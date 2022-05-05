Разведчик с коровой

Пётр Логвиненко родился 2 июня 1908 года в станице Кореновской на Кубани (ныне — город Кореновск Краснодарского края). А военная биография его началась в 1918-м, когда Пете шёл одиннадцатый год. Вокруг бушевала Гражданская война, и станичники добровольцами уходили защищать родную землю — целыми семьями вступали в конный красногвардейский отряд кубанского казака Ивана Кочубея. В Выселковский полк бригады Кочубея отправились служить и мужчины из семьи Логвиненко.

«Нас трое пошло на гражданскую войну: мой отец Василий, дядя Кондрат и я, 11-летний подросток. Мы защищали свою станицу от белых, — рассказывал Пётр Васильевич. Я тогда был разведчиком: гонял, например, корову на выгон и потом рассказывал нашим всё, что видел. Однажды, когда я отвозил на линейке в тыл раненых, красные пошли в атаку. Наши рвались через мост, их косили из пулемёта. Так погибли мои отец и дядя, а было это в 1918 году».

Оставшись без старших, Петя не вернулся домой — он продолжал воевать, партизанил на Кубани. Из Краснодарья Гражданская война забросила пацана, контуженного и обмороженного, в астраханский госпиталь, устроенный в монастыре. Там мальчик пошёл на поправку, но выздороветь не успел — белые прорывались к Астрахани. Раненых эвакуировали, и юный Логвиненко (самый молодой среди раненых) пешим строем с маршевой ротой, ковыляя на костылях, отправился в тыл, в Саратов. Потом — в Камышин, а оттуда на пароходе — в Царицын.

Когда в 1920-м году юный «ветеран» вернулся в родную станицу, оказалось, что дома его считали погибшим и уже оплакивали.