Участок под застройку площадью более 17 гектар находится по адресу проезд № 5500, дом 4, строение 1,2,3,4 — это большой участок на выезде из Зеленограда в сторону Фирсановки, рядом с заправкой и очистными сооружениями. Об этом проекте стало известно в декабре, когда выделение участка одобрила градостроительно-земельная комиссия мэрии.

Инвестиции в проект — 2,25 миллиарда рублей. Их вложит компания «Первый ДСК», один из крупнейших девелоперских и строительных компаний. Она планирует построить комплекс площадью 80 тысяч квадратных метров (это примерно как половина «Зеленопарка»). В мэрии назвали комплекс «экологичным», не пояснив, что это значит.

На территории комплекса появится предприятие по выпуску материалов премиум-класса, имитирующих натуральный камень, керамики, архитектурного бетона и кирпича, внедорожных жилых кемперов, светопрозрачных конструкций из алюминиевого профиля, элементов благоустройства, сантехнических модулей для жилых домов, сообщили в мэрии.

Сроки постройки и начала работы комплекса пока неизвестны.