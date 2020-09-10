}
Истории про Середниково — глава 6: зачем здесь был Ленин и пионеры из «Артека», как усадьбу чуть не разрушили война и мирное время, а её хозяином стал Лермонтов 10.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Середникову повезло. Его, в отличие от других «дворянских гнёзд» не разметали ветра революции, поскольку к нему присматривался сам вождь мирового пролетариата, желавший устроить тут свою резиденцию. Усадьбу не тронула и последняя война — немецкие танки лишь чудом не въехали в её ворота. Середниково не было ни разрушено, ни заброшено, хотя советские бюрократы и советские зеки, хозяйничавшие в её стенах, по своей разрушительной силе не уступят мировым катаклизмам. Рассказываем, как жила усадьба в последние сто лет при новых социальных условиях.

Ленин с ружьём и «Тишина»…

После 1917 года Середниково национализировали. По сведениям Алексея Греча — москвоведа, посвятившего себя изучению подмосковных усадеб, после революции «в одной из верхних комнат дома остался своеобразный лермонтовский уголок: верно, чья-то культурно-заботливая рука развесила по стенам несколько старинных масляных портретов, изображающих представителей семьи Арсеньевых. Сюда же перенесены остатки библиотеки в невысоких шкафах с готическими переплетами дверец, кое-что из мебели красного дерева».

В 1918 году в усадьбе организовали здравницу «Тишина» для партийной верхушки ЦК, которая очень хорошо снабжалась и финансировалась. В августе 1919-го Середниково посетил сам Ленин. По официальной версии — отдохнуть, побродить с охотничьим ружьём по окрестным лесам (вождь мирового пролетариата был заядлый охотник). В действительности же, была у него и другая цель: Ильич присматривался к Середникову на предмет устройства в усадьбе личной резиденции, постоянного места жительства, и сравнивал её с Горками. К счастью или нет, но Середниково в этом кастинге уступило Горкам, поскольку в усадьбе не было ни электричества, ни телефона, без которых глава государства обходиться не мог. Поэтому пребывание Ленина в Середникове ограничилось пятью днями отпуска.

Вставал Ильич рано и уходил с ружьём в лес. Сопровождал его местный житель, хорошо знавший округу. Во время этих охотничьих вылазок Ленин иногда встречал местных жителей, вступал в разговоры с ними.

«Однажды на охоте вблизи станции Фирсановка нам встретился старик, собиравший грибы, — вспоминал шофёр Владимира Ильича Степан Гиль. — Владимир Ильич заинтересовался им, присел на траву рядом со стариком и завёл беседу. Долго и тепло шёл разговор вождя с незнакомым крестьянином. Старик был очарован собеседником. „Говорят, Ленин какой-то у нас управляет. Вот если бы он, тот Ленин, такой, как ты, был — как хорошо бы было!“ — сказал он».

Вечером Ленин гулял по парку, встречался и беседовал с рабочими и служащими, заходил в контору здравницы, в помещения подсобного хозяйства.

Читайте также
Здесь был Ленин. Зачем вождь мировой революции приезжал в окрестности будущего Зеленограда и с кем здесь встречался
О чём рассказывали путеводители 1930-х годов

Дом отдыха «Тишина» просуществовал до середины 1920-х годов. А в 1925 году в Середникове открыли санаторий Московского комитета партии для нервнобольных, названный «Мцыри». Большевики поправляли здесь психическое здоровье.

«Во всех комнатах дома и флигелей встали белые койки, — пишет Греч, — а на подъезде вывеска „Санаторий Мцыри“. Этим отметила новая эпоха своё внимание к поэту».

Вскоре после открытия санатория бюст Лермонтова работы Анны Голубкиной вынесли из дома и установили во дворе на постаменте в центре клумбы.

Близость к столице, хорошее сообщение с ней и прелести сельской жизни сделали окрестности усадьбы привлекательными для многих москвичей, желавших отдохнуть от городской суеты и пыли.

«За Сходней местность продолжает оставаться живописной, мелькают холмы и балки, — соблазнял будущих дачников справочник-путеводитель „Дачи и окрестности Москвы“, изданный в 1930 году. — Лес смешанный, с преобладанием хвойного по правой стороне от ж. д. Слева от платформы Фирсановки, вдоль дороги на усадьбу Середниково, тянется лес. Место ровное и низкое. Лес окружает эту маленькую платформу со всех сторон; среди леса за последние годы вырос посёлок, насчитывающий около 70 домов. Все они новенькие, недавней стройки, большинство с террасами. Домик в три комнаты сдаётся на лето за 100-150 рублей. Зимой комната 13-15 рублей. Постройки раскинулись свободно; участки крупные. В лесу много грибов и ягод; есть охота. Имеется пруд, но купанье плохое; ловится рыба. Налево от станции, в трех км, находится усадьба Середниково (теперь санаторий для нервнобольных „Мцыри“), где часто бывал Лермонтов; в саду стоит обелиск в память его посещений. При санатории парк, занимающий до 40 гектаров, с прудом. У платформы всегда есть извозчики».

Спустя пять лет «Дачи и окрестности Москвы» сообщали, что в Фирсановке уже более 80-ти домов, но комнаты там сравнительно дороги, да и с продуктами дела обстоят не очень хорошо: «В посёлке можно получить хорошее свежее молоко, яйца. Есть хлебная палатка. За всеми остальными продуктами надо ехать на станцию Сходня». Поэтому в середине 1930-х дачники предпочитали селиться в близлежащих деревнях. Например, в Лигачёве, в двух километрах от платформы, дачное жильё было не в пример дешевле, а там в нескольких минутах ходьбы от деревни находился санаторий «Мцыри».

"Красивые постройки санатория видны из деревни, — говорилось в путеводителе. — Они окружены большим парком, в центре которого глубоководный пруд, в котором хорошо ловятся крупная плотва, окунь и щука. В парке у столетнего дуба, под которым по преданию писал свои поэмы Лермонтов, поставлен обелиск".

Если не считать «столетнего дуба», который составители перепутали с любимой старой липой поэта, всё остальное вполне соответствовало действительности.

Для тех, кому дачный отдых был не по средствам, путеводитель предлагал совершить однодневную прогулку-экскурсию в «хорошо сохранившуюся усадьбу» Середниково, полюбоваться архитектурным ансамблем в классическом стиле конца 18 века, полуциркульной колоннадой, соединяющей дом с бельведером — любимым местом Лермонтова — с четырьмя двухэтажными флигелями.

Особенного внимания, по мнению авторов путеводителя, заслуживала каменная ограда и ворота 18 века с деталями тонкого рисунка, а также белокаменный трехарочный мост.

Бездомные артековцы в Середникове

Малоизвестный факт из истории Середникова: здесь прошла часть самой длинной смены всесоюзного пионерского лагеря «Артек», длившейся с 1941 по 1945 год — 1132 дня, потому что пионеры смогли вернуться домой только после окончания войны.

В первые дни Великой Отечественной из крымского «Артека» в Середниково, подальше от фронта, были эвакуированы дети, приехавшие из западных районов страны — из Прибалтики и приграничных областей Украины, Молдавии и Белоруссии. Там уже шла война, поэтому около двухсот ребят решено было отправить в безопасное (как тогда считалось) место, под Москву, организовав лагерь в подмосковном санатории «Мцыри». Там же обосновались около сотни школьников из Латвии и Литвы, которых война застала по пути в «Артек».

5 июля 1941 года пионеры поездом уехали из Крыма в Москву. Вопреки артековским правилам смену не закрыли — не успели, но флаг спустили и взяли с собой.

«Фирсановка, разгар лета, — писал Юрий Снегирёв в канун 90-летия „Артека“. —  Снова поднят флаг. Снова по горну — бегом на зарядку. Всё, как в мирное время. Только из лесочка в небо топорщились зенитки. Только на соседнем поле ходили в учебную атаку новобранцы. Да по ночам небо вспарывали прожектора и слышался гул „Юнкерсов“, которые летели бомбить Москву».

О пребывании артековцев в Середникове вспоминала и их пионервожатая Нина Храброва, написавшая впоследствии книгу «Мой Артек». В первый же день по приезде старший вожатый обратился в соседний колхоз и предложил помощь артековцев в полевых работах. В тридцатиградусную жару, стоявшую в те дни под Москвой, детей вывели в поле на прополку.

«Полоть надо руками, а руки у них уже потрескались, в царапинах, ногти зазеленели от травы и пообломались, — рассказывает Нина Храброва. — Утыкиваюсь вместе с ними в борозду. Мне, взрослой, привычной к работе в поле, и то трудновато, а им каково? То ли от пота, то ли от жалости щиплет глаза. Оглядываюсь — среди огромного поля, как грибки, белеют панамки — почти все 300 ребят работают в бороздах. Никто не отдыхает, чистых борозд всё больше, мальчики таскают на край поля тяжёлые охапки выполотой травы».

Обслуживающего персонала в лагере практически не было: дети сами убирали свои палаты: подметали, мыли полы. Сами мыли посуду. Сами стирали для себя и для младших, создавая прачечные бригады: на прополке всё страшно пачкалось.

«После прополки идем купаться на Чёртово озеро или, кажется, Чёртово око оно называется — круглый пруд с чёрной водой, — продолжает Храброва. — После купанья ребята вылезают отдохнувшие, посвежевшие. Причёсываются, натягивают прополосканные в Чёртовом озере же и быстро высохшие на горячем солнце белые артековские курточки, повязывают галстуки — всё сами, без напоминаний. И — о жизнь! — я вижу, как девочки прыгают через верёвочку, а мальчишки устроили что-то вроде футбола. Дети начали привыкать к войне».

Артековцы провели в Середникове чуть больше недели. В середине июля 1941 года в усадьбе решено было разместить госпиталь. Фронт приближался, шли ожесточённые бои в районе Смоленска, вражеские самолёты рвались к Москве. Вскоре, погрузившись на пароход в Химкинском речном порту, артековцы отправились в Сталинградскую область.

Военно-полевой госпиталь и танк с Мефистофелем

В основном здании санатория «Мцыри» организовали военно-полевой госпиталь, медперсонал поселили тут же — во флигеле для сотрудников санатория. Был военный госпиталь и в соседней Фирсановке в стенах санатория им. Артёма. В ноябре и декабре 1941 года, во время битвы за Москву, Фирсановка находилась в прифронтовой полосе — в 3-4 километрах от немецких позиций располагались наши войска и службы тылового обеспечения.

Середниково стало в эти дни центром по подготовке воинов народного ополчения. Сюда приходили те, кого в армию не взяли, но кто хотел сражаться с фашистами. Часто звучавшее здесь лермонтовское «Бородино» стало для них своеобразным гимном. Ополченцев учили ходить строем, стрелять, бросать гранаты и рыть окопы. Один из последних рубежей обороны Москвы проходил как раз по руслу реки Горетовки. Сооружать укрепления на нём воинам-ополченцам помогали работники Московского метрополитена. Следы траншей и окопов, пулеметных гнёзд и рвов до сих пор можно увидеть в Середникове на холмах и пригорках старого английского парка.

Колокольню храма в Середникове пришлось разобрать, поскольку она могла служить ориентиром для фашистских самолётов и артиллерии, однако церковь не закрыли и богослужения в ней не прекращались. Интересную легенду в этой связи вспоминает А. Галашкина в журнале «Дворцы и усадьбы», посвященном Середникову. Зимой 1941-го немцы хотели разрушить храм выстрелом из гаубицы, но промахнулись на 30 метров. В том месте, где упал снаряд, образовалась глубокая воронка, которая тут же наполнилась водой и не пересыхает по сей день даже в жаркое лето.

На территорию усадьбы фашисты войти не смогли, хотя и пытались. Есть легенда, что у самых её ворот красноармейцы разведроты 1-й гвардейской танковой бригады, защищавшей эти места, подбили фашистский танк с нарисованным на нём Мефистофелем, но достоверных источников, подтверждающих эту историю мы не нашли.

После того, как фашистов отогнали от Москвы, Середниково продолжало жить войной. В усадьбе организовали специальные курсы Белорусского штаба партизанского движения по подготовке диверсантов-профессионалов, для работы в тылу врага.

Санаторий «Мцыри» — от элитарной здравницы до тюремной больнички

В 1946 году в архитектурном ансамбле Середникова расположился туберкулезный санаторий «Мцыри» — элитарное лечебное учреждение.

Само название «Мцыри» говорило о том, что власти помнили об историческом прошлом этого места, и потому относились к усадьбе как к единому архитектурному ансамблю, окруженному английским парком. В санатории сохраняли старинную мебель — резные столики, книжные шкафы с готическими переплетами на дверцах, деревянный резной канделябр, старинный бильярд. Берегли интерьеры — облицовку стен, гобелены, статуи, библиотеку, ухаживали за парком. Во многом благодаря такому отношению даже сегодня при всех утратах впечатляет сохранность усадьбы.

С начала 1960-х годов встал вопрос о дальнейшем существовании Середникова. Дело в том, что интересы лечебного учреждения и усадьбы вошли в непримиримое противоречие. Залы главного дома сочли слишком большими и неудобными для размещения в них больничных палат, которые должны были соответствовать санитарным нормам. При этом сам усадебный комплекс Середникова был уже слишком мал для санатория — его рентабельность требовала больше койко-мест. К тому же медицинское оборудование уже с трудом умещалось в старинных постройках.

Администрация санатория, стремясь улучшить условия для врачей и пациентов, невольно наносила вред старинной усадьбе. Из-за расширений и переделок Середниково стало терять первоначальный облик. Так посреди усадьбы вырос уродливый бетонный куб пищеблока, подавлявший своей массивностью изящные постройки 18 века.

В 1967 году власти предприняли первую попытку сохранить усадебный ансамбль — в Середникове появились архитекторы-реставраторы во главе с Е.Р. Куницкой. Благодаря их работе удалось спасти постройки конного и скотного дворов.

В 1970-х годах санаторий «Мцыри» передали Московской области, превратив его из элитарной здравницы в прибежище бывших заключенных больных туберкулезом, прибывавших для поправки здоровья прямо с тюремных нар. Здесь их лечили кумысом, изготовленным из молока специально привезённых из Башкирии кобылиц.

С этого времени началось настоящее разграбление Середникова. Зэки разворовали старинные гобелены, продавали дореволюционную мебель, жгли дубовую облицовку стен, сгноили в мокром подвале уникальный дубовый бильярд XIX века.

«Ведь это должен быть музей!» или ремонт под видом реставрации

В начале 1980-х годов власти спохватились и попытались вернуть Середникову былое благообразие и воссоздать его первоначальный облик, не выселяя, однако, из усадьбы санаторий. Работы взял на себя трест Мособлстройреставрация. Проект восстановительных работ составили архитекторы Е.Р. Куницкая, Н.Б. Панкова, И.С. Шустова. Однако в 1982 году Куницкая ушла на пенсию и передала свои дела Наталье Панковой, благодаря которой усадебный ансамбль был позже восстановлен.

Главный архитектор усадьбы вспоминала, как впервые вошла в главный дом, где ещё сохранились остатки интерьера и предметы дореволюционной обстановки. Она так поразилась увиденному, что воскликнула: «Ведь это должен быть музей!» — на что услышала в ответ усмешку: — «Тебе жизни не хватит, чтобы создать здесь музей!»

«Отреставрированы фасады главного дома и жилых флигелей. Восстановлены здания скотного двора и большая часть построек конного двора, пешеходные парковые мосты у верхнего и нижнего прудов», — бодро рапортовало издание «Архитектура и строительство Подмосковья» в 1982 году.

«После завершения реставрационных работ в служебных корпусах усадьбы, согласно разработанным проектам их приспособления для современного использования, оборудованы палаты для больных и отдыхающих, административные помещения, лаборатория, кумысолечебница, гараж», — говорилось в отчете треста Мособлстройреставрация о проделанной в Середникове работе, подписанный кандидатом исторических наук А. Молчановым.

Однако, отчёт имел мало общего с действительностью.

«Поскольку заказчиком реставрации является расположенный в усадьбе санаторий „Мцыри“, которому не нужна реставрация усадьбы в том виде, в котором она была и при Всеволожских, и при Лермонтове, мы вынуждены практически заниматься текущим ремонтом, который администрация санатория выдает за реставрационные работы, — признавалась главный архитектор Наталья Панкова, — Мы, например, собираемся восстановить старый камин, а выясняется, что в этом помещении планируется кабинет для специальных процедур, или предусматриваем отреставрировать галерею в конном дворе, а там находятся гаражи, которые никто не собирается выводить».

В столь же плачевном состоянии пребывала и садово-парковая архитектура. Для сохранения старого парка не делалось ничего, а усадебным прудам срочно требовалась расчистка.

По мнению специалистов, из-за того, что цели арендатора-заказчика и реставраторов не совпадали, усадьба была обречена на гибель в течение ближайших десяти-двадцати лет.

Тучи над Середниковым

В середине 1980 годов о проблемах усадьбы широко заговорили со страниц прессы и телеэкранов. Осенью 1986 года «Литературная Россия» опубликовала очерк «Тучи над Середниковым», а через полгода под заголовком «Время действовать» появились отклики читателей и ответы официальных лиц, в чьих руках находилась судьба усадьбы.

В 1987-м Центральное телевидение подробно рассказало о проблемах Середникова в телеальманахе «Наследие», в 1988-м в журнале «Наше наследие» появился пространный материал о плачевном положении дел. В нём главный врач санатория «Мцыри» Валерий Сиряков, всей душой поддерживая идею сохранения памятника, признавал, что «не для себя, для дела» вынужден идти на завуалированное разрушительство: «в порядке исключения», «в силу производственной необходимости» что-то сломать, что-то пристроить.

«Конечно, санаторий в Середникове не отвечает современным требованиям, — признавал главный врач, — но, посудите сами, от нас требуют обеспечения необходимого числа койко-мест, ведь это наша основная работа. Большие сложности также будут связаны и с переводом санатория в новое место, да и некуда его пока переводить: строительство нового корпуса в Московской области все время откладывается».

Таким образом, несмотря на внимание СМИ, положение дел в Середникове не улучшалось, а, скорее, усугублялось с каждым днем. Расплывчато-положительные заверения в участии в судьбе усадьбы, высказанные Минкультом РСФСР, Всероссийским обществом охраны памятников, местной администрацией, никаких конкретных шагов для решении проблем не предусматривали.

Запустение, разруха, возрождение

У Середникова не было открытых врагов, тем не менее усадьба погибала под шум кампаний и пустых разговоров о её спасении. С наступлением «лихих 90-х» участь Середникова казалась решенной — усадьба пришла в окончательный упадок и была фактически заброшена.

В 1991 году, в год 150-летия со дня гибели Лермонтова, его потомки — члены российской ветви рода Лермонтовых — съехались из Бразилии, США, Франции, Люксембурга и образовали Ассоциацию «Лермонтовское наследие», объединившую более 200 представителей древнего Костромского рода Лермонтовых. Её президентом избрали правнучатого племянника великого русского поэта и его полного тёзку Михаила Юрьевича Лермонтова. Члены Ассоциации побывали в усадьбе Середниково и решили взять её на попечение — восстановить своими силами.

В 1993 году был создан «Национальный Лермонтовский Центр в Середниково», которому усадьбу передали в долгосрочную аренду на 49 лет.

Реставрация архитектурного ансамбля заняла около двух десятилетий. О том, как она происходила, «Зеленоград.ру» подробно рассказал сам Михаил Лермонтов, директор Национального Лермонтовского центра «Середниково».

Сегодня старинная усадьба возвращена к жизни.

Читайте также
Михаил Лермонтов: «Я уже не понимаю, как может усадьба жить без хозяина» (2010 год)
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
история города, середниково
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Истории про Середниково — глава 6: зачем здесь был Ленин и пионеры из «Артека», как усадьбу чуть не разрушили война и мирное время, а её хозяином стал Лермонтов Истории
В промзоне Алабушево обещают 40 тысяч рабочих мест через десять лет. К этим планам есть вопросы Истории
Наркоман разгромил школу в 8-м микрорайоне и остановку рядом Новости
Детский сад на 200 мест в деревне Голубое стал государственным. Жители добивались этого несколько лет Новости
Копии дорогих мобильников продавал прохожим мошенник, выдавая за оригиналы. Деньги он вернул, но все равно пойдет под суд Новости
Участок под кафе напротив 20-го микрорайона выставят на торги после общественного обсуждения Новости
Строительство фармзавода «Биокад» завершено в зеленоградской промзоне Алабушево. Здесь создадут более 100 рабочих мест и начнут выпуск «жизненно необходимых» лекарств Новости
Какие дни будут выходными в 2021 году Новости
Чёрный заяц (или кролик) ест траву на Берёзовой аллее Жизнь
Зеленоградские штангистки заняли первые места в популярном турнире. Секция тяжёлой атлетики приглашает детей на бесплатные тренировки Новости
Из огня во 2 микрорайоне спасли человека. Пожар начался из-за его сигареты Новости
Дело о нападении на подростков из-за окрашенных волос передали в Следственный комитет. Delivery Club уже опознал своего курьера Новости
Местный житель заподозрил рабочих в продаже плитки для капремонта их дома. Те ответили, что отдают жильцам, которые хотят делать ремонт сами Новости
Строить мусоросжигательный завод в Хметьево будет турецкая корпорация «Енигюн». Работы начнут уже в этом году Новости
Пандус-обрубок на станции Крюково обещают переделать к октябрю. На подрядчика подали в суд Новости
Двое мужчин напали на группу подростков в 20 микрорайоне. Им не понравился цвет их волос Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру