Ленин с ружьём и «Тишина»…

После 1917 года Середниково национализировали. По сведениям Алексея Греча — москвоведа, посвятившего себя изучению подмосковных усадеб, после революции «в одной из верхних комнат дома остался своеобразный лермонтовский уголок: верно, чья-то культурно-заботливая рука развесила по стенам несколько старинных масляных портретов, изображающих представителей семьи Арсеньевых. Сюда же перенесены остатки библиотеки в невысоких шкафах с готическими переплетами дверец, кое-что из мебели красного дерева».

В 1918 году в усадьбе организовали здравницу «Тишина» для партийной верхушки ЦК, которая очень хорошо снабжалась и финансировалась. В августе 1919-го Середниково посетил сам Ленин. По официальной версии — отдохнуть, побродить с охотничьим ружьём по окрестным лесам (вождь мирового пролетариата был заядлый охотник). В действительности же, была у него и другая цель: Ильич присматривался к Середникову на предмет устройства в усадьбе личной резиденции, постоянного места жительства, и сравнивал её с Горками. К счастью или нет, но Середниково в этом кастинге уступило Горкам, поскольку в усадьбе не было ни электричества, ни телефона, без которых глава государства обходиться не мог. Поэтому пребывание Ленина в Середникове ограничилось пятью днями отпуска.

Вставал Ильич рано и уходил с ружьём в лес. Сопровождал его местный житель, хорошо знавший округу. Во время этих охотничьих вылазок Ленин иногда встречал местных жителей, вступал в разговоры с ними.