Рузинское водохранилище и Чёрное озеро рядом с Брёхово, соединённые ручьём Раздеришка, уже много лет страдают от канализационных стоков, несколько раз в водоёмах происходил массовый мор рыбы. Каждый случай заканчивается расследованием и наказанием виновников, но экосистема не успевает реабилитироваться — выбросы следуют один за другим, как и рейды с проверками. Об очередных нарушениях сообщили в «Зеленоград.ру» жители микрорайона Школьный деревни Брёхово, сняв видеорепортаж о новых канализационных «гейзерах» на берегу и предъявив коллекцию бесполезных отписок чиновников.
«Озеро находится под угрозой вымирания, также оно состоит в списке на получение статуса особо охраняемой природной территории (ООПТ), в связи с этим жители и отдел экологии администрации Солнечногорского округа крайне недовольны данной ситуацией, но ничего сделать не могут, — говорится в письме жителей в редакцию. — Мы обращались в в полицию, отдел экологии, управляющую компанию, местную администрацию, главе города, но результата нет. Одни отписки».
Основным виновником экологических нарушений жители считают ресурсоснабжающую организацию — МКП ИК ЖКХ, которая сбрасывает отходы и выкачивает содержимое канализационных колодцев в озеро. Ей же официально предписано выполнить капремонт или реконструкцию канализационной насосной станции, которая не справляется с нагрузкой.
До 2007 года в Рузино и Брёхово было несколько пятиэтажек, а затем вырос целый микрорайон из новых многоэтажных домов с населением в десятки тысяч человек. «Сами местные знают, что канализационная станция не справляется, стоки выходят наружу, и это видно невооруженным взглядом», — рассказывало Солнечногорское телевидение еще в 2019 году.
«Канализация рассчитана на несколько пятиэтажных домов, а вместо этого её используют 14 корпусов в 17 этажей, — подтвердила „Зеленоград.ру“ жительница Брёхово Елена. — Дома построены без разрешения строительства и ввода в эксплуатацию. Администрация Солнечногорска, видно, решила денег заработать. Дали ДСК 1 землю и разрешили строить без каких либо документов 12, а потом уже и 14 корпусов на берегу озера».
Житель Брёхово Андрей Б. снял и опубликовал 13 октября видео о новом «гейзере», который появился на пустыре между жилыми домами Брёхово и берегом Чёрного озера: «Прямо из-под земли бьёт канализация, ручей течёт в озеро. Находиться рядом просто невозможно [из-за запаха канализации]. Это прорыв в одном месте, а чуть дальше — метрах в десяти — еще один».
В русле второго ручья виден слой бытовой химии, которую смывают в канализацию жители в своих квартирах. Всё это сливается в озеро напрямую, без всяких очистных сооружений. Аналогичные нарушения жители снимали на видео зимой.
«Приезжали разные „сказочники“, обещая устранить эту проблему. Но никто ничего не делает, — делится автор репортажа. — Не знаю, куда еще нужно обращаться, где еще искать выходы на какие-то организации, которые это заинтересовало бы». По его словам, чиновники собирались закупить какие-то насосы и сделать инфраструктуру, но на деле ситуация остаётся без изменений.
К тому же, ситуация осложнилась новым строительством. «У нас за школой открывают полировку для машин, а обычно где полировка, там и мойка, — рассказывает Елена. — Так вот, если там реально мойка будет, то озеру, птицам и водным животным, которые занесены в Красную книгу, не долго жить. Там такая химия — от автошампуней и полировочных паст, очистителей от грязи перед полировкой и т. д., покраска машин — на озере даже лягушки жить не будут. Устранять проблему потом будет сложнее, чем не допустить сейчас. Но уже строят».
Канализационная насосная станция (КНС) работает в штатном режиме, констатировали весной в министерстве ЖКХ Московской области — по обращению жителей на КНС провели проверку с их участием. Стоков канализации комиссия не обнаружила, но признала наличие «их следов с характерным запахом» рядом с канализационными колодцами. Перебои в работе КНС объяснили большим износом оборудования и засорами. Сама МКП ИК ЖКХ периодически откачивает канализационные стоки, чтобы восстановить работоспособность системы — жителям на это время отключают подачу холодной и горячей воды, что тоже становится предметом жалоб (за март 2022 года, например, такие отключения пришлись на пять разных дней).
«С целью снятия социальной напряженности» местной администрации рекомендовали «рассмотреть возможность капитального ремонта» или реконструкции КНС вместе с участком сетей водоотведения, рекултивировать и дезинфицировать территорию сливов с применением сорбентов, а также проинформировать жителей о сроках этого ремонта. Судя по новому обращению жителей, ничего этого так и не выполнили.
В свежем видео, снятом брёховцами с призывом «Помогите нам спасти озеро!» — разные виды выбросов из канализации в грунт: прямо из канализационных колодцев или из коллекторов под землёй.
О том, что в пруды рядом с Брёхово — Рузинский пруд и Чёрное озеро — стекают канализационные стоки, известно уже давно. В водоёмы спускали также отходы из коровника и котельной, а в протоке между прудами кто-то закопал строительные отходы. Одно время виновником загрязнения считалось некое зеленоградское предприятие, которое сбросило отходы в пруд — в 2016 году в нём произошёл массовый мор рыбы.
Зимой 2019 года вода в Чёрном озере снова оказалась отравлена настолько, что из прорубей пошла вонь — на них перестали рыбачить, а весной, когда сошёл лёд, местные жители обнаружили в воде тысячи рыбьих трупов. Приехала экологическая комиссия, взяла пробы воды, пообещав оценить ущерб и возбудить уголовное дело. Причиной посчитали неисправность канализационной станции, которая требовала капитального ремонта — его собирались выполнить в кратчайшие сроки. Пару месяцев спустя власти отчитались, что компания «КомЭнерго», которая эксплуатирует объекты водоотведения (канализации), оштрафована и выполнила предписание Минэкологии об устранении нарушений: «Работники нарастили колодец, установили люк, демонтировали трубу, выведенную в водоохранную зону и расчистили протоку между прудом и озером Черное». Глава Солнечногорского района Владимир Слепцов сообщил, что пруд оперативно привели в порядок — кстати, делалось это с участием общественных активистов и жителей-добровольцев, которые собрали тогда около полутора тонн мёртвой рыбы.
На реабилитацию водоёмов экологи еще в 2016 году отводили восемь-девять лет. Однако сливы не прекращались. В 2020 году очередной эко-рейд обнаружил еще одного нарушителя — местный конно-спортивный клуб «Комильфо». Виновника выследили по коллектору со сточными водами, которые стекали в ручей Раздеришка между озёрами. Выяснилось, что у владельцев клуба отсутствует договор на вывоз отходов со специализированной организацией. Остальные местные предприниматели в основной массе выполнили предписания экологов с 2019 года, как показал рейд.
В июне 2021 года местные жители стали свидетелями уже третьей экологической катастрофы: «Поехали с подругой открыть сезон на Рузинское водохранилище. Два дня назад там было чисто и прекрасно. Сегодня утром все покрыто дохлой рыбой. Похоже на сброс — в воде плавает много черной бурлящей субстанции и пахнет чем-то похожим на сероводород» , — сообщила в редакцию жительница Брёхово.
На сей раз после разбирательства чиновники сообщили, что массовый мор рыбы произошёл из-за жары — «Сейчас так по всей области». Дохлую рыбу снова оперативно собрали. Жителей объяснения про жару не убедили: «Ситуацию возможно усугубило ещё многочисленные нарушения арендаторами и собственниками земельных участков расположенных возле пруда», — писал один из местных активистов. Позже эти подозрения подтвердились — уже в августе Минэкологии Подмосковья сообщило о проверке по факту загрязнения Рузинского водохранилища: «Выяснилось, что местная ресурсоснабжающая компания сбрасывает недостаточно очищенные сточные воды в ручей Раздеришка, который впадает в водохранилище». Было возбуждено административное дело, администрации Солнечногорска и местным органам власти снова предписали устранить сбросы.
Однако в октябре 2021 года инспекторы Минэкологии обнаружили уже два водовыпуска, с которых в ручей сливались неочищенные сточные воды — «Один из них несанкционированный, а через второй сбрасываются стоки с очистных сооружений ресурсоснабжающей организации». Солнечногорская администрация получила еще одно предостережение, к расследованию обстоятельств нарушения подключились Солнечногорская городская прокуратура и полиция. На запрос «Зеленоград.ру» из Минэкологии ответили, что в выбросах виновато всё то же «КомЭнерго».
Сейчас местные жители пытаются поднять шум вокруг своей проблемы, обращаются в СМИ, приглашают телевидение. «Зеленоград.ру» планирует узнать состояние обещанного ремонта насосной станции.