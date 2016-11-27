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«Мы видели, как немецкие самолёты разбомбили деревню Ржавки». Битва за Москву в историях местных жителей день за днём: 27 ноября 1941 года 27.11.2017 ZELENOGRAD.RU

В канун 76-й годовщины Московской Битвы, которая стала поворотным моментом в Великой Отечественной войне 1941-1945 года, Zelenograd.ru день за днём вспоминает историю. Бои проходили в тех местах, где десятилетия спустя вырос современный Зеленоград. Как пережили это время простые люди, жители Крюково и его окрестностей — семьи, в которых мужчины ушли на фронт, дети, которым сегодня 80-90 лет? Каким для них был день 27 ноября 1941 года?

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Борис Ларин: «В нашем доме разместился медпункт. В конце ноября привозили особенно много раненых»

Из воспоминаний Бориса Васильевича Ларина, краеведа, уроженца деревни Матушкино (1932-2014, в ноябре 1941-го ему было 8 лет):

— Самой первой утратой деревни Матушкино была Анастасия Пахомова с ребёнком. Однажды днём, это было в 20-х числах ноября 1941 года, над деревней пролетел истребитель отечественного производства с красными звёздами на крыльях и дал очередь из пулемёта по домам. Войск в деревне было мало. Несколько домов было прострелено насквозь. В частности дом Устиновой Марии Григорьевны, который стоял там, где сейчас третий корпус от леса завода «Микрон». И только по чистой случайности, что за столом никого не было, никто не был убит. Стол же был пробит в нескольких местах пулями.

В этом налёте была убита Анастасия Пахомова, беременная женщина. Она стояла у окна, и пуля, попав в живот, убила сразу двоих. У неё осталось пятеро детей сиротами. Их распределили в разные детские дома, и через много лет они все встретились. Дом их стоял там, где сейчас стоит первый корпус от леса завода «Микрон».

Матушкино, аэродром ДОСААФ, 1956 год. Аэродром был и до войны, учебный, а в войну он стал боевым. Сейчас на этом месте Центральный проспект и дома 4 микрорайона
zelao50.ru

Хотя фронт и приближался к нашим местам, мы всё же готовились к зиме. Утепляли дом, вставили в окна зимние рамы, заготавливали на зиму дрова. Зима в 41-м пришла рано и была очень суровой. Дрова мы заготавливали и возили на санках с того места, где сейчас стоит кинотеатр «Электрон».

В один из таких дней из-за Ржавок вылетел фашистский самолёт, а за ним — два наших истребителя. Они гнали фашистов в сторону Крюкова. Но он всё-таки сумел бросить бомбы. Все жители, которые везли дрова, попадали в снег. В районе аэродрома, где сейчас поликлиника № 152, над лесом взметнулось огромное чёрно-огненное пламя. Самолёты ушли за горизонт. Разбомбленный склад горюче-смазочных материалов ещё долго горел.

В нашем доме где-то в 20-х числах ноября 1941 года разместился медпункт, куда каждый день привозили наших раненых бойцов. В те дни Ложки и Пешки (деревни Солнечногорского района в 10 км от Матушкино) переходили по нескольку раз в день из рук в руки. Однажды санитарная машина, которая всегда доставляла раненых к нам, не могла пробиться в Ложки. Санитары, когда приехали назад, рассказывали, что, не доезжая до деревни Чашниково, их обстреляли из кювета фашисты. Шофёр был, очевидно, очень ловким и развернул машину так быстро, что немцы не причинили никакого вреда.

По приближении фронта колхозникам выдавали по последним заработанным трудодням зерно. Зерносклад был там, где сейчас находится здание «Зеленоградстрой». В 20-х числах ноября жители деревни Матушкино, получая зерно, видели, как немецкие самолёты бомбили деревню Ржавки. Как после мы узнали, когда ходили в Ржавскую школу, что по деревне проходила воинская часть, и фашисты обрушили на неё смертоносный груз. В этой бомбёжке погибли не только военные, но и гражданское население. В один из домов было прямое попадание, где погибли солдаты и вся многодетная семья. Дом находился там, где сейчас выезд на Ленинградское шоссе 400-го автобуса.

Кавалеристы 2-го гвардейского корпуса генерал-майора Доватора проходят через деревню в Подмосковье. Корпус оборонял район Малино, Кутузово, Рузино и Брёхово
Аркадий Шайхет, 1941 / waralbum.ru

В конце ноября бомбёжки близлежащих деревень стали чаще. Из Матушкино было хорошо видно, как немецкие бомбардировщики группами по 12-15 штук каждый день по несколько раз пролетали над Ленинградским шоссе в сторону Москвы. От выстрелов в домах дрожали стёкла. Жители Матушкино видели, как наши зенитки на Слободке стреляли по немецким самолётам. Сверху падали осколки от снарядов, и всем приходилось прятаться в домах.

Несмотря на тревожную обстановку, все говорили, что немцев обязательно разобьют и победят! И это было тогда, когда наши отступали! Солдаты были молодые, подтянутые, хорошо одеты и обуты. Они говорили, что успех немцев временный. Что это была за часть, мы тогда не знали. А потом стало известно, что это были политбойцы-добровольцы из Ленинграда, участники битвы за Матушкино в составе 7-ой гвардейской дивизии.

В конце ноября в Матушкино и её окрестностях 7-ая гвардейская дивизия отступала и сдерживала немецкие войска, и в этом бою участвовал Синюк Леонид Архипович — бывший директор Крюковской школы, который мне и рассказал, как они сдерживали немецкие атаки на деревню.

Беженцы под Истрой
Аркадий Шайхет, 1941 / waralbum.ru
27 ноября 1941 года в истории: оставлены Истра и Льялово

В этот день противник полностью захватил Истру. 9-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора Афанасия Белобородова весь день вела напряженный бой за город, но, уступая врагу в силах, вынуждена была к вечеру оставить Истру и отойти на его восточную окраину.

Части 10-й танковой дивизии немцев, прорвавшись через Кашино к поселку Дарна (3,5 километра восточнее Истры), отрезали пути отхода 258-му стрелковому полку подполковника Максима Суханова. Полк оказался в окружении. В нем находился корреспондент фронтовой газеты Алексей Сурков, автор стихотворения «Землянка», написанного именно в эти дни.

К северу от Крюково 27 ноября немцам удалось прорвать фронт 16-й армии и захватить Льялово, Клушино, Владычино. Оборону Ленинградского шоссе вела с 26 ноября 7-я гвардейская дивизия А.Ф.Грязнова, прибыв со станции Химки на рубеж Шелепаново-Овсянниково-Ложки-Гончары и вступив в бой с наступающими вдоль шоссе немецкими войсками. Бои прошли в районе Берсеневки и Липунихи. Дивизия оказалась зажатой фашистами справа и слева и вынуждена была при отступлении прорывать танковое и пехотное окружение.

Левее Ленинградского шоссе отходили назад ослабленные части 8-й гвардейской стрелковой Панфиловской дивизии и 2-го гвардейского кавалерийского корпуса Доватора — до рубежа Алабушево-Чашниково-Матушкино.

Оборонительные бои войск 16-й армии на территории Солнечногорского района
solreg.ru

Возникла опасность прорыва противника к Химкам и Красной Поляне. Для ликвидации создавшейся угрозы генерал армии Георгий Константинович Жуков создал группу войск под командованием генерал-майора Ф.Т.Ремизова и одновременно выдвинул оперативную группу полковника А.И.Лизюкова на усиление этого направления.

В центре и на левом фланге армии бои были не менее ожесточенными. На рубеже станции Березки, деревни Пятница (7-12 километров южнее и юго-западнее Солнечногорска) отражали атаки противника части 2-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-майора Льва Михайловича Доватора и 8-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора В.А. Ревякина.

В 30 км севернее Крюково на оборонительные рубежи в районе Дмитрова и Яхромы выдвинута лишь 29-я стрелковая бригада 1-й Ударной Армии. К исходу 27 ноября все войска центра и левого фланга 30-й армии, потерявшие до 60-70% личного состава, вынуждены были с боями отойти на восточный берег канала Москва-Волга на участке от Темпов до Татищево.

Дальнейшему продвижению немцев на северном направлении помешал сброс вод из Истринского, Иваньковского водохранилищ и водохранилищ канала имени Москвы. По воспоминаниям маршала Шапошникова «с приближением немцев к этому рубежу водоспуски водохранилища были взорваны (по окончании переправы наших войск), в результате чего образовался водяной поток высотой до 2,5 м на протяжении до 50 км к югу от водохранилища. Попытки немцев закрыть водоспуски успехом не увенчались».

В течение дня авиация Западного фронта произвела 1525 боевых самолето-вылетов под Москвой. Уничтожено и повреждено до 100 вражеских танков, до 600 автомашин с войсками и грузами. Из сводки Совинформбюро: «За 26 ноября уничтожено 19 немецких самолётов. Наши потери — 4 самолёта. За 27 ноября под Москвой сбито 15 немецких самолётов».

Источники: «Битва за Москву. день за днём«, «Помни войну — Календарь»

Истории и хроники Московской Битвы на земле Крюково 75 лет назад:
26 ноября 1941 — «26-28 ноября бомбили Крюково»

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Обсуждение
Alexey Evstifeev
27 ноября 2016
Я очень часто бываю в Германии. Но не встречал памятники фашистам, улицы названные их именами, их никто не цитирует. Этот режим и преступления осуждены.
Проживая 50% в РФ я вижу памятники коммунистам, улицы, они заседают в думе, президент проводит олимпиаду и затем аншлюс далее заявляет " у России нет границ". Министр культуры взывает уверовать в легенду о 28 панфиловцах "иначе они конченные мрази" и угрожает им адом...

Историю нужно изучать, задавать вопросы, осмыслять и осуждать преступления в Нюрнберге например, Уверовавшие наступят на те же грабли, и у них опять будет фюрер очередной.
Застрельщик Иванович
28 ноября 2016
Про то, как в 41 красноармейцы жгли дома мирных крюковчан, никто не вспоминает почему-то?
http://i84.fastpic.ru/big/2016/1128/94/0a05d8d767596198006b05a5eba92394.jpg (на случай, если не прикрепится)

Елена Елена
28 ноября 2016
зачем?
Ольга Ветерок
29 ноября 2016
"— Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?"
Что, уже кто-то забыл, зачем иногда надо было сжигать свои дома?
Андрей Л*****
29 ноября 2016
Что, уже кто-то забыл, зачем иногда надо было сжигать свои дома?
Мне свой дом ближе к телу, нет ни одной причины оправдывающей уничтожение своего имущества. Точно так же как нет причин жертвовать своей жизнью ради каких-то целей. Было бы общество таких эгоистов - войны бы не было, все дружно плюнули и занялись бы своими делами. Кто воевать будет с такими взглядами? Но увы, патриотизм, долг и прочие возвышенные мотивы мешают жить в мире и спокойствии.
Бесаме Мучо
30 ноября 2016
Что, уже кто-то забыл, зачем иногда надо было сжигать свои дома?
Чтоб свои люди умерли от холода и голода?
Ольга Ветерок
30 ноября 2016
Да вон, участники событий пишут же, что всё равно жили в землянках, либо в бомбоубежищах сидели. Это стратегия же, иногда надо потерять деревню, чтоб отстоять город, или потерять Москву, чтоб отстоять страну. Что, историю никто не читал? Если не сжечь, врагу же достанется. Надо думать о защите большинства при минимальных потерях (ну в ВОВ конечно потери были чуть ли не максимальны, но при таком сильном и многочленном противнике, вероятно, трудно было действовать иначе).
Ольга Ветерок
30 ноября 2016
Из следующего рассказа о войне на Зеленоград.ру:
"В этот день в селе Петрищево Рузского района (75 км к Юго-Востоку от Крюково в сторону Можайска) была казнена Зоя Космодемьянская — за поджоги деревенских домов, которые занимали немцы. Партизанские диверсионные группы действовали по приказу ВГК № 428 от 17.11.1941, который предписывал лишить «германскую армию возможности располагаться в сёлах и городах, выгнать немецких захватчиков из всех населённых пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений и тёплых убежищ и заставить мёрзнуть под открытым небом», и для этого «разрушать и сжигать дотла все населённые пункты в тылу немецких войск».

Подобные приказы издавались и по населённым пунктам станции Крюково и её окрестностей, исполнителями их становились войсковые части, отступавшие к Москве — та же 8-я гвардейская стрелковая дивизия. Местным жителям ничего не оставалось, как переселяться в землянки: сохранившиеся дома занимали немцы, кроме того, любые здания становились хорошими мишенями при бомбардировках и артобстрелах. После перехода в контрнаступление советской армии приказ ВГК был отменён."
Застрельщик Иванович
2 декабря 2016
Да вон, участники событий пишут же, что всё равно жили в землянках, либо в бомбоубежищах сидели.
Логично, ведь там пролегал фронт, и местные прятались. Вот только потом фронт передвигается, а жители остаются у спаленной хаты. Привет человеколюбивой РККА.
Если не сжечь, врагу же достанется.
Поразительно, но в оккупированных странах и даже в СССР после перемещения линии фронта люди жили в своих домах. Если эти дома свои не спалили, конечно.
Надо думать о защите большинства при минимальных потерях
Уничтожить жилье как раз перед морозами - странный способ защиты.
Ольга Ветерок
2 декабря 2016
А я-то тут при чём? %))) Я процитировала слова участников событий, объяснила стратегию. Все эти "вопросы" не ко мне ;)
Тамара Теплова
9 декабря 2016
Дома сжигали, чтобы фашисты не селились в них. В доме моей бабушки, который не был сожжен жили немцы в тепле и уюте. А семья жила в землянке. Потом дом немцы все равно подожгли, когда отступали. Ну и кому здесь было лучше? Зато фашисты жили на оккупированной территории с комфортом, а могли и не задерживаться в поселении. Температура на улице была - 40. Исход битвы был бы решен еще раньше. И кстати дома очень быстро заново отстроили, когда фашистов выгнали. Дом семьи моего отца находился на месте второго подъезда 1015 корпуса. Хороший крепкий дом. Я его хорошо помню.
И совсем тут не уместны визги тех, кто из общей беды человеческой тут устраивают трагикомедию о жестокости советских воинов, которые не жалея себя, свои жизни, опрокинули фашистское войско ради ПОБЕДЫ над мировым злом.
А мирные жители этих поселений благополучно отстроились. И еще! Создается впечатление, что некоторые тут готовы с пеной у рта осуждать жестокость советских воинов, и ни слова о жестокости фашистов, которых, кстати, никто в нашу страну не приглашал.
Ольга Ветерок
9 декабря 2016
Вот! К тому же, если читать дальше хроники, видно, что не все дома жгли, а те, которые находились в местах, где врагу ни в коем случае нельзя было давать укрытие. И да, немцы всё равно сами жгли потом за собой дома, либо в них попадали снаряды -- было опасно в домах находиться.
Елена Серова
4 часа назад
Слава советским бесстрашным мужественным воинам!Спасибо нашим предыдущим поколениям за то.что спасли страну!
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