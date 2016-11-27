Хотя фронт и приближался к нашим местам, мы всё же готовились к зиме. Утепляли дом, вставили в окна зимние рамы, заготавливали на зиму дрова. Зима в 41-м пришла рано и была очень суровой. Дрова мы заготавливали и возили на санках с того места, где сейчас стоит кинотеатр «Электрон».

В один из таких дней из-за Ржавок вылетел фашистский самолёт, а за ним — два наших истребителя. Они гнали фашистов в сторону Крюкова. Но он всё-таки сумел бросить бомбы. Все жители, которые везли дрова, попадали в снег. В районе аэродрома, где сейчас поликлиника № 152, над лесом взметнулось огромное чёрно-огненное пламя. Самолёты ушли за горизонт. Разбомбленный склад горюче-смазочных материалов ещё долго горел.

В нашем доме где-то в 20-х числах ноября 1941 года разместился медпункт, куда каждый день привозили наших раненых бойцов. В те дни Ложки и Пешки (деревни Солнечногорского района в 10 км от Матушкино) переходили по нескольку раз в день из рук в руки. Однажды санитарная машина, которая всегда доставляла раненых к нам, не могла пробиться в Ложки. Санитары, когда приехали назад, рассказывали, что, не доезжая до деревни Чашниково, их обстреляли из кювета фашисты. Шофёр был, очевидно, очень ловким и развернул машину так быстро, что немцы не причинили никакого вреда.

По приближении фронта колхозникам выдавали по последним заработанным трудодням зерно. Зерносклад был там, где сейчас находится здание «Зеленоградстрой». В 20-х числах ноября жители деревни Матушкино, получая зерно, видели, как немецкие самолёты бомбили деревню Ржавки. Как после мы узнали, когда ходили в Ржавскую школу, что по деревне проходила воинская часть, и фашисты обрушили на неё смертоносный груз. В этой бомбёжке погибли не только военные, но и гражданское население. В один из домов было прямое попадание, где погибли солдаты и вся многодетная семья. Дом находился там, где сейчас выезд на Ленинградское шоссе 400-го автобуса.