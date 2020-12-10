Как Назарьево разорили

«В результате проведенных „мероприятий“ экономически развитая, богатая деревня была разорена менее чем за десять лет», — с горечью пишет историк Ильин о своей малой родине. После коллективизации кустарные промыслы, составлявшие основу благополучия деревни, были буквально задавлены. Кустарей, потихоньку занимавшихся привычным делом, преследовали, давили налогами, запрещали работать из собственного сырья, продавать свою продукцию на рынке. По мнению властей, светлое будущее должны были строить вооруженные марксисткой идеологией пролетарии, а не сидящие по избам деклассированные кустари. До 1930-х годов власти терпели кустарей лишь постольку, поскольку их деятельность затыкала дыры плановой экономики, однако, личное обогащение воспринималось как безусловное зло.

В результате в последнее предвоенное десятилетие жители Назарьева, лишившиеся привычного надомного ремесла, тратили по три-пять часов в день на дорогу, чтобы добраться до работы и обратно. Колхоз, которого сельчане, готовые работать за тридевять земель от дома, избегали, скоро пришёл в упадок и погряз в долгах. Из него сбежала даже беднота. За долги у непутёвого хозяйства забрали единственное его достояние — оба электродвигателя и трактор, купленные вскладчину. В середине 20-го века некогда справная подмосковная деревня обнищала и опять погрузилась во тьму.

Районная газета «Сталинский путь», выходившая в Химках, 8 декабря 1940 года писала: «Колхоз Назарьево Черногряжского с/с испытывает серьёзные финансовые затруднения. На текущем счету средств нет, а есть лишь исполнительные листы. Как только поступает какая-нибудь сумма, тотчас же её снимают на погашение долга. Из 11 лошадей 6-7 не работают, а только поедают корма. Полуразрушенные телеги, колёса без спиц, без втулок, поломанные сани, отсутствие сбруи, то расхищенной, то изорванной — на всем лежит печать бесхозяйственности, отсутствие хозяйского глаза».

Когда грянула Великая Отечественная война, многие жители Назарьева вступили в Химкинский истребительный батальон и батальон народного ополчения, участвовали в битве под Москвой, а позже и на других фронтах. Десятки местных жителей пали смертью храбрых в боях за Родину. Само Назарьево оккупировано не было, однако в конце ноября начале декабря 1941-го линия фронта проходила неподалеку от деревни Чёрная Грязь. Немцы двигались по Ленинградскому шоссе, заняли деревню Ржавки и добрались до окраины Назарьева. Враги рвались и к Чёрной Грязи, но были отбиты огнём «Катюш». В самом Назарьеве обошлось без разрушений, если не считать развалившегося пожарного сарая. На деревню, по словам местных жителей, не упало ни одной бомбы.

Те, кто не ушёл на фронт, трудились на заводах Москвы, Химок, на Октябрьской железной дороге и в колхозе, старались, чем могли, помочь фронту: сдавали стране картофель со своих огородов, подписывались на государственные военные займы, собирали деньги на танки и самолёты, подарки для госпиталей и подшефных воинских частей.