«Зеленоград.ру» выясняет подробности новой экологической катастрофы, постигшей теперь Нижний Назарьевский пруд. От ближайшей границы Зеленограда до него всего двести с небольшим метров, если провести прямую по карте. По дороге — около 500-600 метров, а по водному пути, то есть по руслу Сходни, от Зеленограда до пруда около километра. Не исключено, что сброс произошёл именно в Зеленограаде, территория к западу от водоёма примыкает к Восточной коммунальной зоне.