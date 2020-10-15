Глины и пески, которые выступают на поверхность, чем глубже ручей врезается в овраг — тоже следы разных доисторических эпох, обычно скрытые от глаз межледниковые озёрные отложения. Они появлялись на дне древнего моря, когда оно прилегало к суше. Отчасти их сносили туда реки и ручьи, отчасти стачивали морские волны, которые бились о берега. В отличие от извести, которая равномерно распределялась по всему морю, тяжёлые песчинки скапливались у берега, более легкие частицы глины в виде мути уносились чуть дальше, но все равно не могли образовать мощного слоя в открытом море. Когда море отступало, известняки, глины и пески опять оказывались на суше. По суше бежали реки, они понемногу разрушали слои морских пород и несли их обратно к морю.

Эту разрушительную работу рек и ручьев мы видим в Зеленограде и сейчас. Сходня и Голеневский ручей прорыли глубокие долины, и породы, которые раньше целиком заполняли их, унесла текущая вода.

На этом отрезке ручья по берегам всё чаще попадаются разные виды мха. Мох — известный любитель сырости. У мхов нет ни цветков, ни корней, ни даже проводящей системы — они не могут тянуть воду и питательные вещества и именно потому способны жить только в изобильных влагой местах. Поскольку «кушать» мхам нечем, расти вверх они не могут, а вот вширь — пожалуйста: сплошной моховой ковёр радует глаз. «Ноздрями мха свободно дышит лес» — писала в своих стихах Новелла Матвеева. Так ли? Увы, нет. Мох не дает воде быстро испариться, защищает от высыхания, но мешает воздуху проникать в почву, из-за чего другие травы задыхаются, глохнут и земля заболачивается. Так что красивая метафора — не более чем поэтическое преувеличение.