Пруд в Рузино могут очистить в ближайшие два года — он победил в голосовании на портале «Добродел» 13.10.2021 ZELENOGRAD.RU

Завершилось голосование по очистке прудов в Московской области на портале «Добродел». Рузинское водохранилище набрало больше всего голосов среди пяти других прудом в Солнечногорском округе — 738 голосов. Всего в Подмосковье в голосовании участвовало 293 пруда. По его результатам выберут 78 прудов, которые будут очищать в следующие два года.

О технологии очистки рассказал министр экологии Московской области Андрей Разин:

  • сначала при помощи экскаватора ликвидируют все незаконные водовыпуски из пруда или озера
  • затем фронтальный погрузчик с мульчером — специальным оборудованием для измельчения — удалит все сухостойные деревья на берегах водоема
  • мусор со дна специалисты удалят при помощи специального плавучего экскаватора
  • самоходная амфибия Truxor поможет убрать с поверхности воды мусор, ряску, тину и другую нежелательную растительность
  • наконец, фронтальный погрузчик с мульчером уберет мусор и сухостой на прилегающей к водоему территории, после чего она будет благоустроена

Поможет ли очистка предотвратить повторение экологических катастроф, происходивших на Рузинском водохранилище за последние несколько лет, неизвестно. Недавно в него попали сточные воды местной ресурсоснабжающей компании, что вызвало мор рыбы. Возможная причина — изношенная канализация. Систему прокладывали ещё до того, как здесь разросся новый жилой комплекс. Однако почти каждый год тут фиксируют и несанкционированные сбросы различных отходов, в том числе ассенизационных. При этом Солнечногорская администрация в случившемся обвинила жару.

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Два года назад погибла вся рыба в Чёрном озере, соединённом с Рузинским водохранилищем одним ручьём. Тогда говорили, что произошла авария на старой канализационной станции, которая перестала справляться с выросшей нагрузкой из-за активной жилой застройки.

Местные жители утверждали, что дело не только в канализационной станции — в водоём постоянно спускали отходы из коровника и котельной, потом кто-то закопал в протоке строительные отходы. А когда на озеро приехала экологическая комиссия, прямо на её глазах и в присутствии местных жителей к пруду подъехала ассенизационная машина и попыталась слить нечистоты. То же самое она проделала на следующий день.

Водоём тогда очистили от рыбьих трупов в основном силами добровольцев. Экологи говорили, что на восстановление экосистемы уйдёт пять-шесть лет. Чем закончилось расследование — неизвестно.

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За два года до этого, в 2017-м, тоже произошёл массовый мор рыбы на Рузинском водохранилище. Тогда в экологической катастрофе обвинили некое предприятие Зеленограда, которое отравило водоём сбросами.

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Метки:
экология, благоустройство, загрязнение воды, пруды и водоемы, деревня рузино, рузинское водохранилище
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