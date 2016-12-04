«Так и просидели еще ночь: немцы внизу, наши — вверху»

По воспоминаниям Дмитрия Волгапкина, его боевая группа удерживала дом с 3 по 6 декабря, отражая атаки врага.

«Прикрывшись темнотой, взвод достиг здания… Дом оказался не занятым, — описывает события Игорь Быстров. — Ночью немцы не тревожили, а утром начали окружать дом. Появилась танкетка и начала бить из пулемета. Двое бойцов были ранены. Создалась угрожающая обстановка. Но вдруг немцы залегли, а некоторые стали отступать. Из-за сараев, ломая их, выползал Т-34. Танкетка скрылась. Танк, развернув башню, выстрелил несколько раз из орудия и хотел пройти лощиной… Лощина оказалась замерзшим прудом. Танк провалился. Два человека выскочили из танка, два погибли».

После этого немцы снова окружили дом, им удалось захватить нижний этаж. Они попытались на ломаном русском предъявить группе Волгапкина ультиматум: выбросить оружие, а самим спуститься и сдаться в плен, в противном случае здание будет взорвано. Волгапкин все условия отверг. «Так и просидели еще ночь: немцы внизу, наши — вверху. Утром 6 декабря после очередной нашей атаки немцы не выдержали и оставили дом», — заключает Быстров.

Очевидцем этих боёв был 14-летний крюковчанин Анатолий Акимов: тогда вместе с другими крюковскими мальчишками он наблюдал отступление советских войск и схватки на улицах Крюково. Особенно ожесточенные бои шли там, где сейчас находится улица 1 Мая: один из домов захватывали и отбивали, «были выбиты все окна, двери, снесена крыша, но дом сопротивлялся — казалось, в нём сосредоточились все армии нашей страны, а там была всего лишь горсточка бойцов Панфиловской дивизии, которая стояла насмерть…», вспоминает Анатолий Акимов.

Сам Дмитрий Волгапкин написал в своей автобиографии 30 декабря 1941-го, для представления на воинское звание младшего лейтенанта: «Мною в деревне Крюково уничтожено фашистов: 1 мотоциклист, 1 танк, 1 легковая автомашина, 1 грузовая автомашина, после чего представлен к награждению». «Он [Волгапкин] как командир пулеметного отделения всегда хорошо поддерживал атаку наших бойцов, сам несколько раз заменял раненых и погибших у пулемета, в районе свиносовхоза и Крюково сам лично подбил 2 автомашины и два мотоцикла и истребил десятки немецких солдат и офицеров», — добавляют к этой характеристике командир и комиссар 1-го батальона 1073-го полка Панфиловской дивизии.

Дмитрий Волгапкин родился 3 октября 1910 года в Мордовии. Отслужил в армии в 1932—1935 гг., а в июле 1941-го был призван на фронт. Воевал в 316-й стрелковой дивизии, позже 8-й гвардейской Панфиловской дивизии, в 1941 году под Москвой, в 1942—1943 годах на Северо-Западном фронте, затем до конца войны — на 2-м Украинском фронте. Награждён медалью «За отвагу» в декабре 1944, орденом Красной Звезды в марте 1945, орденом Красного Знамени в мае 1945 года.

После войны старший лейтенант запаса Дмитрий Волгапкин решил обосноваться в поселке Крюково, рядом с памятным ему домом. С 1949 года и до пенсии он работал на крюковском кирпичном заводе.