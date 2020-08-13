Голеневский ручей, бегущий в глубоком овраге по территории лесопарка 9 микрорайона Зеленограда, объявлен памятником природы — он привлекает внимание геологов, палеонтологов и просто любителей, интересующихся прошлым Земли. Как можно с помощью скромного ручейка заглянуть в прошлое нашей планеты на 300 миллионов лет назад и познакомиться с ее тогдашними обитателями, рассказывает и показывает зеленоградский учёный Андрей Беньковский.
— Голеневский ручей — приток реки Сходни, промывший долину с обрывистыми берегами. Такие обрывы вдоль ручья по-научному называются геологическими обнажениями. В глубоких оврагах, по берегам рек и ручьев выступают наружу подземные слои, которые обычно нам не видны. В основном они состоят из песка и глины, но попадается и много камешков.
Некоторые камешки очень интересные — это окаменевшие остатки древних организмов, несвойственных нашему времени. Более того, они несвойственны также и месту, так как это остатки морских организмов. Откуда же они здесь взялись, камни с древними морскими обитателями?
Раньше я часто ходил на Голеневский ручей искать их. И однажды случайный прохожий спросил меня: «Что вы ищете?». Я показал ему находки: «Это древние морские раковины — когда-то здесь было море». Прохожий покачал головой: «Я раньше здесь жил, и помнится, в 9-м микрорайоне было болото, но чтобы море… — такого быть не может». «Море было здесь очень давно, — объяснил я, — сотни миллионов лет назад».
Чтобы понять, откуда здесь взялось море, когда оно тут было и почему, нужно вспомнить о строении Земли. В самом центре Земли находится ядро. Поверх ядра — мантия, пластичная и очень горячая. И самый верхний, наружный слой — это кора. Когда в коре образуются трещины, мантия вырывается на поверхность и образует вулканы.
Мы стоим на земной коре. Но кора не цельная, она состоит из громадных каменных островов — по-научному, платформ, лежащих поверх горячей подвижной мантии. Наша платформа занимает почти всю европейскую часть России и называется Восточно-Европейской или Русской.
Нам кажется, что она стоит на месте, но на самом деле она движется, хотя и очень медленно. Все платформы понемногу смещаются относительно друг друга. Иногда они сталкиваются или расходятся, их края могут опускаться и приподниматься. И когда наша Русская платформа частично или целиком погружалась, её заливали воды окрестных морей и океанов.
Мелководное тёплое море много раз заливало нашу платформу, а потом уходило — и было это около трёхсот миллионов лет назад, в геологический период, который называется Каменноугольным. Нетрудно догадаться, почему этот период в истории Земли так называется. Весь каменный уголь, который мы добываем сегодня, образовывался именно тогда: древние деревья — громадные древовидные папоротники, хвощи, плауны и другие ранние голосеменные растения миллионы лет падали в болота, гнили, всё это утрамбовывалось, получались залежи угля. Но на территории Зеленограда каменный уголь не образовался, ведь здесь в это время плескалось море.
Настоящего океана с километровыми глубинами здесь никогда не было. Но мелководные бассейны за счёт заливания нашей платформы морскими водами — были. Представьте себе огромный морской бассейн: глубина всего несколько метров, климат в то время был тёплым, поэтому здесь возникла буйная жизнь, благодаря переселенцам из глубоководных морей-океанов.
Кто же здесь жил и чьи это останки? Это были множество интересных организмов, чьи окаменелости мы до сих пор находим в Голеневском ручье, особенно в его устье. И далеко не всегда это раковины морских существ или их осколки.
Некоторые из здешних находок иногда ошибочно принимают за окаменевшие кусочки дерева, древесной коры. Но в действительности, это морской обитатель — древний коралл, на латыни он называется хететида. Деревьев тут не было — они росли на суше, как и теперь. А в морях похожие организмы встречаются и сейчас.
Каждый такой организм — это тоненькая трубочка. Сросшиеся вместе эти трубочки образовывали колонию, которая имела форму полушария. На дне моря лежали каменные образования, напоминавшие половинки арбуза или подушки. Они образовывали целые рифы. Как полагают учёные, сегодня от хететид остались огромные массы камня, состоящие из трубочек. До недавнего времени специалисты считали их настоящими кораллами, но теперь пришли к выводу, что это были губки с твёрдым скелетом. Хететида — одна из самых часто встречающихся окаменелостей.
Были кораллы и в форме рога. Такой коралл, как и хететида — прикреплённое животное, которое питается, фильтруя через себя воду и отбирая в качестве пищи мелкие взвешенные частицы. Коралл, в отличие от хететид, которые росли большими колониями, одиночный организм. Он рос на ножке и прогонял через себя воду с помощью мягких щупалец. Щупальца, конечно, не сохранились, и сегодня мы можем найти только его каменную часть.
Какие же ещё животные кроме кораллов жили в этом море? Здесь обитали необычные моллюски. Если говорить упрощённо (и не считать кальмаров, головоногих и других), моллюски делятся на улиток и ракушек — то есть на брюхоногих и двустворчатых.
Раковины этих моллюсков крепились ко дну коротким стебельком. Время от времени раковина разводила створки, выпускала оттуда два длинных спиральных выроста, напоминающих «руки», и загребала ими растворённые в воде пищевые частицы. Такой организм очень похож на двустворчатого моллюска, но им не является. У двустворок не бывает «рук» — у них (речь, конечно, о живых моллюсках) между створок высовывается отросточек, напоминающий язык. Но у этого обитателя древнего моря «руки» были. И то, что он жил на ножке, вкупе с другими деталями внутреннего строения, тоже отличает его от двустворок. Эти моллюски относились к типу плеченогих, на латыни они называются брахиоподы.
Ещё одно отличие от двустворок: у тех створки — правая и левая — обычно симметричны, как пиджак. В чистых речках двустворчатых моллюсков, беззубок например, можно увидеть вертикально сидящими на дне. Иногда они даже немного ползают. А у брахиоподов створки другие — верхняя и нижняя. Одна прикрывает спинку, а другая — брюшко. Они часто несимметричны и отличаются по форме: могут быть плоскими, выпуклыми и даже вогнутыми.
Плеченогих моллюсков можно встретить и сегодня, но их стало очень мало. Всего в морях живёт порядка двухсот видов. А в те времена, триста миллионов лет назад, было наоборот: моллюсков мало, но плеченогие были одной из самых многочисленных групп — тысячи видов. Хотя у всех моллюсков роль в природе одинаковая — они фильтруют и чистят воду.
Кстати, удивительный факт: если говорить о родстве, то плеченогие ближе к нам, чем к моллюскам.
Ещё в здешнем тёплом море жили странные организмы — их называют морскими лилиями. Они, как и морские звёзды, относились к классу иглокожих и напоминали морскую звезду, перевернутую своей нижней стороной вверх и растущую на стебельке. Вообразите: длинный стебель, тело в виде чашечки, в центре которой находится рот и вокруг него щупальца — такой венчик из ветвящихся лучей. У морских звёзд обычно пять лучей (хотя и не у всех), а у морских лилий их было много. Эти донные животные были хищниками, хотя и прикреплёнными к одному месту. Их образ жизни был похож на жизнь современных медуз: они расставляли щупальца, хватали жертву и влекли её в рот.
Морские лилии и сейчас есть в морях, только в большинстве своём уже без ножек — они просто сидят на дне. Что же от них осталось в Голеневском ручье? Должен сказать, это редкая находка. Чаще всего сохраняется окаменевшая чашечка — то есть, собственно, тело, к которому крепились щупальца.
И ещё сохраняются части ножки. Ножка состоит из отдельных члеников, мелко-мелко нарезанных. По этому признаку легко узнать ножку морской лилии. Хотя иногда такая окаменелость выглядит будто выброшенный людьми изолятор или деталь из мира электроники. А на самом деле это стебелёк морской лилии.
Не все морские организмы были прикреплённые — существовали и ползающие, например, улитки — настоящие брюхоногие моллюски. Вот один из них ползал себе по дну, а потом его раковина отложилась в известняке.
Есть у меня в коллекции и останки морского ежа — от них остаются в основном иглы. Их легко отличить от других окаменелостей. Иглы продолговатые и веретеновидные с зазубринами.
В море жили также рыбы и медузы. Но почему же мы не находим их останков, а собираем только хететид, морских лилий и раковины моллюсков? Ответ прост: они оказались самыми прочными и уцелели даже через триста миллионов лет в отличие от рыб, скелеты которых время перемололо в пыль.
Слои, в которых находятся окаменелости, в основном образованы известняками. Когда здесь было море, раковины и другие остатки организмов падали на дно и спрессовывались. Так образовались известняки каменноугольного периода, которые залегают здесь на глубине около четырехсот метров. Но каким же образом окаменелости, которые мы находим, попали на поверхность? Дело в том, что камешки эти не совсем местные и образовались не здесь — они с севера Московской области. И принёс их ледник. Это переносит нас к событиям уже не столь давним, примерно на 170-190 тысяч лет назад.
Вообще-то ледников на нашей территории было много. Один из самых крупных, холодных и далеко продвинувшихся на юг ледников на некоторое время полностью поглотил нашу территорию. Этот период называется Московским оледенением.
Климат на Земле становился холоднее. На севере Скандинавии в высоких горах веками выпадал снег и не таял. Постепенно нарастали, спрессовываясь, огромные многокилометровые толщи льда и снега. А потом под действием силы тяжести ледник начал сползать по склонам и своим концом дотянулся до нашей территории. Когда эта ледяная махина ползла — она вспахивала и пропарывала земную кору, увлекая за собой горные породы, близко залегающие к поверхности: песок, глину, камни. Так ледник и притащил их с собой далеко на юг.
Проходя через Валдайскую возвышенность, где слои каменноугольного периода залегали ближе к поверхности, «московский» ледник захватил их с собой и принёс сюда. Все эти хететиды, брахиоподы и морские лилии — гости с Валдайской возвышенности.
Затем наступило потепление. Ледник начал таять. Воду уносили реки, а песок, глина, камни оставались лежать там, куда их принесло.
Кроме того, здесь иногда попадаются такие камни как гранит и кварц. Окаменелостей в них нет, поскольку эти минералы образуются при такой высокой температуре и давлении, что там никаких организмов не остается. Так вот, эти камни ледник принёс прямо с того места, где он зародился — то есть отколол и утащил их со Скандинавских гор. Так что если вы найдете в Голеневском ручье гранит, знайте — он дальний гость. А если вам попадутся окаменелости, то это гости ближние — с Валдая.
Правда, найти хорошие окаменелости довольно сложно — не то чтобы их на Голеневском ручье россыпи, на поиски может уйти не один час.
Если вы хотите искать древние организмы, имейте в виду, это занятие требует большого терпения.