Древний «морской курорт» на месте Зеленограда

Чтобы понять, откуда здесь взялось море, когда оно тут было и почему, нужно вспомнить о строении Земли. В самом центре Земли находится ядро. Поверх ядра — мантия, пластичная и очень горячая. И самый верхний, наружный слой — это кора. Когда в коре образуются трещины, мантия вырывается на поверхность и образует вулканы.

Мы стоим на земной коре. Но кора не цельная, она состоит из громадных каменных островов — по-научному, платформ, лежащих поверх горячей подвижной мантии. Наша платформа занимает почти всю европейскую часть России и называется Восточно-Европейской или Русской.

Нам кажется, что она стоит на месте, но на самом деле она движется, хотя и очень медленно. Все платформы понемногу смещаются относительно друг друга. Иногда они сталкиваются или расходятся, их края могут опускаться и приподниматься. И когда наша Русская платформа частично или целиком погружалась, её заливали воды окрестных морей и океанов.