В канун 76-й годовщины Московской Битвы, которая стала поворотным моментом в Великой Отечественной войне 1941-1945 года, Zelenograd.ru день за днём вспоминает историю. Бои проходили в тех местах, где десятилетия спустя вырос современный Зеленоград. Как пережили это время простые люди, жители Крюково и его окрестностей — семьи, в которых мужчины ушли на фронт, дети, которым сегодня 80-90 лет? Каким для них был день 27 ноября 1941 года?
Из воспоминаний Бориса Васильевича Ларина, краеведа, уроженца деревни Матушкино (1932-2014, в ноябре 1941-го ему было 8 лет):
— Самой первой утратой деревни Матушкино была Анастасия Пахомова с ребёнком. Однажды днём, это было в 20-х числах ноября 1941 года, над деревней пролетел истребитель отечественного производства с красными звёздами на крыльях и дал очередь из пулемёта по домам. Войск в деревне было мало. Несколько домов было прострелено насквозь. В частности дом Устиновой Марии Григорьевны, который стоял там, где сейчас третий корпус от леса завода «Микрон». И только по чистой случайности, что за столом никого не было, никто не был убит. Стол же был пробит в нескольких местах пулями.
В этом налёте была убита Анастасия Пахомова, беременная женщина. Она стояла у окна, и пуля, попав в живот, убила сразу двоих. У неё осталось пятеро детей сиротами. Их распределили в разные детские дома, и через много лет они все встретились. Дом их стоял там, где сейчас стоит первый корпус от леса завода «Микрон».
Хотя фронт и приближался к нашим местам, мы всё же готовились к зиме. Утепляли дом, вставили в окна зимние рамы, заготавливали на зиму дрова. Зима в 41-м пришла рано и была очень суровой. Дрова мы заготавливали и возили на санках с того места, где сейчас стоит кинотеатр «Электрон».
В один из таких дней из-за Ржавок вылетел фашистский самолёт, а за ним — два наших истребителя. Они гнали фашистов в сторону Крюкова. Но он всё-таки сумел бросить бомбы. Все жители, которые везли дрова, попадали в снег. В районе аэродрома, где сейчас поликлиника № 152, над лесом взметнулось огромное чёрно-огненное пламя. Самолёты ушли за горизонт. Разбомбленный склад горюче-смазочных материалов ещё долго горел.
В нашем доме где-то в 20-х числах ноября 1941 года разместился медпункт, куда каждый день привозили наших раненых бойцов. В те дни Ложки и Пешки (деревни Солнечногорского района в 10 км от Матушкино) переходили по нескольку раз в день из рук в руки. Однажды санитарная машина, которая всегда доставляла раненых к нам, не могла пробиться в Ложки. Санитары, когда приехали назад, рассказывали, что, не доезжая до деревни Чашниково, их обстреляли из кювета фашисты. Шофёр был, очевидно, очень ловким и развернул машину так быстро, что немцы не причинили никакого вреда.
По приближении фронта колхозникам выдавали по последним заработанным трудодням зерно. Зерносклад был там, где сейчас находится здание «Зеленоградстрой». В 20-х числах ноября жители деревни Матушкино, получая зерно, видели, как немецкие самолёты бомбили деревню Ржавки. Как после мы узнали, когда ходили в Ржавскую школу, что по деревне проходила воинская часть, и фашисты обрушили на неё смертоносный груз. В этой бомбёжке погибли не только военные, но и гражданское население. В один из домов было прямое попадание, где погибли солдаты и вся многодетная семья. Дом находился там, где сейчас выезд на Ленинградское шоссе 400-го автобуса.
В конце ноября бомбёжки близлежащих деревень стали чаще. Из Матушкино было хорошо видно, как немецкие бомбардировщики группами по 12-15 штук каждый день по несколько раз пролетали над Ленинградским шоссе в сторону Москвы. От выстрелов в домах дрожали стёкла. Жители Матушкино видели, как наши зенитки на Слободке стреляли по немецким самолётам. Сверху падали осколки от снарядов, и всем приходилось прятаться в домах.
Несмотря на тревожную обстановку, все говорили, что немцев обязательно разобьют и победят! И это было тогда, когда наши отступали! Солдаты были молодые, подтянутые, хорошо одеты и обуты. Они говорили, что успех немцев временный. Что это была за часть, мы тогда не знали. А потом стало известно, что это были политбойцы-добровольцы из Ленинграда, участники битвы за Матушкино в составе 7-ой гвардейской дивизии.
В конце ноября в Матушкино и её окрестностях 7-ая гвардейская дивизия отступала и сдерживала немецкие войска, и в этом бою участвовал Синюк Леонид Архипович — бывший директор Крюковской школы, который мне и рассказал, как они сдерживали немецкие атаки на деревню.
В этот день противник полностью захватил Истру. 9-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора Афанасия Белобородова весь день вела напряженный бой за город, но, уступая врагу в силах, вынуждена была к вечеру оставить Истру и отойти на его восточную окраину.
Части 10-й танковой дивизии немцев, прорвавшись через Кашино к поселку Дарна (3,5 километра восточнее Истры), отрезали пути отхода 258-му стрелковому полку подполковника Максима Суханова. Полк оказался в окружении. В нем находился корреспондент фронтовой газеты Алексей Сурков, автор стихотворения «Землянка», написанного именно в эти дни.
К северу от Крюково 27 ноября немцам удалось прорвать фронт 16-й армии и захватить Льялово, Клушино, Владычино. Оборону Ленинградского шоссе вела с 26 ноября 7-я гвардейская дивизия А.Ф.Грязнова, прибыв со станции Химки на рубеж Шелепаново-Овсянниково-Ложки-Гончары и вступив в бой с наступающими вдоль шоссе немецкими войсками. Бои прошли в районе Берсеневки и Липунихи. Дивизия оказалась зажатой фашистами справа и слева и вынуждена была при отступлении прорывать танковое и пехотное окружение.
Левее Ленинградского шоссе отходили назад ослабленные части 8-й гвардейской стрелковой Панфиловской дивизии и 2-го гвардейского кавалерийского корпуса Доватора — до рубежа Алабушево-Чашниково-Матушкино.
Возникла опасность прорыва противника к Химкам и Красной Поляне. Для ликвидации создавшейся угрозы генерал армии Георгий Константинович Жуков создал группу войск под командованием генерал-майора Ф.Т.Ремизова и одновременно выдвинул оперативную группу полковника А.И.Лизюкова на усиление этого направления.
В центре и на левом фланге армии бои были не менее ожесточенными. На рубеже станции Березки, деревни Пятница (7-12 километров южнее и юго-западнее Солнечногорска) отражали атаки противника части 2-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-майора Льва Михайловича Доватора и 8-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора В.А. Ревякина.
В 30 км севернее Крюково на оборонительные рубежи в районе Дмитрова и Яхромы выдвинута лишь 29-я стрелковая бригада 1-й Ударной Армии. К исходу 27 ноября все войска центра и левого фланга 30-й армии, потерявшие до 60-70% личного состава, вынуждены были с боями отойти на восточный берег канала Москва-Волга на участке от Темпов до Татищево.
Дальнейшему продвижению немцев на северном направлении помешал сброс вод из Истринского, Иваньковского водохранилищ и водохранилищ канала имени Москвы. По воспоминаниям маршала Шапошникова «с приближением немцев к этому рубежу водоспуски водохранилища были взорваны (по окончании переправы наших войск), в результате чего образовался водяной поток высотой до 2,5 м на протяжении до 50 км к югу от водохранилища. Попытки немцев закрыть водоспуски успехом не увенчались».
В течение дня авиация Западного фронта произвела 1525 боевых самолето-вылетов под Москвой. Уничтожено и повреждено до 100 вражеских танков, до 600 автомашин с войсками и грузами. Из сводки Совинформбюро: «За 26 ноября уничтожено 19 немецких самолётов. Наши потери — 4 самолёта. За 27 ноября под Москвой сбито 15 немецких самолётов».
Источники: «Битва за Москву. день за днём«, «Помни войну — Календарь»
Истории и хроники Московской Битвы на земле Крюково 75 лет назад:
26 ноября 1941 — «26-28 ноября бомбили Крюково»
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Проживая 50% в РФ я вижу памятники коммунистам, улицы, они заседают в думе, президент проводит олимпиаду и затем аншлюс далее заявляет " у России нет границ". Министр культуры взывает уверовать в легенду о 28 панфиловцах "иначе они конченные мрази" и угрожает им адом...
Историю нужно изучать, задавать вопросы, осмыслять и осуждать преступления в Нюрнберге например, Уверовавшие наступят на те же грабли, и у них опять будет фюрер очередной.
http://i84.fastpic.ru/big/2016/1128/94/0a05d8d767596198006b05a5eba92394.jpg (на случай, если не прикрепится)
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?"
Что, уже кто-то забыл, зачем иногда надо было сжигать свои дома?
"В этот день в селе Петрищево Рузского района (75 км к Юго-Востоку от Крюково в сторону Можайска) была казнена Зоя Космодемьянская — за поджоги деревенских домов, которые занимали немцы. Партизанские диверсионные группы действовали по приказу ВГК № 428 от 17.11.1941, который предписывал лишить «германскую армию возможности располагаться в сёлах и городах, выгнать немецких захватчиков из всех населённых пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений и тёплых убежищ и заставить мёрзнуть под открытым небом», и для этого «разрушать и сжигать дотла все населённые пункты в тылу немецких войск».
Подобные приказы издавались и по населённым пунктам станции Крюково и её окрестностей, исполнителями их становились войсковые части, отступавшие к Москве — та же 8-я гвардейская стрелковая дивизия. Местным жителям ничего не оставалось, как переселяться в землянки: сохранившиеся дома занимали немцы, кроме того, любые здания становились хорошими мишенями при бомбардировках и артобстрелах. После перехода в контрнаступление советской армии приказ ВГК был отменён."
И совсем тут не уместны визги тех, кто из общей беды человеческой тут устраивают трагикомедию о жестокости советских воинов, которые не жалея себя, свои жизни, опрокинули фашистское войско ради ПОБЕДЫ над мировым злом.
А мирные жители этих поселений благополучно отстроились. И еще! Создается впечатление, что некоторые тут готовы с пеной у рта осуждать жестокость советских воинов, и ни слова о жестокости фашистов, которых, кстати, никто в нашу страну не приглашал.