Такое решение приняла градостроительно-земельная комиссия Москвы. Участок площадью более 17 гектар находится по адресу проезд № 5500, дом 4, строение 1,2,3,4 — это большой участок на выезде из Зеленограда в сторону Фирсановки, рядом с заправкой и очистными сооружениями.

Сейчас участок свободен от объектов капитального строительства, говорится в сообщении мэрии. Наземная площадь нового производства может составить более 80 тысяч кв. м. Участок предоставлен сроком на шесть лет,

Компани «Первый ДСК» по данным системы «Контур-Фокус» входит в группу компаний ФСК — одну из крупнейших девелоперских и строительных компаний России. Но ни в ДСК, ни в ФСК не комментируют и не сообщают деталей будущего объекта. Однако, источник, близкий к застройщикам, пояснил, что сейчас «никто никакой информации не даст, поскольку предстоит еще многое согласовать; пока вопрос решился только на уровне города». В префектуре также пока не дают комментариев по этому поводу.