«Это был необыкновенный, праздничный день, душа пела, всё озарялось особым радужным светом, было море цветов, радость на лицах детей, — вспоминала учительница биологии Ирина Устюжанина. — Мы были счастливы, и это передавалось всем. Руководство города пообещало в ближайшее время выделить для учителей квартиры. И действительно, 15 сентября 1962 года многие семейные учителя праздновали новоселье в первых построенных жилых домах».

А вот каким запомнился этот день первому завучу школы Зое Димчевской — она, как и директор, работала в 702-й школе и приняла предложение Юрия Михайловича переехать в город-спутник и стать завучем: «Первое сентября 1962 года выдалось дождливым, вокруг — одна грязь. Я пришла в школу с раскладушкой, поскольку ночевать пока было негде. В этот же день мы с Юрием Михайловичем прошлись по всем классам, чтобы побеседовать с ребятами о сохранности „нашего дворца“, как мы тогда называли школу. И в конце учебного года мы не обнаружили ни единой царапины!»

«Я был одним из первоклассников новой школы, — поделился воспоминаниями с „Зеленоград.ру“ Павел Колосков. — Мне предстояло учиться в 1 „А“ классе. Во дворе школы собралось много народу, и не только родителей первоклашек. Это была первая открывшаяся в нашем городе школа, и жители захотели поучаствовать в торжественном её открытии. Была наверняка и музыка, и пожелания хорошей учёбы, но мне всё это запомнилось, как бы общим фоном. Зато в памяти очень чётко и на всю жизнь отложилось, как старшеклассник-выпускник нёс на плече маленькую кудрявую девочку с колокольчиком. Она с очень серьёзным видом размахивала ручкой, и над нашими рядами разливался очень бойкий, задорный звон. Каково же было моё удивление, когда я увидел эту девочку за партой в своём классе. Наташа Носкова. Мы вместе проучились до десятого класса».