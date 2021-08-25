«Компания сбрасывает недостаточно очищенные сточные воды в ручей Раздеришка, который впадает в водохранилище. Анализ проб сточных вод выявил серьезные превышения ПДК соединений азота, фосфора, хлора и серы, нефтепродуктов и других загрязняющих веществ. Возбуждено дело об административном правонарушении», — сообщил глава регионального министерства экологии.

В министерстве также уточнили для «Зеленоград.ру», что раньше компанию не замечали за подобными нарушениями. Административное расследование не завершено, поэтому название компании пока не разглашается.

Существует мнение, что стоки загрязняющих веществ в рузинские водоёмы (между деревнями Брёхово и Рузино под Зеленоградом) происходят из-за аварийного состояния морально устаревшей канализационной системы. Это же произошло, например, два года назад, когда прорыв трубы привёл к гибели более двух тысяч рыб на местном озере. Систему прокладывали ещё до того, как здесь разросся новый жилой комплекс. Однако почти каждый год тут фиксируют и несанкционированные сбросы различных отходов, в том числе ассенизационных.