Производственный комплекс построит в Восточной коммунальной зоне компания «Первый домостроительный комбинат». Что именно будут производить, пока неизвестно 27.12.2021 ZELENOGRAD.RU

Участок на Восточной коммунальной зоне предоставили компании «Первый домостроительный комбинат» (ДСК) для строительства производственного комплекса.

Такое решение приняла градостроительно-земельная комиссия Москвы. Участок площадью более 17 гектар находится по адресу проезд № 5500, дом 4, строение 1,2,3,4 — это большой участок на выезде из Зеленограда в сторону Фирсановки, рядом с заправкой и очистными сооружениями.

Сейчас участок свободен от объектов капитального строительства, говорится в сообщении мэрии. Наземная площадь нового производства может составить более 80 тысяч кв. м. Участок предоставлен сроком на шесть лет,

Компани «Первый ДСК» по данным системы «Контур-Фокус» входит в группу компаний ФСК — одну из крупнейших девелоперских и строительных компаний России. Но ни в ДСК, ни в ФСК не комментируют и не сообщают деталей будущего объекта. Однако, источник, близкий к застройщикам, пояснил, что сейчас «никто никакой информации не даст, поскольку предстоит еще многое согласовать; пока вопрос решился только на уровне города». В префектуре также пока не дают комментариев по этому поводу.

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Метки:
строительство, восточная коммунальная зона
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