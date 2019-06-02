Капитальный ремонт дождевой канализации, от которой берёт начало впадающий в речку Сходня Голеневский ручей, намерен провести Мосводосток. Почистят почти 200 метров трубы, идущей от детского сада школы 853 (корпус 904А) через пешеходную дорожку в лесной овраг, а также отремонтируют бетонную конструкцию в лесу 9 микрорайона, где ливневые стоки выливаются в ручей.
Дождевая канализация была построена еще в 1975 году для сбора ливневых вод с территории нового зеленоградского 9-го микрорайона. Местные жители знают — в этом месте, на самом низком участке дорожки, часто появляется затхлый «болотный» запах из канализационных камер. Сейчас объявлен конкурс на проведение капремонта в 39 миллионов рублей. Подрядчика определят в июне, ремонтные работы рассчитаны на два месяца.
В списке работ — демонтаж нынешнего полуразрушенного железобетонного оголовка и прилегающей трубы, устройство нового оголовка, укрепление русла ручья. После ремонта откосы ручья заново засыплют песком и грунтом, проведут «двойной посев травы» (на это в смете заложено 900 тысяч рублей). По периметру сделают металлическое ограждение, а на выходе из оголовка поставят решетку для задержки мусора.
Ремонтировать будут также камеру водосточного коллектора возле пешеходной дорожки. Запланирована чистка и санация участка трубопровода длиной 193 метра и обследование его на повреждения — от камеры до оголовка в лесу.
Трубы перекладывать не придётся, санацию собираются выполнить современным способом, без земляных работ — композитным стеклопластиковым полимерным рукавом: рукав из полиэфирного волокна, пропитанный специальным составом, вводится в трубопровод через специальную вышку «методом выворота» под давлением столба воды или воздуха, затем водогрейной установкой рукав прогревают за счёт циркуляции воды или пара, он полимеризуется, и получается полимерная «труба в трубе». Такой упругий рукав сохраняет герметичность при деформации трубы или даже при ее разрушении, как сообщается в проектных материалах конкурса.
Для ремонтной техники сделают подъездную дорогу: будут работать бульдозеры, самосвалы. В лесу вырубят четыре дерева и 13 кустов, два дерева и семь кустов должны посадить после ремонта, уход за ними тоже внесен в смету. На время ремонта для дождевых стоков будет устроен временный водоотвод. Мосводосток должен организовать экологический надзор за ходом работ, сохранностью деревьев и природной территории.
Голеневский ручей существовал на территории будущего 9 микрорайона и раньше. «…До строительства города в летнее время (ручей) был совсем маловоден, — пишут Ю.А.Насимович и Б.Б.Шкурский в исследовании „Геологическая прогулка по реке Сходня и Голеневскому ручью в Зеленограде“. — Потом, когда в его бассейне осушались болота, проложена была сеть дренажных канав, и вода сброшена в ручей. Кроме того, появились асфальтированные территории, и ливневые воды с них тоже сбрасываются в этот ручей». По этим причинам мощность ручья увеличилась в несколько раз, и он глубже врезался в днище своей долины — примерно на полтора-два метра, утверждают исследователи.
Сегодня Голеневский ручей течёт по дну глубокого оврага. Лет десять назад вдоль него проложили прогулочные грунтовые тропы и сделали несколько пикниковых точек, которые уже разрушились. Через ручей до его впадения в Сходню перекинуто три мостика. Это одно из любимых мест лесных прогулок местных жителей, а для знатоков геологии и палеонтологии — место уникальных находок ледникового периода.
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