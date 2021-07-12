Вечером того же дня о ЧП узнали в Солнечногорской администрации, после чего на место оперативно отправили сотрудников для сбора и утилизации мёртвой рыбы. На следующий день работу приостановили из-за ливня и возобновили в понедельник. «Вся погибшая рыба была оперативно собрана и утилизирована специализированной организацией, осуществляющей деятельность с биологическими отходами».

«Зеленоград.ру» отправил запросы о загрязнении и заморе рыбы в несколько инстанций. Охрана водных объектов относится к полномочиям Министерства экологии. Но ни оттуда, ни из Росрыболовства официальных ответов мы пока не получили.

По поводу аналогичной ситуации на Назарьевском пруду, стоящем на Сходне у плотины менее чем в километре от Зеленограда, минэкологии ответило, что сообщения от граждан им не поступали. Нашу информацию передали в Северный отдел госэконадзора для проведения проверки и обещали сообщить о результатах. Дополнительно уточнили, что «надзорные мероприятия по фактам гибели водных биоресурсов осуществляет Росрыболовство», поскольку водохранилища подлежат федеральному надзору. Устно добавили, что замор рыбы произошёл не из-за сбросов, а из-за жаркой погоды и связанного с ней активного цветения водоёмов, особенно мелководных. Так называемый летний замор рыбы. «Сейчас так по всей области».