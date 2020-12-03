За что Иван Грозный мстил хозяину Назарьева?

У воеводы Ивана Хабара было три сына и дочь, но все кроме среднего, тоже Ивана, умерли молодыми. Так Иван Иванович Хабаров остался единственным наследником семейного богатства. Досталось ему от родителей и сельцо Назарьево. В жизни и смерти его много неясного и загадочного. В молодости он служил воеводой в Коломне, Серпухове, Нижнем Новгороде. Царь Иоанн IV в год своей коронации (1547) пожаловал его в бояре, имея в виду службу его отца и деда, богатство и родственные связи. В новом чине Иван Хабаров продолжал ратную службу, брал с царём Казань в 1552-м, за что «царь и великий князь пожаловал Смоленском боярина Ивана Ивановича Хабарова», — говорят летописи.

Год с небольшим Хабаров благоденствовал в Смоленске, а весной 1554 года случился грандиозный пожар, и город сгорел дотла. После чего «наместник Иван Хабаров с Смоленска к Москве сведён, и с Петрова дни царь и великий князь пожаловал Смоленском боярина князя Василья Семёновича Серебренаго».

Очевидно, пожар в Смоленске был поставлен в вину Ивану Хабарову. И вина эта осложнилась какими-то неизвестными нам обстоятельствами, из-за которых царь лишил воеводу своих милостей и никуда не назначал на службу. Казнить не казнил, но обрёк на преследования, которые в конце концов заставили Хабарова постричься в монахи, а затем свели в могилу. Ситуация и в самом деле странная: в стране бесчинствует опричнина, с легкостью слетают с плеч головы бояр и князей, а престарелый Хабаров, несмотря на опалу, еще десятки лет сохраняет жизнь и свободу. Но не богатство, нет.

По версии беглого князя Андрея Курбского (весьма ангажированного современника), в 1569 году царь «разграбил синглита (то есть думного боярина) своего скарбы великие, от праотец его ещё собраны, ему же было имя Иоанн, по наречению Хабаров роду старожитного, яже нарицались Добрынские. Он же муж мало радяше о тех своих сокровищах, утешашеся Богом, понеже был муж в книжном разуме искусен».

Разграбление драгоценностей Ивана Ивановича подтверждено вкладной книгой Симонова монастыря, куда царь в том же году прислал из опричнины «ковш серебрян Ивановской Хабарова, и велел государь тот ковш держати в церкви на канун и на святую воду». А через 15 лет Грозный прислал в ту же обитель множество образов, риз и сосудов, среди которых упоминается братина серебряная «Ивановская Хабарова» и 12 чарок мисюрских «Ивановских Хабарова».

Далее Курбский пишет поклёп на царя: «По трёх же летех убити его повелел со единочадным сыном его, из отчины понеже велики вотчины имел во многих поветех». Переводя на современный язык: царь якобы приказал убить опального князя вместе с единственным сыном, поскольку, де, позарился на его земли.

Верить свидетельству Курбского никак нельзя. Имя якобы убитого Хабарова встречается в документах спустя двадцать лет после опалы, когда тот, живой и здоровый, жертвует свои обширные владения разным монастырям. Что касается единственного сына — Фёдора, который якобы был казнён вместе с отцом — тут много неясного. В реальности Фёдор Иванович Хабаров умер на несколько лет раньше отца, но своей ли смертью умерли отец и сын — загадка.