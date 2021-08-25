Тотальный мор рыбы произошёл на Рузинском водохранилище в июне этого года. Выяснилось, что в водоём попали сточные воды местной ресурсоснабжающей компании. В них обнаружили превышение предельно допустимых концентраций ряда химических соединений. Возможная причина — изношенная канализация. А чиновники говорили, что виновата жара.
«Компания сбрасывает недостаточно очищенные сточные воды в ручей Раздеришка, который впадает в водохранилище. Анализ проб сточных вод выявил серьезные превышения ПДК соединений азота, фосфора, хлора и серы, нефтепродуктов и других загрязняющих веществ. Возбуждено дело об административном правонарушении», — сообщил глава регионального министерства экологии.
В министерстве также уточнили для «Зеленоград.ру», что раньше компанию не замечали за подобными нарушениями. Административное расследование не завершено, поэтому название компании пока не разглашается.
Существует мнение, что стоки загрязняющих веществ в рузинские водоёмы (между деревнями Брёхово и Рузино под Зеленоградом) происходят из-за аварийного состояния морально устаревшей канализационной системы. Это же произошло, например, два года назад, когда прорыв трубы привёл к гибели более двух тысяч рыб на местном озере. Систему прокладывали ещё до того, как здесь разросся новый жилой комплекс. Однако почти каждый год тут фиксируют и несанкционированные сбросы различных отходов, в том числе ассенизационных.
В день происшествия «Зеленоград.ру» отправил письма в ряд ведомств с просьбой разобраться в причинах экологической катастрофы на Рузинском водохранилище. Вскоре пришёл ответ из Солнечногорской администрации, в котором говорилось, что массовая гибель рыбы произошла предположительно из-за жары. Она способствовала быстрому размножению сине-зелёных водорослей, из-за чего у рыб случилось кислородное голодание.
В тот период мор рыбы наблюдали и на других водоёмах в регионе. В частности, именно это, как стало известно позже, случилось на Нижнем Назарьевском пруду в километре от Зеленограда. Местные жители подозревали слив, однако при проверке сотрудники минэкологии не выявили фактов сброса и не зафиксировали гибели водных биоресурсов. Зато в прибрежной зоне обнаружили скопления мусора, который оставляют за собой отдыхающие, рассказали «Зеленоград.ру» в ведомстве.