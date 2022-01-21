Если бы сейчас мы жили в СССР, то сегодня — 21 января — вся страна вспоминала бы очередную годовщину смерти Ленина. Культ Ленина возник сразу после его смерти и к «эпохе развитого социализма» не осталось, пожалуй, ни одного города, где не было бы места, названного именем вождя, или его памятника. В созданном как раз в эту эпоху новом городе Зеленограде тоже был свой памятник Ленину, известный в народе как «Ленин с калькулятором». Рассказываем его историю: почему памятник был именно таким, чье место он занял и почему буквально развалился на части.
В середине 1960-х на площади возле комплекса Научного центра собирались поставить совсем другой памятник — «Прометей» работы Эрнста Неизвестного. Это была первая и, к сожалению, пресеченная недоброжелателями, попытка скульптора-монументалиста творить для Зеленограда. «Вполне уместная затея, и был подходящий эскиз. [Министр электронной промышленности СССР] Шокин одобрил эту идею», — рассказывает архитектор Феликс Новиков, проектировавший здания Научного центра.
Эрнст Неизвестный создал модель, зодчие нарисовали перспективу. Построили фундамент и уже собирались засеять газон вокруг будущего памятника травкой, но дальше случилось непредвиденное, о котором скажем чуть позже.
Что касается «Прометея»: «Я его все-таки поставил, — вспоминает Эрнст Неизвестный. — Под фуллеровским куполом, оставшимся от американской выставки. То была выставка электротехники [международная выставка „Электроника-72“ в московском парке „Сокольники“ — Zelenograd.ru]. И он стоял под тем куполом, как символ отрасли. Пятнадцатиметровой высоты. Из металла. Там были ещё светомузыкальные эффекты. Не буду скромен. Эта работа была сродни „Рабочему и колхознице“. Только там другая патетика. Выставка закрылась. „Прометей“ был уничтожен. Разрезан автогеном. Зачем? Не могу понять. Его без хлопот можно было демонтировать. Можно было поставить в другом месте. В том же Зеленограде».
«До сих пор жалею о том, что вместо этой работы Неизвестного, которая как нельзя лучше вписалась бы в архитектуру города, одновременно являясь его символом, появился памятник Ильичу, взятый в то время из неликвидов одного из московских конкурсов», — писал в своих воспоминаниях главный архитектор Зеленограда с 1964 по 2002 годы Игорь Покровский.
«Был бы на этом месте Прометей, никакие политические бури его бы не тронули», — считает Феликс Новиков. Впрочем, будущего Ленина сгубили бури природные, а не политические.
В 1965 году власти, готовясь к 50-летию Октябрьской революции, объявили большой конкурс на установку памятника Ленину в Москве. Монумент собирались установить на территории Кремля, причём сделать это планировали в кратчайшие сроки — к ноябрю 1967 года.
Поскольку речь шла о парковой зоне, требовался «Ленин сидящий» или стоящий на земле, без постамента или на невысоком гранитном блоке. На конкурс представили более 300 проектов. К слову, в их числе была и работа тогдашнего главного архитектора Зеленограда Игоря Рожина.
Победителем конкурса стал вариант, предложенный скульптором В. Пинчуком и архитектором С. Сперанским. Памятник Ленину, созданный по этому проекту, открыли в Тайницком Саду Кремля 2 ноября 1967 года.
Монумент простоял там около 30 лет — в 1995 году его демонтировали и перевезли на территорию музея-заповедника «Горки Ленинские», где он стоит и сейчас.
Несколько непринятых проектов были реализованы в других городах. Например, проект Иокубониса — в Москве на площади Ильича и в Каунасе, проект Манизера и Рожина — в Йошкар-Оле. Среди проектов были и такие, где скульпторы предлагали изобразить Ильича с мастерком и кирпичом в руках или в процессе разработки плана ГОЭЛРО, так что вариант, оказавшийся в Зеленограде — Ленин, читающий на ходу — воображения в этом смысле не поражал.
«Наш» проект «Ленин идущий» занял второе место на конкурсе. Его создал тогда ещё молодой грузинский скульптор Мераб Мерабишвили и архитектор Борис Тхор (проект, кстати, был не единственным, представленным этой творческой парой). Как писал позже журнал «Столица», его создателям «удалась трактовка Ленина как философа и вождя».
Близилось 100-летие со дня рождения Ленина, и отмечать эту важную дату советского календаря в Зеленограде готовились загодя. Памятник вождю пролетариата изначально намеревались воздвигнуть на Центральной площади перед зданием нынешней префектуры (там же, кстати, собирались поставить и трибуну для выступления на демонстрациях). Однако к 100-летнему юбилею Ильича ансамбль городского центра был ещё далек от завершения, поэтому планы насчёт памятника пришлось изменить.
Непредвиденность же состояла не в самом намерении установить монумент, поясняет архитектор Феликс Новиков, а в том, что никто не ожидал, «что не принятые к реализации конкурсные проекты станут растаскивать по разным местам, и что Шокин притащит изваяние скульптора Мерабишвили на наш фундамент».
И архитекторы, и скульптор Эрнст Неизвестный пытались убедить министра, что вождю следует стоять на главной площади города. Но это когда ещё будет! Шокин не пожелал ждать.
«И вот в один прекрасный день, — рассказывает Феликс Новиков, — явились гранитчики и построили постамент по чужому эскизу. А потом привезли огромный ящик с Ильичом. Раз уж так случилось, есть одна забота — как он там ориентирован, куда руку тянет? Вызвавший меня заказчик распорядился взломать ящик, дабы я мог проникнуть внутрь и выяснить, куда же устремлена указующая рука вождя. По всей композиции это было не всё равно. Нагнувшись и войдя в „кабинет“ Ленина, я увидел, что он устремлен куда надо. То ли Шокин подошёл к этому делу с пониманием, то ли просто повезло».
Так за год до юбилея — 22 апреля 1969 года — в Зеленограде состоялось открытие памятника Ленину. К слову, это был первый памятник, появившийся в Зеленограде.
Новый памятник вскоре получил в народе прозвище «Ленин с калькулятором», которые вскоре после появления памятника начали массово выпускать на соседнем «Ангстреме».
Было и еще одно остроумное народное название — «Ленин записывает опоздавших», поскольку памятник стоял перед проходными и Научного центра, и второй «клюшки», в которой располагалось несколько НИИ.
Разумеется, монумент сразу стал местом, где отмечали идеологически важные праздники и круглые даты. У этого памятника традиционно фотографировались на 9 мая ветераны Великой Отечественной войны.
Здесь же принимали в пионеры октябрят, торжественно провожали школьников в летние лагеря, и, конечно, праздновали в 1972 году 50-летие пионерской организации.
В течение 40 лет «Ленин с калькулятором» был привычной частью городского пейзажа. Краевед Игорь Быстров в своих очерках по истории Зеленограда приводит мнение о памятнике Ленину одного из первых архитекторов Зеленограда Игоря Болдова: «Говорить о художественной выразительности памятника не стоит — она очевидна. К тому же, этот монумент композиционно „держит“ площадь, на которой он установлен. Выполнен он из недолговечного материала — не из бронзы или камня — и уже начал разрушаться [написано в начале 2000-х — Zelenograd.ru]. Думаю, что судьбу его решит само время».
В 90-е годы в городе велись многочисленные дискуссии: снести или сохранить памятник вождю утратившего популярность советского строя. Решили всё же сохранить, учитывая его художественную ценность.
Однако к зиме 2009 года скульптуру демонтировали, поскольку её техническое состояние стало неудовлетворительным. Такое заключение выдало после обследования памятника государственное учреждение «Озеленение и благоустройство ЗелАО» (на его балансе находился памятник).
Впрочем, плачевное состояние монумента было очевидно: «Недавно у Ленина от руки отвалился кусок, тогда подумал, что по этому поводу его наверное скоро прикроют», — сообщал в 2009 году местный житель. «В конце своей жизни он представлял собой памятник бомжу с площади трёх вокзалов — тут дырка, там прореха».
Зеленоградское отделение КПРФ предлагало провести реставрацию памятника на месте, без демонтажа. Однако городская администрация после консультаций с руководителями архитектурных и технических служб и представителями КПРФ решили всё же демонтировать памятник и освидетельствовать его в лабораторных условиях, чтобы понять, можно ли его отреставрировать.
Демонтаж скульптуры обсуждался интернете. В основном высказывали идеологические мнения вроде «давно пора», однако, звучали, например, и такие: «Город лишают символов. Сперва убрали [стелу на пересечении Центрального и Панфиловского проспектов] „Славу советской науке“, теперь скромного Ленина. Хоть бы с народом советовались».
Префект Зеленограда Анатолий Смирнов выразил надежду, что монумент можно будет восстановить: «Даже представить себе сложно вид на Научный центр без этого памятника. Конечно, мы будем нацеливаться на то, чтобы его сохранить. Но мы опасаемся, что этого нам не удастся».
3 декабря 2009 года рабочие обвязали монумент стропами, затем с помощью крана сняли скульптуру с постамента, погрузили на грузовик и увезли.
Демонтированный монумент, пока решалась его судьба, хранился на производственной базе строительного холдинга «Сапсан» в деревне Пятница Солнечногорского района. В письме, направленном руководством «Сапсана» директору «Озеленение и благоустройство ЗелАО» В. Н. Елманову в конце 2009 года говорится: «Выявлен серьёзный износ конструкций… в частности, зафиксированы серьёзные повреждения головы, обеих ног. Особые опасения вызывает левая рука, которая может обрушиться в любой момент и представляет реальную угрозу для жителей города».
Спустя четыре месяца в марте 2010 года общественности сообщили результаты технической экспертизы, которую провели в Московском государственном институте стали и сплавов. Опасения подтвердились. Пластические свойства цинко-алюминиевого сплава, из которых был сделан памятник Ленину, не оставляли надежд на его восстановление. Между его элементами существовала напряжённость, способная привести не только к разрушению конструкции, но и к возникновению опасности для окружающих.
Причиной разрушения памятника стали несколько факторов — в том числе допущенный ещё при отливке скульптуры брак, естественное старение сплава и даже акты вандализма. В частности, обрушения на левой ноге памятника произошли из-за сильных ударов по ней.
Впоследствии коммунисты и активисты других левых движений не раз проводили акции с требованиями отреставрировать монумент или же создать новый памятник на том же месте, заявляя о своей готовности частично или понятностью покрыть расходы.
Так 22 апреля 2013 года в честь 143-й годовщины со дня рождения вождя революции они на один день установили на пьедестале, где ранее находился памятник Ленину, бюст Ильича и возложили к нему цветы.
А 12 июня 2016 года состоялся митинг, организованный зеленоградскими коммунистами и посвящённый торжественному открытию мемориальной таблички на месте, где раньше находился памятник Ленину. Однако реальных шагов к его восстановлению за годы, прошедшие с момента демонтажа, сделано не было.
«Позднее префектура Зеленограда сообщила активистам, что автор скульптуры Мераб Мерабишвили выступает против изготовления копии», — говорится на сайте pastvu.com со ссылкой на журнал «Столица».
Любопытно, что скульптура «Ленин идущий» оказалась весьма востребованной, и с неё было сделано несколько отливок. Эти монументы поставили в подмосковных Фрязино и Железнодорожном, а также в селе Песчаное Бахчисарайского района Крыма. Так что двойники зеленоградского памятника, может быть, до сих пор где-то живут своей жизнью.
Горбачев и Ельцин СЛИЛИ всё, что осталось от РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. До сих пор не достигли уровня 1913 г. по могуществу.
Нет символов, нет веры, нет Ленина, нет Сталина. Есть сникерс, тампакс, доллар, наркотики. Страна потребления и отупения.