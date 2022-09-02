В 1962 году, когда Зеленоград ещё не имел имени и назывался просто Спутником, а 1-й микрорайон только достраивался, на его окраине у опушки леса стало расти белоснежное трёхэтажное здание школы. Молодых семей в городе было много — школа требовалась срочно. Так появилась первая школа в Зеленограде — 842. С тех пор она много раз становилась «первой»: первая школа с математическим уклоном, первая — организовавшая музей, первая — в небывалом творческом эксперименте под названием «Республика». Рассказываем о самых ярких событиях школьной истории.
Едва в котловане заложили фундамент будущей школы, как в город прибыл её первый директор — опытный педагог, майор в отставке, орденоносец Юрий Воробьёв, ранее возглавлявший московскую школу №702.
И хотя здания ещё не было, он сразу приступил к комплектованию школы. Первым же приказом в штат зачислили техслужащую Антонину Визавитину. Она проработала в школе до 80 лет и стала её своеобразным «ангелом-хранителем». Тётя Тоня, как называли Антонину Петровну школьники, истово блюла чистоту классов и коридоров, и в особенности оберегала школьный музей.
Пока директор подбирал учительские кадры (у него имелся сильный аргумент — педагогам обещали квартиры), случилась детективная история, едва не сорвавшая сдачу школы.
Рассказал о ней бывший начальник Зеленоградского УВД Анатолий Шолохов. По его словам, оперативная обстановка в Зеленограде была в те дни довольно спокойная, главной проблемой являлись кражи со строек. Тащили всё: кирпичи, доски, инструменты, рамы, отопительные системы.
«Так, во время строительства школы 842 с этого пускового объекта выкрали почти все отопительные батареи, что угрожало срывом сдачи строителями объекта, — вспоминал Шолохов. — Оперативными возможностями тогда сотрудники милиции почти не обладали, полагались на примитивные методы сыска, устраивая засады. Молодому милиционеру Ченченко В.Л. поручили наблюдение за строящейся школой 842. Более двух недель потребовалось сотруднику милиции просидеть в засаде. В итоге воров задержали. Ими оказались жители посёлка Алабушево». Украденные батареи вернули строителям — объект сдали вовремя.
1 сентября 1962 года перед школой собрались взволнованные ученики и родители. На крыльце их встречали учителя, державшие в руках бумажные таблички с номерами классов. Особенно много было первоклашек — в наглаженной форме, с белыми бантами, с букетами цветов.
«Это был необыкновенный, праздничный день, душа пела, всё озарялось особым радужным светом, было море цветов, радость на лицах детей, — вспоминала учительница биологии Ирина Устюжанина. — Мы были счастливы, и это передавалось всем. Руководство города пообещало в ближайшее время выделить для учителей квартиры. И действительно, 15 сентября 1962 года многие семейные учителя праздновали новоселье в первых построенных жилых домах».
А вот каким запомнился этот день первому завучу школы Зое Димчевской — она, как и директор, работала в 702-й школе и приняла предложение Юрия Михайловича переехать в город-спутник и стать завучем: «Первое сентября 1962 года выдалось дождливым, вокруг — одна грязь. Я пришла в школу с раскладушкой, поскольку ночевать пока было негде. В этот же день мы с Юрием Михайловичем прошлись по всем классам, чтобы побеседовать с ребятами о сохранности „нашего дворца“, как мы тогда называли школу. И в конце учебного года мы не обнаружили ни единой царапины!»
«Я был одним из первоклассников новой школы, — поделился воспоминаниями с „Зеленоград.ру“ Павел Колосков. — Мне предстояло учиться в 1 „А“ классе. Во дворе школы собралось много народу, и не только родителей первоклашек. Это была первая открывшаяся в нашем городе школа, и жители захотели поучаствовать в торжественном её открытии. Была наверняка и музыка, и пожелания хорошей учёбы, но мне всё это запомнилось, как бы общим фоном. Зато в памяти очень чётко и на всю жизнь отложилось, как старшеклассник-выпускник нёс на плече маленькую кудрявую девочку с колокольчиком. Она с очень серьёзным видом размахивала ручкой, и над нашими рядами разливался очень бойкий, задорный звон. Каково же было моё удивление, когда я увидел эту девочку за партой в своём классе. Наташа Носкова. Мы вместе проучились до десятого класса».
Первый учебный год школы 842 выдался нелёгким. Набранные ученики были в основном детьми строителей, местных жителей. Первые классы заполнились, а в выпускной класс набралось лишь восемь человек. К слову, выпускным тогда был не десятый класс, а восьмой — до сентября 1966 года школа была восьмилетней. Но педагогический коллектив полностью укомплектовали отличными специалистами, и школа много лет считалась лучшей в городе. Директор — в прошлом кадровый военный — по воспоминаниям выпускников, держал школу, что называется, «в кулаке». Он установил строгую дисциплину, при нём нельзя было и думать о том, чтоб опоздать на уроки.
В школе сразу заработала столовая, но заботливые мамы всё равно клали ребятам в портфели бутерброды и фрукты. «Когда в классе начинался перекус, запах варёной колбасы и свежих яблок заполнял всё вокруг, распаляя наш аппетит, — вспоминает Павел Колосков. — Поэтому принесённое из дома уничтожалось очень быстро, а портфели всегда пахли „докторской“ или „отдельной“ колбасой».
«В столовой нас привечала добрая повариха тётя Маша, — рассказала „Зеленоград.ру“ Наталья Шумарова. — Она очень долго работала в школе. Завтраки и обеды были вкусные и всегда горячие. Тётя Маша о нас заботилась, даже если опоздаешь, бывало, голодным не уйдёшь».
Актовый зал школы, пока что единственный в городе-спутнике, использовали не только ученики, но и городские власти. Здесь проходили собрания общественности, хозяйственные активы, слёты передовиков, пленумы и конференции. Первая сессия Горсовета тоже состоялась в школе 842, на ней директор школы Юрий Воробьёв был избран заместителем председателя исполкома, где работал на общественных началах. Школьные хлопоты, строительные дела, приём детей, приезжающих в город-спутник, занимали всё время Юрия Михайловича.
Школа работала в две смены. С утра учились дети, а вечерами за парты садились их родители, занимавшиеся в вечерней школе рабочей молодёжи №265. Поначалу она называлась «школой мастеров». Первым её директором была Антонина Корешкова.
История, случившаяся со школьниками октябрьским днём 1963 года, за прошедшие 60 лет столько раз пересказывалась, что обрела уже некую устоявшуюся форму, противоречащую воспоминаниям самих её участников.
Вот как она изложена на стенде школьного музея Боевой славы. «Группа учащихся под руководством учителя биологии Устюжаниной пошла на экскурсию в осенний лес. На поляне за школой остановились. Учительница что-то говорила, а ребята обратили внимание на то, как неспокойно вела себя собака одного из них, взятая на экскурсию по случаю. Она рыла землю, принюхивалась, подвывала и старалась обратить на себя внимание. Подошли ребята, осмотрели ямку с осевшими краями, сняли сверху ветки, листья, комья земли. В оставшемся с войны окопе находились останки солдат нашей армии».
Несколько иначе изложен этот сюжет в воспоминаниях ветеранов-преподавателей школы Зои Димчевской и Веры Капустиной: «Собаки стали таскать кости, они лежали на дороге между лесом и школой. Черепа ребята принесли своему учителю биологии».
А вот как рассказывала об этом сама учительница биологии Ирина Устюжанина: «Я сказала ребятам из своего класса, если вы увидите что-нибудь интересное для биологического кабинета, несите сюда. Через несколько дней Саша Гулянов и Володя Клочков принесли человеческие кости, черепа. Я попросила мальчиков показать это место и в сопровождении Воробьёва и Маркина отправилась в лес неподалеку от школы».
Так или иначе, центральный факт, во всех версиях одинаков: ученики школы 842 обнаружили яму с останками солдат.
«Как только об этом сообщили директору Юрию Воробьёву, он вызвал специалистов из военкомата, которые выяснили, что неподалеку от школы находилась братская могила, — вспоминает завуч школы Зоя Димчевская. — Начали смотреть — наши это или немцы? Оказалось, что наши, удалось найти солдатский ботинок, ещё не совсем истлевшие фрагменты одежды и один медальон. Всего обнаружили останки 12 солдат». По некоторым сведениям, среди них была девушка.
Специальная комиссия из военкомата Ленинградского района Москвы, которому тогда подчинялся строящийся новый город, обследовала останки и приняла решение о перезахоронении их в братскую могилу на 41-м километре Ленинградского шоссе.
Точная дата этих событий также находится под вопросом. По одним данным, «ЧП» произошло 15 октября, и временное перезахоронение было сначала в небольшой братской могиле прямо на территории 1-го микрорайона, рядом со школой. Затем 24 октября состоялось прощание горожан с павшими и перенесение их праха в братскую могилу на 41-м км Ленинградского шоссе — этой датой помечены снимки из фондов краеведческого музея. По другим данным, траурное мероприятие состоялось 15 октября — эту дату даёт школьный музей Боевой славы.
Останки погибших солдат перенесли в школу. В рекреации первого этажа выставили 12 красных гробов с прахом советских воинов. Рядом в почётном карауле встали пионеры и комсомольцы. Ученица Ира Волнухина так описала эти события: «В нашей школе стояли гробы с останками воинов, жители нашего города приходили прощаться с защитниками Родины. Там в почётном карауле стояли пионеры нашей школы. Позже приехали солдаты из Таллина, из воинской части, названной именем Панфилова».
В школу приехали герои-панфиловцы: Васильев, Шехтман, Логвиненко, Шемякин и другие. Проститься с защитниками Отечества пришли все, от мала до велика. Строители, жители Зеленограда и окрестных деревень, старики и молодёжь, дети, ветераны войны прошли мимо воинского почётного караула.
В два часа дня гробы вынесли из школы, установили на грузовики — по два гроба на каждый автомобиль, и траурный кортеж в сопровождении тысяч горожан двинулся к братской могиле на Ленинградском шоссе, где под скромным бетонным обелиском покоилось более 700 воинов. Монумент «Штыки» был установлен только в 1974 году, а прежде на этом месте с 1953 года стоял памятник-«пирамидка».
"Последний путь" был недлинным — по Центральному проспекту между 1 и 2 микрорайонами (пятиэтажные дома, стоявшие у дороги, снесли в начале 2000-х), а затем процессия свернула направо, на будущий Панфиловский проспект, который до 1965 года назывался Крюковским шоссе.
20 октября 1963 года директор школы Юрий Воробьёв издал приказ о создании школьного музея Боевой славы гвардейцев-панфиловцев. Совету пионерской дружины и комитету комсомола было поручено организовать поиск документов, материалов, установить переписку с участниками битвы за Москву. И началась кропотливая работа: полетели по стране письма, в которых следопыты школы пытались связаться с ветеранами, их близкими, больше узнать о героях. Отправились запросы в государственные и военные архивы центральные и войсковые музеи, в расположение дивизии, продолжавшей службу в Вооруженных Силах.
Большую помощь школьному музею оказали бывший комиссар одного из полков Панфиловской дивизии Пётр Логвиненко, председатель городского Совета ветеранов войны полковник Василий Григорьевский, Герой Советского Союза полковник Михаил Кибкалов.
Постепенно собирались материалы и экспонаты музея. Свои воспоминания, книги, фотографии прислали вдова и дочь генерала Панфилова, командиры и бойцы, комиссары и медсёстры Панфиловской дивизии.
Школьники встречались с ветеранами, записывали их рассказы. Директор школы тоже помогал музею — бывал в архивах и на ветеранских встречах, ездил в командировки, обращался за помощью к бывшим сослуживцам. Так в музей попали выделенные маршалом Захаровым образцы тяжёлого вооружения, копии документов войны, боевые карты.
Множество экспонатов в музей приносили сами школьники — осколки снарядов, стреляные гильзы, пулеметные ленты ребята находили даже во дворах у своих корпусов.
«Наша школа стояла на краю леса, в котором в 1941 году шли ожесточённые бои за Москву, — рассказывает Павел Колосков. — Частенько, гуляя в нём, мы натыкались на обсыпавшиеся, но всё ещё явственно различимые окопы, ещё пригодные для использования, покрытые брёвнами в несколько накатов блиндажи. Натыкались ребята и на неразорвавшиеся мины. А уж гильз от патронов, снарядов, использованных мин, штыков и тому подобной военной атрибутики, на которую мальчишки натыкались во время вылазок в лес, и не счесть. Повезло однажды и мне, я нашёл ржавый миномётный снаряд, слава богу, уже не опасный для жизни. Позже собранные, так сказать, отзвуки войны, послужили экспонатами для открытого в нашей школе музея».
Передавали ребята и хранившиеся в семьях реликвии. Выпускник школы 842, ныне депутат Московской городской Думы и председатель Управляющего совета школы Андрей Титов вспоминает: «Документы, фотографии, подлинные предметы военных лет для школьного музея кропотливо собирались учителями-энтузиастами и самими учениками. Наша семья передала в музей немецкую гармошку — этот трофей привёз с войны мой двоюродный дед, единственный из фронтовиков по отцовской и материнской линии, кто вернулся домой после победы, четверо пропали без вести…»
Ещё больше находок сделали строители: в котлованах по всему городу обнаруживались неразорвавшиеся мины, снаряды, авиабомбы. Нередко находили и останки бойцов, которые перезахоранивали с воинскими почестями. По данным школьного музея, в последний раз из стен школы провожали прах двух неизвестных бойцов в октябре 1977 года. Их похоронили на площади перед городским кладбищем, установив на могиле беломраморный памятник «Солдатские звёзды». Так стал называться и городской фестиваль солдатской песни, который многие годы проводили в дни годовщины начала контрнаступления наших войск под Москвой.
О том, что между находкой школьников в 1963-м и памятником «Могила Неизвестного солдата» с Вечным огнём Славы у Кремлёвской стены есть прямая связь, сегодня помнят немногие. В своё время об этом рассказал зачинатель ветеранского движения в Зеленограде полковник в отставке Василий Григорьевский: «В связи с 25-летием разгрома немецких войск под Москвой встал вопрос о могиле Неизвестного солдата в Москве. Начался поиск. В принципе, все направления под Москвой боевые (кто больше, кто меньше, — не будем выяснять). Предлагалось разное: даже взять землю и останки с Бородинского поля. Но перевесило всё же то обстоятельство, что накануне, год назад, мы перезахоронили 11 солдатушек (11 солдат плюс девушка — Zelenograd.ru). Без имени-отчества. Имён так и не узнали: срок хранения бумажки в солдатских медальонах ограниченный. По 25 лет в земле сырой пролежали.
Была образована комиссия по перезахоронению. Входил в неё и Рокоссовский. Деревянный гроб был вырыт и установлен там же — на 41-м километре на постаменте. Металлический гроб из титана был сделан на «Элионе». Гроб положили в гроб, сделана каска, всё отхромировано. И ни в газетах, ни по радио ничего не говорили, чтобы не будоражить, не волновать. Люди переживают: чей неизвестный солдат — это, может, мой брат, мой отец, мой муж? Вы понимаете!"
По данным музея Боевой славы школы 842, гроб был взят из перезахоронения 1963 года — легендарным Неизвестным солдатом стал один из 12-ти красноармейцев, чьи останки были найдены школьниками.
По словам Григорьевского, гроб снимала с постамента государственная комиссия, а нёс его сам маршал Рокоссовский. Несмотря на отсутствие официального оповещения о перевозе праха Неизвестного солдата, люди узнали об этом, информация распространилась по цепочке, и тысячи людей вышли к дороге по пути следования траурного кортежа. Гроб был опушен в землю Александровского сада, а в мае 1967 года на том месте был зажжён Вечный огонь.
Находка школьников в октябрьском лесу, создание музея Боевой славы — всё это стало не просто частью школьной истории, но и заложило богатые традиции патриотического воспитания учеников. Уроки мужества, экскурсии по местам боёв, встречи с ветеранами входили в школьную жизнь, как и военно-спортивные праздники ко дню Победы и вечера инсценированной песни.
«Однажды нам досталась песня времён гражданской войны, „Там, вдали за рекой“, — вспоминает Павел Колосков. — Изображали мы сцену привала красноармейского отряда. Нас одели в военную форму того времени, даже будёновки где-то достали. Каждый изображал какое-нибудь конкретное действие: чистил „оружие“, перевязывал раненых, рассматривал карту, поддерживал костёр, который мы соорудили из развевающихся на вентиляторе пионерских галстуков. Не помню, как наше выступление было воспринято публикой. А вот то, что по сценарию мне довелось чистить настоящую саблю, осталось в памяти навсегда».
В 1966 году школа стала десятилетней, а Юрия Воробьёва сменила на посту директора школы Ирина Сасова.
Ирина Абрамовна наполнила атмосферу школы духом свободы и всячески поддерживала инициативы учеников. Через райком партии она организовала сотрудничество школы с шефами с завода «Элион». Молодые работники завода приходили в классы, проводили с ребятами спортивные игры. С их помощью, а так же с помощью подшефной воинской части из Хоругвино, в школе устраивали тактическую игру на местности — «Зарницу».
"Нас разделяли на две соперничающих команды со своими реликвиями в виде знамён, вымпелов и прочего, — вспоминает Павел Колосков. — У нас были самодельные погоны. Нам присваивали звания. Мы ходили в атаки по заснеженным полям, проводили разведку в «тылу противника»".
«Когда у нас была „Зарница“, вся школа звенела от радостного возбуждения, — поделилась воспоминаниями Наталья Шумарова. — Все мы — от школьников до директора были в погонах, классы становились взводами, а в рядах бойцов вводилась армейская дисциплина. Уроки в этот день воспринимались по-особому, а сколько было всевозможных соревнований! Главным событием был марш-бросок, который происходил на том поле, где сейчас Новые Ржавки. Нас делили на две армии — синих и зелёных. Мы занимали определенные позиции на заснеженном поле, у каждого взвода был наставник из шефов, и по сигналу, который подавали дымовыми шашками, начинался штурм „высоты“. А после битвы была настоящая полевая кухня с горячей кашей».
Надо сказать, что марш-броски в «Зарнице» ученики совершали на лыжах — в школе была лыжная секция, причём с собственной лыжной базой, где хранились казённые лыжи с ботинками. Вёл секцию учитель физкультуры Владимир Щепин.
«Однажды, когда мы были в восьмом классе девчонки все „забастовали“ и отказались идти на „Зарницу“ на лыжах, — рассказала Наталья Шумарова. — Мальчиков отправили на лыжах, и меня, единственную среди них, тоже. Директор школы Ирина Абрамовна сказала протестующим: „Ах, не хотите на лыжах — ну идите так“. И „забастовщицы“ пошли. Снег на поле был очень глубоким, девчонки не могли идти — проваливались, пришлось им ползли на штурм по шею в снегу, а нам — вытаскивать их потом из снежного месива».
Вместе с учениками и педагогами в «Зарнице» принимала участие школьная медсестра Анна Прохоренко. За доброту и заботливость ребята называли её «наша школьная мама».
Анна Александровна была фронтовой медсестрой, пережившей контузию. Во время «Зарницы» она не могла позволить себе оставаться в стороне и неизменно присутствовала «на передовой» со своей медицинской сумкой с красным крестом.
В 1970 году вместо Ирины Сасовой, которую ждала научная карьера, в школу пришёл новый директор Василий Баландюк. Василий Арсентьевич был фронтовиком, участником легендарной битвы за Сталинград, человеком суровым, требовательным, склонным к формализму.
«Мы его не любили, — признаёт Наталья Шумарова. — После Ирины Абрамовны и установленной ею школьной демократии, поддержанной ею активности пионеров и комсомольцев, Баландюк показался слишком строгим администратором, поборником „буквы“ в ущерб духу. Он стал подавлять школьную вольницу, ребячью инициативу». Авторитарный стиль управления настроил против нового директора многих учеников и даже педагогов.
Одним из установленных им нововведений был санитарный контроль при входе в школу, проверявший чистоту рук, ушей, носов и носовых платков у входящих. Нередко директор лично контролировал длину волос у мальчиков, подражавших своим кумирам из «Битлз». «Волосатиков» в школу не пускал, требовал привести причёски в соответствие с его понятиями о благообразии школьников.
Павел Колосков, пострадавший от придирчивости директора, вспоминает, как выкручивались притесняемые школяры: «Некоторые парни, которых Баландюк не пускал в школу, группировались вместе, шли в подъезд дома, где жил Витя М., и там безжалостно кромсали ножницами свои лохмы. Другие применяли различные ухищрения, чтобы придать своим причёскам вид, устраивавший директора: покрывали волосы густым слоем лака, использовали девчачьи заколки. Иногда эти хитрости проходили, но чаще директор всё же отлавливал нарушителей и не пускал на занятия».
«Стиляжная» мода начала 1970-х предполагала не только длинные волосы у парней, но и широченные брюки-клёш. Но модные штаны в школе тоже были под запретом. «Боролся директор и с шириной наших брюк, чуть ли ни с сантиметром в руках измеряя её при входе в школу, — продолжает Павел Колосков. — Участь тех, чьи брюки были шире, чем считал возможным Баландюк, была той же, что и „волосатиков“. Не допущенных до занятий было довольно много». Некоторые сдавались и тут же приводили себя «в порядок», но большинство из тех, кого в школу не пустили, без зазрения совести прогуливали день.
Конфликт между директором и учениками зашёл далеко. Первый же состоявшийся при нём выпуск продемонстрировал открытое пренебрежение к главе школы. «На выпускном вечере наши мальчики заявили свой протест против его методов управления тем, что подойдя к нему, все демонстративно закурили, показывая директору, что власть его над ними кончена, и считаться с ним они не намерены», — рассказала Наталья Шумарова.
«Теперь-то я понимаю, — заключает Павел Колосков, — что люди, прошедшие войну, не могли равнодушно наблюдать за тем, как их бестолковые потомки „разбазаривают“ ценности, ради которых они отдавали свои жизни. Для них свято было: „За Родину! За Сталина“! А эта легкомысленная молодёжь подражала во всём чуждым идеалам: эти длинные волосы, расклешённые брюки, жвачки, кока-кола, и всё такое, а главное — непатриотичные разговоры».
В 1970 году с подачи городских властей школе 842 решили придать математический уклон. В городе объявили, что в математические классы набирают старшеклассников со всего Зеленограда. К началу учебного года педколлектив школы соответственно укрепили двумя высококлассными специалистами: Надежда Яхнис перешла из Математической школы №2, а Лариса Ладынина — из Колмогоровской математической школы при МГУ, в то время это была престижнейшая специализированная школа в СССР.
«Лариса Васильевна была сильным математиком и очень талантливым преподавателем, жаль, что мы тогда не сознавали этого, — вспоминает Павел Колосков. — Мы считали, что она чересчур нагружает нас, учит тому, что в дальнейшем никогда не понадобится, что она чрезмерно требовательна. Лариса Васильевна крайне редко улыбалась, держалась сухо и была скупа на похвалу. Когда в десятом классе ей на смену преподавать математику к нам пришла Елена Серафимовна Началова, завуч школы, нашей радости не было предела. Действительно, Елена Серафимовна была, как принято говорить, просто душечка. Несмотря на некоторую суровость во внешности, нарочитую грубоватость в общении, она была настолько добра и лояльна к ученикам, настолько милостива к их шалостям, что они слагали о ней нежные песни, которые исполняли ей со сцены на выпускных вечерах».
Только по окончании школы, когда настала пара поступать в институты, ребята в полной мере оценили то, что преподавала им Лариса Васильевна.
К слову, этот выпуск в 1972 году был первым, когда школу покинули ребята, пришедшие в неё первоклассниками.
Другая учительница математики — Надежда Яхнис была, по отзывам её учеников, «шикарным преподавателем».
«Она была нашим классным руководителем — мы были её первым классом в этой школе, — поделился с „Зеленоград.ру“ воспоминаниями Сергей Потапов. — Класс наш собрали из разных школ, все ребята хотели углубленно заниматься математикой, планировали поступать в вузы, и Надежда Иосифовна очень хорошо нас подготовила. Недалеко от нашей школы была танцплощадка за старым (уже не работавшим) летним кинотеатром, и весной мы ходили туда с Надеждой Иосифовной во время уроков — сидели на лавочках и решали задачи. Класс у нас был дружный, так что с дисциплиной проблем не было».
«Раньше в обычных классах было шесть часов математики в неделю, а у нас в математическом классе было 12 часов, в иные дни — по три урока подряд, — поясняет одноклассница Сергея Потапова Наталья Шумарова. — Когда позволяла погода, мы выходили в лес. Надежда Иосифовна заранее распределяла нас на пары и тройки, прикрепляя слабых учеников к более сильным, и начиналась самостоятельная работа в группах — мы обсуждали разные способы доказательств и решений математических задач, находили оптимальные и понятные всем участникам. Те, кто справлялся с заданием быстрее, могли погулять».
По словам тех, кто учился у Надежды Иосифовны, уроки в такой форме проходили и между разными классами параллели и даже между выпускниками и учениками на два года младше: одни изучали тему, а другие вспоминали её и повторяли.
Благодаря урокам Надежды Яхнис почти все её ученики поступили в престижные вузы.
В 1960—1970-х годах первая школа Зеленограда славилась на весь город не только учителями математики, но и преподавателями-словесниками, и замечательным школьным театром.
«В старших классах нашим классным руководителем была учительница русского языка и литературы Раиса Михайловна Арчакова, — рассказал Павел Колосков. — Наше знакомство началось с того, что на первом же уроке литературы Раиса Михайловна предложила организовать судебное заседание по пьесе Островского „Гроза“. Предоставила право нам самим выбрать роли прокурора, адвоката, судей, свидетелей. Обвиняемой была Катерина. Каждый из нас в соответствии с отведённой ролью с жаром защищал свою позицию. Помню, Юрик И., в пылу спора обозвал Катерину проституткой, после чего последовал вал негодования с девчачьей стороны».
«Раиса Михайловна у нас не преподавала, только замещала иногда уроки, — вспоминает Наталья Шумарова. — На её уроке невозможно было не то что уснуть, а даже глазами повести. Она говорила, говорила, говорила — много, интересно, и сразу хотелось прочесть то, о чём она рассказывала».
Другая учительница литературы, Вера Петровна Капустина, несмотря на присущую ей строгость и педантичность сумела привить ученикам любовь к театру. Она организовала драматический кружок и всячески поощряла тех учеников, кто ходил к ней на занятия. На школьных подмостках она поставила несколько спектаклей по произведениям из школьной программы.
«Я участвовал в двух постановках, — поделился воспоминаниями Павел Колосков, — в „Сказке о царе Салтане“ Пушкина и „Горе от ума“ Грибоедова. Правда, роли мои были эпизодическими и почти без слов, но, тем не менее, мне нравилось играть на сцене, хотя я при этом и очень волновался».
В середине 1970-х годов славу первой и лучшей школы города, которую с 1972 по 1979 годы возглавляла директор Людмила Кокорева, подкрепляла убедительная статистика. С 1975 и по 1989 годы средний процент поступления в вузы Москвы среди выпускников 842-й школы приближался к 90%. Такого тогда не было ни в одной школе Зеленограда!
В 1979-м пост директора школы заняла Нелли Зверева, которая до этого работала в школе сначала вожатой, потом завучем.
По словам Ольги Макаровой — выпускницы, а впоследствии учителя и директора школы 842, — «С Нелли Григорьевной в школу пришло творческое обновление педагогического процесса и атмосфера радостного кипения. Она создала и сплотила яркий коллектив педагогов-единомышленников, пригласив в Зеленоград и нескольких учителей из Липецка. Вот некоторые имена: учитель физкультуры Михаил Митин, учитель истории Лариса Горнушенкова, завуч Елена Началова, преподаватель химии Галина Бронзова. Это были удивительные люди — они шли к детям, не боясь уронить свой учительский авторитет, были открыты всему новому».
«Когда мы учились в пятом или шестом классе, в нашу 842-ю школу пришёл новый директор Нелли Григорьевна Зверева, — рассказывает на своей страничке в ВК Андрей Титов. — Её супруг Олег Семёнович Газман, известный советский педагог, заведовал Лабораторией игровой деятельности Академии педагогических наук СССР. Нелли Григорьевна и ещё несколько учителей привнесли в нашу школу такое понятие, как воспитание через игру».
В коллективных творческих играх рушился привычный стереотип: учитель командует и контролирует, ученик подчиняется и выполняет. Согласно «педагогике сотрудничества» ученик и учитель сотрудничают для взаимного воспитания и обучения. Сначала «Республики», организованные Лабораторией игры, проходили на базе Липецкой школы и подмосковного лагеря «Маяк», начальником которого был Газман, а с 1982 года творческая педагогика пришла в первую зеленоградскую школу.
В школьной жизни она воплотилась в виде небывалого творческого эксперимента, тоже получившего название «Республика». Это было коллективное действо, занимавшее сначала два-три дня, а потом и всю неделю весенних каникул, в ходе которого из учеников, выпускников и учителей формировались команды, сообща проходившие творческие и интеллектуальные испытания.
Главным проводником «республиканских» идей стал молодой учитель физкультуры Михаил Митин. «С ним в нашу школу пришла целая эпоха „Республик“ — весенняя и „снежная“ , — рассказывает Андрей Титов. — Михаил Николаевич развивал педагогику сотрудничества, формировал крепкую дружбу между учителями и учениками, был молодым, энергичным учителем — новатором. Я в эту „идеологию улыбчивой педагогики“ погрузился с головой, в старших классах сам стал вожатым. Началась такая насыщенная жизнь! Мы занимались по-настоящему творческой работой, когда тебя буквально затягивает в водоворот идей».
По словам Титова, первая «Республика», в которой приняли участие зеленоградцы, была выездная. На зимних каникулах 1983 года в Липецк отправилась команда 842-й школы — человек 15-20, отобранная учителем физкультуры в основном из числа участников легкоотлетической секции, которую он вёл. «Я был тогда в 9-м классе, — рассказал „Зеленоград.ру“ Андрей Михайлович. — По возвращении наша команда стала „обрабатывать“ Митина: давайте устроим „Республику“ у нас! Уговорили. В том же 1983 году на следующих каникулах состоялась первая „Весенняя республика“, на которую пригласили ребят из Липецка. Так и повелось: мы ездили на „снежные республики“ в Липецк, а они на „весенние“ — к нам».
Первых «республиканцев» набралось человек 40, а в следующие годы число участников приблизилось к 180, и отбор был строгим. Списки формировали учителя, которые советовались с вожатыми. Брали активных ребят, брали и тех, кто пока никак не проявил себя, чтоб дать человеку шанс. Иногда учителя говорили: «Вот чувствуется, что есть у ребёнка творческий потенциал» — и его брали, чтоб этот потенциал раскрыть.
Республика — это несколько дней полного отрыва от привычной школьной жизни, погружение в атмосферу творческих игр, смеха и общения. Это время, когда ученики старших и средних классов, выпускники и учителя перемешивались, и из этого разношерстного коллектива формировались команды, которым предстояло все эти дни жить ритме творческого поиска.
«На весенних каникулах большая часть школы, — ребят старались вовлечь по максимуму, были даже дети из начальных классов, но костяк составляли ученики с 7-го по 10 класс, — выезжали на неделю в принадлежавший нашим шефам, заводу „Микрон“, пионерлагерь „Заря“, что на озере Круглом, — рассказала „Зеленоград.ру“ Ольга Макарова. — Из этих ребят создавалось пять-шесть разновозрастных отрядов по 25-30 человек в каждом, во главе которых стояли старшеклассники или выпускники школы. В них могли попасть люди, которые до этого даже не были знакомы. Старших перемешивали с младшими, и приходилось искать общий язык, преодолевать робость и вместе творить, создавая яркие номера. Каждый мог стать артистом, учёным, клоуном, поэтом, певцом, фокусником и даже дрессированным удавом! За неделю проходил целый каскад творческих конкурсов, диспутов, интеллектуальных игр и спортивных состязаний: конкурс актёрского мастерства, брейн-ринг, конкурс песни, штурм снежной крепости, конкурс плаката, аукцион знаний, и наконец, заключительное событие — цирк. Когда мы возвращались с этих сборов вдохновлённые, обогащённые новой дружбой, школа жила уже совершенно по-другому — в атмосфере совместного творчества и взаимопонимания. Учителя переставали казаться нам людьми из другого мира».
«В результате такой бурной деятельности, новых, свежих веяний сразу шестеро ребят из нашей параллели пошли в пединститут» , — говорится в статье Андрея Титова, опубликованной в «Учительской газете». Сам Титов тоже был в их числе и продолжал участвовать в играх «Республики» уже как её организатор и руководитель отрядов.
Вернулась в «Республику» в качестве вожатой и повзрослевшая Ольга Макарова — студентка пединститута. В начале 1990-х годов «Республика» проводилась уже в стенах родной школы. Этот замечательный проект просуществовал 10 лет, до 1993 года, пока не настали совсем другие времена.
Неформальное общение старшеклассников, ребят помладше, выпускников прошлых лет и учителей рождало новые взаимоотношения, основанные на свободе, доверии, раскрепощенности, ощущении общего дела. Это отражалось и на других школьных мероприятиях. Выпускники 1980-х годов с удовольствием вспоминают яркие, красивые театрализованные военно-спортивные игры: «Полтава», «Взятие Измаила», «Бородинское сражение», «Переход Суворова через Альпы», «Ледовое побоище» — в них принимала участие вся школа, и несколько месяцев ребята жили только ими.
«Помню, в год юбилея Бородинского сражения, школа силами старшеклассников организовала на стадионе театрализованную военно-спортивную игру „Бородино“, — продолжает Макарова. — Ребята из класса, которым руководила учительница истории Лариса Горнушенкова, изготовили костюмы, в деталях изучили все перипетии Бородинского сражения. Это стало возможным, поскольку внутри школы существовала творческая общность и сплоченность старших и младших, учеников и педагогов».
Через некоторое время после «Бородинского сражения» силами тех же участников был дан Екатерининский бал — школьники, одетые в костюмы офицеров и дам эпохи Наполеоновских войн исполняли танцы того времени.
В 1986 году пост директора школы заняла Светлана Чарина — она возглавляла школу 25 лет (с небольшим перерывом).
«Светлана Алексеевна… При упоминании этого имени теплеют глаза, появляется мягкая улыбка у каждого, кто учился у Чариной (а учились у неё — взыскательной и доброй — несколько поколений зеленоградцев), кому довелось работать с ней и под её началом, посчастливилось сотрудничать и просто общаться», — писала о директоре её ученица Мария Богданова.
«Светлана Алексеевна Чарина — директор с большой буквы, с большим педагогическим стажем, значительным и разнообразным опытом, придерживалась традиционной системы обучения. Она подобрала и соответствующий педколлектив — высокопрофессиональный и стабильный», — рассказала «Зеленоград.ру» преемница Чариной Ольга Макарова.
Время смелых творческих экспериментов 1980-х сменилось прагматичными и целеустремленными 1990-ми годами. Поэтому в 1994 году усилиями директора в школе открылись профильные классы Московской Академии экономики и права и классы-комплексы при Российском химико-технологическом университете имени Менделеева.
Новый этап в жизни 842-ой потребовал перестройки учебных планов и программ в профильных классах, привлечения к работе в юридических классах институтских преподавателей. Поскольку нагрузка на учеников существенно выросла, пришлось пересмотреть методики преподавания всех без исключения предметов в этих классах.
Зато ребята, учившиеся там, за два последних школьных года одновременно заканчивали и 1-й курс Московской Академии экономики и права, и после школы сразу шли на 2-й курс — поясняет Ольга Макарова. — Не думаю, чтобы подобное было тогда в других зеленоградских школах".
Кроме того 842-я школа славилась в Зеленограде своим углублённым образованием по химии, привлекая учеников со всего города. Специальные «химические» классы вела Галина Бронзова — опытный, влюбленный в свой предмет учитель. По её словам, 95% детей, окончивших эти классы, связывали свою жизнь с химией. Тесное сотрудничество с РХТУ имени Менделеева выражалось в том, что десяти-одиннадцатиклассников часто возили в РХТУ, знакомили с кафедрой, преподавателями. К окончанию школы большинство ребят уже знали, на какой факультет они пойдут, какую профессию выберут. Многие успевали влюбиться в РХТУ, ещё не поступив туда.
Выпускники «химических» классов сдавали глубокий, солидный письменный экзамен, совместный с РХТУ — одновременно он был и вступительным в университет.
Благодаря такому сотрудничеству с крупными вузами и высокому уровню преподавания школа высоко котировалась в городе.
В 2010 году новым директором 842-й школы стала её выпускница Ольга Макарова. Ей выпало нелегкое время — реорганизация, а вслед затем капитальный ремонт, первый за всё время существования школы. Ольге Евгеньевне довелось открыть новые яркие страницы в её истории.
«В школе всегда были сильны традиции патриотического воспитания, и для меня, как для выпускницы школы, было важно продолжить эту традицию, — рассказывает Ольга Евгеньевна. — Поэтому в 2014 году в нашей школе появились кадетские классы. Тогда их открывали не просто так — нужно было доказать, что школа достойна растить кадет. Департамент образования организовал конкурс, по итогам которого кадетские классы должны были открыться в 70 школах Москвы (всего в Москве было порядка 700 школ, из них отбирали 70 лучших — идея была приурочена к 70-летию победы в Великой отечественной войне). Мы подготовили конкурсную программу, где рассказали, почему именно наша школа должна быть в числе тех, где появятся кадеты, и выиграли его. Это был первый набор кадетских классов в Москве».
В сентябре 2014-го первые мальчики и девочки пришли в 7-е кадетские классы. Они получили специальную форму и стали учиться в режиме полного дня, изучая помимо общеобразовательных предметов дополнительные дисциплины: строевую, огневую и физическую подготовку, военную историю и многое другое. Первые кадетские классы в 842-й школе были «технологическими», с профилем по авиационной технике — их курировал ОКБ Сухого, Федерация планерного спорта России и Центр показа авиационной техники в Кубинке.
В то же время в первой школе Зеленограда произошла реорганизация — к ней присоединили три дошкольных отделения и соседнюю школу 804 — все они расположены в 1-м микрорайоне.
«Это событие изменило в работе школы всё: новый коллектив, новые подходы, новая организация школьной жизни, — поясняет Макарова. — На мой взгляд, реорганизация способствовала развитию школы, увеличению возможностей для воспитания и обучения детей. Объединение было логичным — у нас два школьных здания находятся на одной территории, даже не разделённой забором».
Сегодня в состав школы входят пять отделений, предоставляющих дошкольное, начальное, основное и среднее образование.
Ещё одной вехой стал капитальный ремонт школы в 2015 году. Ученики на целый год покинули историческое здание и занимались в две смены во всех свободных помещениях в других корпусах теперь уже объединенной школы. Ремонт позволил разделить начальную и старшую ступени обучения — теперь они находятся в разных зданиях.
После ремонта в школе воссоздали экспозиции музея Боевой славы гвардейцев-панфиловцев в более современном красочном формате. Музей и сегодня остается «сердцем» школы, базой патриотической воспитательной работы. С 1974 года здесь проводят ежегодную научно-практическую конференцию, посвящённую разгрому фашистов под Москвой. А с 1967 года школа 842 шефствует над памятником «Командного пункта коменданта укрепленного района», больше известного зеленоградцам как мемориал «Блиндаж».
Когда сегодняшний день станет историей, а нынешние первоклашки — выпускниками, краеведы будущего вспомнят, чем была богата первая Зеленоградская школа в свой 60-й день рождения.
Среди этих богатств будут конечно и кадетские классы, составляющие ныне гордость школы. Если первые кадеты из 842-й занимались в МАИ с преподавателями вуза по профилю пилотирование беспилотных летательных аппаратов, то сегодняшние кадетские классы активно сотрудничают с Военным учебным центром при МИЭТе, где для них разработана программа по профилю «Войсковая противовоздушная оборона Вооруженных Сил РФ», — рассказали «Зеленоград.ру» в школе.
Может похвастать школа и собственным пресс-центром «Объектив'NO», который работает с 2011 года. Ребята сами готовят репортажи для школьной телепрограммы New Vision, пишут статьи в электронную газету, затрагивая события не только школьного, но окружного и городского масштаба. Материалы выкладывают на сайт школы и на Rutube. А недавно у пресс-центра появилось своё печатное издание — газета «ReadAction»
По-прежнему сильны в школе традиции ученического самоуправления, сложившиеся ещё в дни «Республики». Самые активные старшеклассники входят в управляющий совет школы, состоящий из представителей всех участников образовательного процесса: учредителя, директора, педагогов, родителей и, конечно, самих учеников. Возглавляет Совет бывший выпускник 842-й школы депутат Андрей Титов.
А ещё в историю школы непременно войдет учительский театр — ШУТ, история которого началась 15 лет назад, когда группа учителей решила сделать сюрприз ученикам в канун Нового года. С тех пор какие только пьесы из классического детского репертуара не шли на школьных подмостках: «Новогодние Приключения Маши и Вити», «Снежная Королева», «Книга Мастеров», «Приключения Буратино», «Сказки Шахерезады». Со временем труппа разрослась и теперь даёт два представления в год. Кстати, маленькие зрители не всегда могут узнать своего учителя на сцене — такова волшебная сила перевоплощения, подкрепленная заслугами гримёров и костюмеров.
«Зеленоград.ру» благодарит администрацию школы 842 в лице заместителя директора Романа Васильева, председателя Управляющего совета, депутата Андрея Титова и его пресс-секретаря Сергея Тезина, руководителя кадетских классов Алексея Нежинского, экс-директора школы Ольгу Макарову, выпускников Павла Колоскова, Наталью Шумарову, Сергея Потапова за помощь в подготовке этой статьи.