Культ Ленина возник сразу после его смерти и к «эпохе развитого социализма» не осталось, пожалуй, ни одного города, где не было бы места, названного именем вождя, или его памятника. В созданном как раз в эту эпоху новом городе Зеленограде тоже был свой памятник Ленину, известный в народе как «Ленин с калькулятором». Рассказываем его историю: почему памятник был именно таким, чье место он занял и почему буквально развалился на части.