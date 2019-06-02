Ремонтировать будут также камеру водосточного коллектора возле пешеходной дорожки. Запланирована чистка и санация участка трубопровода длиной 193 метра и обследование его на повреждения — от камеры до оголовка в лесу.

Трубы перекладывать не придётся, санацию собираются выполнить современным способом, без земляных работ — композитным стеклопластиковым полимерным рукавом: рукав из полиэфирного волокна, пропитанный специальным составом, вводится в трубопровод через специальную вышку «методом выворота» под давлением столба воды или воздуха, затем водогрейной установкой рукав прогревают за счёт циркуляции воды или пара, он полимеризуется, и получается полимерная «труба в трубе». Такой упругий рукав сохраняет герметичность при деформации трубы или даже при ее разрушении, как сообщается в проектных материалах конкурса.



Для ремонтной техники сделают подъездную дорогу: будут работать бульдозеры, самосвалы. В лесу вырубят четыре дерева и 13 кустов, два дерева и семь кустов должны посадить после ремонта, уход за ними тоже внесен в смету. На время ремонта для дождевых стоков будет устроен временный водоотвод. Мосводосток должен организовать экологический надзор за ходом работ, сохранностью деревьев и природной территории.