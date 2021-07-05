Из-за химических отходов в Назарьевском пруду на границе с Зеленоградом погибла рыба. Это уже третий случай за последнее время 05.07.2021 ZELENOGRAD.RU

Дохлая рыба плавает на поверхности и у берегов Нижнего Назарьевского пруда на Сходне, а вокруг вьются стаи чаек. Водоём образован плотиной, перегораживающей реку. Чаша плотины заполнена белой пенной субстанцией, рыбьи трупы прибивает потоком к её бортам, а затем смывает вниз по течению. Читательница «Зеленоград.ру» прислала фотографии и видео с последствиями сброса отходов в водоток.

Субстанция по цвету и пенистости очень похожа на ту, что на днях слили в Никольский пруд возле МЖК, где расположена одна из популярных зеленоградских зон отдыха. Купаться нельзя, но люди отдыхают на берегу, ловят рыбу, катаются на лодках.

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За несколько дней до этого из-за сбросов погибла вся рыба в Рузинском водохранилище. Тоже одно из излюбленных мест отдыха зеленоградцев недалеко от города и местных жителей.

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«Зеленоград.ру» выясняет подробности новой экологической катастрофы, постигшей теперь Нижний Назарьевский пруд. От ближайшей границы Зеленограда до него всего двести с небольшим метров, если провести прямую по карте. По дороге — около 500-600 метров, а по водному пути, то есть по руслу Сходни, от Зеленограда до пруда около километра. Не исключено, что сброс произошёл именно в Зеленограаде, территория к западу от водоёма примыкает к Восточной коммунальной зоне.

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Метки:
экология, происшествия, загрязнение воды
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