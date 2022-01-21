Эрнст Неизвестный создал модель, зодчие нарисовали перспективу. Построили фундамент и уже собирались засеять газон вокруг будущего памятника травкой, но дальше случилось непредвиденное, о котором скажем чуть позже.

Что касается «Прометея»: «Я его все-таки поставил, — вспоминает Эрнст Неизвестный. — Под фуллеровским куполом, оставшимся от американской выставки. То была выставка электротехники [международная выставка „Электроника-72“ в московском парке „Сокольники“ — Zelenograd.ru]. И он стоял под тем куполом, как символ отрасли. Пятнадцатиметровой высоты. Из металла. Там были ещё светомузыкальные эффекты. Не буду скромен. Эта работа была сродни „Рабочему и колхознице“. Только там другая патетика. Выставка закрылась. „Прометей“ был уничтожен. Разрезан автогеном. Зачем? Не могу понять. Его без хлопот можно было демонтировать. Можно было поставить в другом месте. В том же Зеленограде».

«До сих пор жалею о том, что вместо этой работы Неизвестного, которая как нельзя лучше вписалась бы в архитектуру города, одновременно являясь его символом, появился памятник Ильичу, взятый в то время из неликвидов одного из московских конкурсов», — писал в своих воспоминаниях главный архитектор Зеленограда с 1964 по 2002 годы Игорь Покровский.

«Был бы на этом месте Прометей, никакие политические бури его бы не тронули», — считает Феликс Новиков. Впрочем, будущего Ленина сгубили бури природные, а не политические.