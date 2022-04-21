Ленин и Зеленоград: подборка интересных статей о вожде революции в нашем городе. При жизни и после смерти 21.04.2022 ZELENOGRAD.RU

Наш город появился лишь через три десятка лет после смерти Владимира Ленина — знаменитого вождя октябрьской революции и главы советского государства. Но Ленин часто бывал в тех местах, где потом построили Зеленоград. И даже после смерти оставил в городе уникальные следы. К очередной годовщине со дня рождения вождя собрали нашу «лениниану» — интересные статьи о Ленине в Зеленограде.

Улица Ленина в Зеленограде — достопримечательность всероссийского масштаба. Она — самая короткая среди сотен одноименных улиц в нашей стране, на ней стоит только один дом. Но в недавнем прошлом улица Ленина была одной из самых оживленных в посёлке Крюково, вдоль неё располагались десятки домов, кипела жизнь. Рассказываем о её столетней истории, которая скоро может закончиться — согласно планам реновации, единственное здание на ней собираются снести, а сама улица скорее всего исчезнет.

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Культ Ленина возник сразу после его смерти и к «эпохе развитого социализма» не осталось, пожалуй, ни одного города, где не было бы места, названного именем вождя, или его памятника. В созданном как раз в эту эпоху новом городе Зеленограде тоже был свой памятник Ленину, известный в народе как «Ленин с калькулятором». Рассказываем его историю: почему памятник был именно таким, чье место он занял и почему буквально развалился на части.

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Памятники вождю мирового пролетариата, улицы и районы, названные его именем, бесчисленные мемориальные таблички, напоминающие о его визитах, и сегодня никуда не делись из нашего обихода. А бывал ли сам Ленин в наших краях? Бывал, и не раз! Оказывается, встретить вождя, блуждающего с ружьём по нашей округе, сто лет назад было обычным делом. Рассказываем на кого охотился Ильич в окрестных лесах и только ли за этим наезжал сюда.

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Усадьбе Середниково под Зеленоградом повезло. Её, в отличие от других «дворянских гнёзд» не разметали ветра революции, поскольку к нему присматривался сам вождь мирового пролетариата, желавший устроить тут свою резиденцию. К счастью или нет, но Середниково в этом кастинге уступило Горкам, поскольку в усадьбе не было ни электричества, ни телефона, без которых глава государства обходиться не мог.

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Ленин умер в январе 1924 года. Сегодня трудно представить, что для многих людей той эпохи смерть Ленина стала личным горем: рыдания и падающие в обморок докладчики, пение похоронного марша на школьных переменах и поездки «на поклон праху» — без денег и билетов, зато с флагами и гимнами — обо всем этом «Зеленоград.ру» стало известно из старых дневников и воспоминаний первых комсомольцев посёлка Крюково.

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Метки:
история зеленограда, Ленин Владимир Ильич
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