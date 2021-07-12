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«Сейчас так по всей области». Массовая гибель рыбы в прудах вокруг Зеленограда происходит из-за жары. Так утверждают чиновники 12.07.2021 ZELENOGRAD.RU

В массовой гибели рыбы в Рузинском водохранилище и Нижнем Назарьевском пруду виновата жара — так ответили на запрос «Зеленоград.ру» чиновники. Некоторые местные жители считают, что это из-за сбросов, тем более такое уже было.

О чрезвычайном происшествии в Рузинском водохранилище, распложенном между деревнями Рузино и Брёхово, нам сообщила утром в субботу, 26 июня, читательница «Зеленоград.ру» Анна. Она прислала фото и видео, на которых рядом с мёртвой рыбой плавали какие-то отходы, похожие на спрессованный шлак. Эта субстанция пузырилась и бурлила то ли из-за какой-то химической реакции, то ли из-за насыщенности воздухом — по крайней мере, так это выглядело.

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Вечером того же дня о ЧП узнали в Солнечногорской администрации, после чего на место оперативно отправили сотрудников для сбора и утилизации мёртвой рыбы. На следующий день работу приостановили из-за ливня и возобновили в понедельник. «Вся погибшая рыба была оперативно собрана и утилизирована специализированной организацией, осуществляющей деятельность с биологическими отходами».

«Зеленоград.ру» отправил запросы о загрязнении и заморе рыбы в несколько инстанций. Охрана водных объектов относится к полномочиям Министерства экологии. Но ни оттуда, ни из Росрыболовства официальных ответов мы пока не получили.

По поводу аналогичной ситуации на Назарьевском пруду, стоящем на Сходне у плотины менее чем в километре от Зеленограда, минэкологии ответило, что сообщения от граждан им не поступали. Нашу информацию передали в Северный отдел госэконадзора для проведения проверки и обещали сообщить о результатах. Дополнительно уточнили, что «надзорные мероприятия по фактам гибели водных биоресурсов осуществляет Росрыболовство», поскольку водохранилища подлежат федеральному надзору. Устно добавили, что замор рыбы произошёл не из-за сбросов, а из-за жаркой погоды и связанного с ней активного цветения водоёмов, особенно мелководных. Так называемый летний замор рыбы. «Сейчас так по всей области».

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На погоду ссылается и администрация Солнечногорска. По их мнению, из-за аномальной жары водоем быстро прогрелся. А чем выше температура, тем меньше в воде кислорода. А это ведет к гипоксии — кислородному голоданию рыбы. Кроме того, из-за высокой температуры обильно цветут сине-зеленые водоросли, выделяющие токсические продукты, которые вредят здоровью рыб, забивают жабры, уменьшая их фильтрующие способности. Еще одно последствие высокой температуры — рост активности паразитов, которые вызывают различные болезни рыб. «Совокупность всех указанных обстоятельств является вероятной причиной гибели рыбы», — говорится в официальном ответе.

На Рузинских водоёмах это уже третья за четыре года экологическая катастрофа с массовой гибелью рыбы. В 2017 году одна зеленоградская организация слила в водохранилище отходы, в 2019-м более двух с половиной тысяч рыб погибли из-за аварии на канализационной насосной станции — нечистоты оказались в рузинском Чёрном озере, соединённом с водохранилищем одним водотоком. Регулярно сливают сюда отходы и нечистоты разные организации, которые отделываются штрафами, и ничего в итоге не меняется.

Что касается нынешней версии о жаре как виновнице массовой гибели рыбы, то она предварительная. Результаты анализов воды пока неизвестны, говорит эколог и общественный инспектор Общественного контроля области Евгений Лашкевич, который участвовал в устранении последствий экологической катастрофы на рузинских водоёмах в 2019 году и посетил водохранилище после июньского ЧП.

Брали ли на анализ и вообще видели ли в водоёме бурлящий шлак, нам не сообщают. Бурление воды и пену в чаше плотины на Назарьевском пруду опять же связывают с «цветением», во время которого могут происходить похожие процессы, когда водоросли забирают кислород из воды.

Осталось без внимания и то, что поток белой пены на плотине был очень похож на тот, который чуть ранее видели в Никольском пруду возле МЖК. Источник, близкий к надзорным, подтвердил «Зеленоград.ру», что это был сброс загрязняющих веществ в Ржавку.

Река Ржавка, на которой стоит Никольский пруд, впадает в реку Сходню, проходящую через Назарьевский пруд, перед очистными сооружениями в Восточной коммунальной зоне Зеленограда. Сколько грязной воды утекло, пока пенный поток не перекрыли бонами, неизвестно.

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Метки:
экология, происшествия, загрязнение воды, никольский пруд, рузинское водохранилище, нижний назарьевский пруд
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Обсуждение
A T
3 часа назад
Если кто-нибудь в такую жару всё-таки ездит на рыбалку, поделитесь, пожалуйста - как в других водоёмах-то? Ну, не думаю, что, например, платные клинские карпы массово всплывают вверх брюхами, но просто в реках и прудах что происходит, любопытно.
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