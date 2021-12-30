Нельзя сказать, что общественность не заметила появления работы столь впечатляющей по масштабам и художественной мощи. Было много хвалебных отзывов, «Литературная газета» опубликовала панегирик Александра Левикова «Электрон и колокол». А 12 ноября 1972 года в газете «Правда» появилась статья «Союз архитектуры с искусством», посвящённая учебному комплексу МИЭТа и подписанная известным латышским скульптором Львом Буковским.

Когда-то Эрнст Неизвестный работал вместе с латышскими коллегами, в числе которых был и Буковский, над монументом в Саласпилсе. За монумент была дана Ленинская премия, правда опальному Неизвестному пришлось выйти из игры, иначе премия «не прошла» бы. И вот «Правда» поручает Буковскому написать статью о монументальном искусстве — вернее подписать, поскольку настоящим автором текста был искусствовед Григорий Анисимов.

Далее рассказывает Эрнст Неизвестный: «Анисимов обращается ко мне. Ну, я теоретизирую по поводу искусства, а о зеленоградском рельефе написал он. И вот выходит „Правда“. Статья есть. Мои мысли в ней есть. Похвала рельефу есть. Подпись лауреата Ленинской премии есть. Имена архитекторов есть, а имени скульптора — автора рельефа — нет. Так сказать, неизвестный».

Вот что было сказано в той статье после добрых слов о комплексе МИЭТа: «…архитекторы Ф. Новиков и Г. Саевич создали все условия для подлинного син­теза, задумав с самого начала большой скульптурный рельеф, без которого здание не было бы завершенным. Он точно вписывается в архитектурное пространство и организует его. Композиция занимает четыре стены, она не повторяется и в разных ритмах развивает идею героики труда ученых и развития советской науки».

«Все за­мечательно, но имя Эрнста Неизвестного не упомянуто, — замечает Феликс Новиков. — И это не случайно. „Добро­желатели“ Эрнста не дремали. А в конце статьи сказано буквально следующее: „…вот поставлен в городе памятник, декоративная скульптура, созданы панно или фреска, барельеф или мемориальный комплекс — и появляются статьи, в которых порой забывают упомянуть имя автора“. Честное слово, так и написано. Смешно и горько было».

Архитекторы Феликс Новиков и Григорий Саевич написали протестное письмо на имя главного редактора газеты «Правда» Зимянина. Оно осталось без ответа.

Через год в 1973-м вышел первый фильм о Зеленограде — «Мой город», и там на сороковой секунде четвёртой минуты есть короткий сюжет о МИЭТе. На экране появляются «просторные холлы с рельефными композициями, для того, чтобы побродить в раздумье, проникнуться величием человеческой мысли», зрителям показывают архитекторов и скульптора. Зодчих представляют, а имени ваятеля диктор так и не произносит. Он остается неизвестным.

Зато эффектное творение скульптора сразу оценили кинематографисты. Уже на следующий год после окончания работы панно «засветилось» в художественном фильме «Человек на своём месте», некоторые эпизоды которого снимались в стенах МИЭТа.