трубе. Со временем старая труба разрушится, а новая останется, не деформируясь и сохраняя герметичность.
Берега ручья в месте водосброса укрепили габионами — конструкциями из камней и металлической сетки, как на городском пруду. Весь исток в результате стал напоминать монументальный гранитный мавзолей.
Дно укрепили тоже, так что выходящая из трубы вода фильтруется между камнями и только потом попадает в обычное русло.
Наша прогулка по ручью на этом заканчивается. Покинуть его можно, пользуясь широкими ступенями габионов. И отправиться отсюда в обратный путь — по берегу к точке начала прогулки, или выйти на асфальтовую дорожку, ведущую в 9 микрорайон, и добраться до автобусной остановки «Поликлиника №105» на Солнечной аллее (600 метров, Яндекс-маршрут).
Кроме валунов ледникового периода и современного мусора в русле можно случайно обнаружить вещи исторические. Например, старую пуговицу, очень похожую на те, которые делала зеленоградская пуговичная фабрика, действовавшая в 9 микрорайоне до 1980-х. Или велосипедное седло советского времени. Или компьютерный разъём — уже из новейшей истории.
Разные предметы, попав в ручей, как и доисторические окаменелости, могут годами храниться под его наносами глины и песка, а потом весенним половодьем или ливневыми потоками вымываться на поверхность.
Слабое с виду течение ручья годами двигает тяжёлые валуны, подмывает берега и углубляет русло, подтверждая — Голеневский ручей это история про упорство воды и про время, за которое сменяются поколения людей, цивилизации и геологические эпохи.
Чтобы вернуться обратно к устью ручья, можно выбрать тропу по его правому, высокому берегу — или тропинку по левому берегу, более низкому.
До третьего мостика это будут обычные лесные тропинки. Поравнявшись с мостом, можно заметить следы благоустройства, которое произвели на берегах ручья около десяти лет назад: тропинки были засыпаны гравием и щебенкой, их края укреплены деревянными бордюрами. Тогда же по левому берегу ручья были обустроены три пикниковые полянки со столиками и скамейками, кострищами и местами для мангалов. Сейчас от пикниковых точек ничего не осталось, кроме полянок и кострищ — какие-то из них пострадали от вандализма, другие начали разрушаться со временем, в результате Мосприрода решила демонтировать все конструкции и больше их не восстанавливать.
Экологические тропы на левом берегу ручья почти стёрлись, дощатые бортики сгнили и пропали, но можно запнуться об оставшиеся от них столбики. Гравий с дорожки местами осыпался вниз вместе с обрывом и упавшими деревьями-великанами, а тропинка взобралась повыше и теперь бежит по первозданному грунту и глине.
На правом берегу путь проходит по высокому сухому лесному склону — там тропа твёрдая и всё еще хранит благоустроенный вид.
Очень ждем ваших впечатлений, фотографий и находок с экскурсии по Голеневскому ручью — присылайте их на news@zelenograd.ru. И предлагайте маршруты следующих экскурсий. Спасибо, что были с нами.