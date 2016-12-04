В канун 75-летия Московской Битвы, которая стала поворотным моментом в Великой Отечественной войне 1941-1945 года, Zelenograd.ru продолжает день за днём вспоминать историю. Бои проходили в тех местах, где десятилетия спустя вырос современный Зеленоград.
Свидетели тех событий живы и сейчас — это не только жители Крюково, в основном «дети войны», которым сегодня 80-90 лет, но и здания, которым удалось выжить в ту войну и пережить еще много десятилетий. Кирпичный дом №7 по улице 1 Мая называли «Домом Волгапкина»: в дни декабрьских боёв 1941 года взвод сержанта Волгапкина сражался за этот дом, а после войны Дмитрий Михайлович и сам стал крюковчанином — вернулся в Крюково, жил здесь и работал.
После того, как 2 декабря советские подразделения были вынуждены оставить станцию и поселок Крюково, до 8 декабря части 8-й Панфиловской гвардейской стрелковой дивизии непрерывно атаковали противника, не давая ему создать в Крюково главный опорный пункт. Бои шли за каждую улицу и здание.
3 декабря 1073-й полк в бою с противником, в несколько раз превосходящим по численности, продвинулся вперед метров на 300-400 в направлении пруда на южной окраины посёлка Крюково.
Из оперативной сводки штаба полка за 3 декабря 1941 г.: «…3-й стрелковый батальон закрепился в здании западнее кирпичного завода, 2-й стрелковый батальон в последующих зданиях южнее; 1-й стрелковый батальон в районе пруда, что 600 метров южнее станции Крюково. Наши потери: убито 30 и ранено 60 человек. В этом бою ранены комполка тов. Момыш-улы и замсекрпарторганизации полка комиссар батареи 45-мм пушек тов. Широков…»
Именно после этого тяжелого боя командование 1073-го полка решило для развития успеха захватить расположенное на «нейтральной» территории кирпичное здание у пруда на шоссе (сейчас — дом №7 по улице 1 Мая, до войны там проживали служащие кирпичного завода при тюрьме), как пишет зеленоградский историк Игорь Быстров. С 3 на 4 декабря такое задание получил 31-летний сержант Дмитрий Волгапкин с группой из семи бойцов.
По воспоминаниям Дмитрия Волгапкина, его боевая группа удерживала дом с 3 по 6 декабря, отражая атаки врага.
«Прикрывшись темнотой, взвод достиг здания… Дом оказался не занятым, — описывает события Игорь Быстров. — Ночью немцы не тревожили, а утром начали окружать дом. Появилась танкетка и начала бить из пулемета. Двое бойцов были ранены. Создалась угрожающая обстановка. Но вдруг немцы залегли, а некоторые стали отступать. Из-за сараев, ломая их, выползал Т-34. Танкетка скрылась. Танк, развернув башню, выстрелил несколько раз из орудия и хотел пройти лощиной… Лощина оказалась замерзшим прудом. Танк провалился. Два человека выскочили из танка, два погибли».
После этого немцы снова окружили дом, им удалось захватить нижний этаж. Они попытались на ломаном русском предъявить группе Волгапкина ультиматум: выбросить оружие, а самим спуститься и сдаться в плен, в противном случае здание будет взорвано. Волгапкин все условия отверг. «Так и просидели еще ночь: немцы внизу, наши — вверху. Утром 6 декабря после очередной нашей атаки немцы не выдержали и оставили дом», — заключает Быстров.
Очевидцем этих боёв был 14-летний крюковчанин Анатолий Акимов: тогда вместе с другими крюковскими мальчишками он наблюдал отступление советских войск и схватки на улицах Крюково. Особенно ожесточенные бои шли там, где сейчас находится улица 1 Мая: один из домов захватывали и отбивали, «были выбиты все окна, двери, снесена крыша, но дом сопротивлялся — казалось, в нём сосредоточились все армии нашей страны, а там была всего лишь горсточка бойцов Панфиловской дивизии, которая стояла насмерть…», вспоминает Анатолий Акимов.
Сам Дмитрий Волгапкин написал в своей автобиографии 30 декабря 1941-го, для представления на воинское звание младшего лейтенанта: «Мною в деревне Крюково уничтожено фашистов: 1 мотоциклист, 1 танк, 1 легковая автомашина, 1 грузовая автомашина, после чего представлен к награждению». «Он [Волгапкин] как командир пулеметного отделения всегда хорошо поддерживал атаку наших бойцов, сам несколько раз заменял раненых и погибших у пулемета, в районе свиносовхоза и Крюково сам лично подбил 2 автомашины и два мотоцикла и истребил десятки немецких солдат и офицеров», — добавляют к этой характеристике командир и комиссар 1-го батальона 1073-го полка Панфиловской дивизии.
Дмитрий Волгапкин родился 3 октября 1910 года в Мордовии. Отслужил в армии в 1932—1935 гг., а в июле 1941-го был призван на фронт. Воевал в 316-й стрелковой дивизии, позже 8-й гвардейской Панфиловской дивизии, в 1941 году под Москвой, в 1942—1943 годах на Северо-Западном фронте, затем до конца войны — на 2-м Украинском фронте. Награждён медалью «За отвагу» в декабре 1944, орденом Красной Звезды в марте 1945, орденом Красного Знамени в мае 1945 года.
После войны старший лейтенант запаса Дмитрий Волгапкин решил обосноваться в поселке Крюково, рядом с памятным ему домом. С 1949 года и до пенсии он работал на крюковском кирпичном заводе.
«Как выглядело Крюково в начале 1942 года? Взорванная железнодорожная станция, в пруду в начале улицы 1 Мая затонувший танк Т-34, — вспоминал житель Крюково Владимир Румянцев, которому в декабря 1941-го было 9 лет. — Рядом под березами могила трёх танкистов, дальше по улице почти у каждого дома брошенные немецкие танки, автомашины, бронетранспортеры. Одних танков насчитал 14».
Со 2 декабря Крюково стало головным опорным пунктом врага: заняв его, немцы начали возводить укрепления, организовывать огневую систему, приспосабливая для этого здания — мёрзлый грунт не позволял рыть окопы и блиндажи. Укрытия делались в домах под полом, куда устанавливали тяжёлые пулемёты и противотанковые пушки. Окна служили амбразурами. Стены проламывали и настилали поверх пола накат из брёвен, засыпая его землёй — тогда пулемёт и орудие могли вести огонь даже в том случае, если здание охватывал пожара.
С каждым днём в Крюково подходили немецкие резервные части пехоты, огневые средства. Особенно много было сосредоточено противотанковых пушек. Танки располагались в засадах и маскировались постройками. Основные подступы к посёлку заминировали. Удержать Крюково стало одной из ключевых задач противника.
«Немцы придавали Крюковскому плацдарму большое значение, — вспоминал командир 1-й гвардейской танковой бригады генерал-майор Катуков. В надежде, что, отсидевшись в обороне и сосредоточив силы, им снова удастся перейти в наступление, они держали в этом районе 35-ю пехотную и 5-ю танковую дивизии. В самом Крюкове, по данным нашей разведки, у них было 60 танков. К тому же гитлеровцы за короткий срок создали в населённом пункте довольно прочную оборону. (…) В общем, оборудовали крупный и, по их расчётам, неприступный противотанковый район».
Столь же значимой станция Крюково была и для советской армии, как важный узел при наступлении на Москву. Части 8-й Панфиловской гвардейской стрелковой дивизии под командованием Ревякина закрепились в районе платформы Малино и кирпичного завода рядом с ней. Дивизия получила приказ командарма Рокоссовского в ночь на 3 декабря освободить Крюково.
С наступлением темноты панфиловцы атаковали противника. Их поддержал 159-й стрелковый полк 7-й дивизии, нанесший удар по станции с северо-востока, от «Красного октября». С южной окраины посёлка действовала танковая бригада Катукова. Но, встретив упорное сопротивление противника, 3 декабря наши подразделения смогли только выйти к южной окраине станции.
Ещё одним молчаливым свидетелем боёв в те дни прямо возле станции Крюково стала кирпичная железнодорожная банька. После войны участники сражения за Крюково рассказывали, что возле баньки текла речка крови, а в конце перронов, у перехода, убитые лежали друг на друге в пять рядов. Здание этой бывшей баньки существовало до недавнего времени — рядом с корпусом 836 (одноэтажное здание в три окна с фасада).
На Ленинградском шоссе 3 декабря оборонялась 7-я гвардейская стрелковая дивизия полковника Грязнова: 30-й гвардейский стрелковый полк «оседлал» шоссе на перекрестке дороги, идущей из Крюково в Льялово (где сейчас стоит монумент «Штыки»). Левее действовал 280 гвардейский стрелковый полк, во втором эшелоне в районе Елино — 30 гвардейский стрелковый полк. Штаб дивизии находился в Сходне.
354-я стрелковая дивизия полковника Алексеева вела бои по северной на линии нынешнего 1, 12 и 9 микрорайонов. Её 1201-й стрелковый полк оборонял фронт в том районе, где сейчас располагается «Микрон» и автокомбинат Зеленограда. 1203-й полк — до реки Сходни, пересекающей Крюковское шоссе (ныне Панфиловский проспект). 1199-й полк стоял во втором эшелоне в лесу (сейчас это лесопарк за 1 микрорайоном).
После захвата немцами станции Крюково части были вынуждены покинуть район поселка Красный Октябрь и озера Водокачка, а также район МТС и отойти к юго-востоку, за Крюковское шоссе. С 3 по 6 декабря противник контролировал эти районы огневыми средствами и рейдами отдельных отрядов со стороны Алабушево, Матушкино и Крюково. Советские подразделения постоянно контратаковали.
Район МТС (нынешние 8-й и 9-й микрорайоны) был нейтральной территорией и постоянно упоминается в боевых приказах, сводках и донесениях с 3 по 7 декабря. Линия обороны проходила здесь по западной опушке леса восточнее нынешнего Дворца творчества до железной дороги.
В результате ожесточенных боёв были полностью уничтожены все здания и помещения в Чашниково, Матушкино, Алабушево. Наибольшие разрушения причинены Крюкову и Малино. В самом Крюково были разрушены все три кирпичных завода.
3 декабря Ставка Верховного главнокомандования утвердила план контрнаступления советских войск, которое начнётся через несколько дней.
2 декабря — «В бабушкином доме в Каменке разместился немецкий полевой штаб"
1 декабря — «Кругом все горело и гремело, Крюково было объято пламенем…»
30 ноября — «Около двух часов дня мы услышали на ломаном русском — «Рус, вылайз!»»
29 ноября — «Немцы нас выводили расстреливать…»
28 ноября — «Жители укрылись в землянках, понимая, что немцы на подходе»
27 ноября — «Мы видели, как немецкие самолёты разбомбили деревню Ржавки»
26 ноября — «26-28 ноября бомбили Крюково»
Источники: «Битва за Москву. день за днём«, pomnivoinu.ru, zelao50.ru, А.В.Сульдин «Битва за Москву. Полная хроника — 203 дня«, «Разгром немецких войск под Москвой» под ред.Б.М.Шапошникова (издание 1943 года), «Бои за Крюково» И.Ф.Быстров
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