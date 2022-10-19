Подозреваемые

Основным виновником экологических нарушений жители считают ресурсоснабжающую организацию — МКП ИК ЖКХ, которая сбрасывает отходы и выкачивает содержимое канализационных колодцев в озеро. Ей же официально предписано выполнить капремонт или реконструкцию канализационной насосной станции, которая не справляется с нагрузкой.

До 2007 года в Рузино и Брёхово было несколько пятиэтажек, а затем вырос целый микрорайон из новых многоэтажных домов с населением в десятки тысяч человек. «Сами местные знают, что канализационная станция не справляется, стоки выходят наружу, и это видно невооруженным взглядом», — рассказывало Солнечногорское телевидение еще в 2019 году.

«Канализация рассчитана на несколько пятиэтажных домов, а вместо этого её используют 14 корпусов в 17 этажей, — подтвердила „Зеленоград.ру“ жительница Брёхово Елена. — Дома построены без разрешения строительства и ввода в эксплуатацию. Администрация Солнечногорска, видно, решила денег заработать. Дали ДСК 1 землю и разрешили строить без каких либо документов 12, а потом уже и 14 корпусов на берегу озера».