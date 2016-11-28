Рассказывает Анатолий Михайлович Акимов, ветеран Великой Отечественной войны (родился 13 марта 1927 года, в ноябре 1941-го ему было 14 лет):

— До войны мы жили в поселке Крюково. Раньше тут находились старый Николаевский вокзал, два кирпичных завода, тюрьма, трикотажная фабрика, пекарня, железнодорожная школа… Еще был рельсовый круг, где паровозы разворачивались. Бывало, мы с ребятами бегали смотреть. Кстати, воду для паровозов брали из Школьного озера. Там находились две водокачки специально для этой цели.

Наш дом был там, где сейчас Крюковское УВД. Отец работал слесарем в Москве в трамвайном депо, а мама занималась домашним хозяйством, еще в семье была младшая сестра. В общем, жилось нормально.

В августе [1941 года — Zelenograd.ru] моего отца призвали через Химкинский военкомат, забирать начали уже на следующий день. Повестки развозили на лошадях. Каждое утро бегали в киоск за газетами, они тогда стоили 2 копейки, читали сводки: «От Советского информбюро… Сдали город Ржев!» А скоро и до нас докатилось.

26-28 ноября бомбили Крюково. Бомба попала к нам в дом, но не разорвалась. В доме тогда находились мама и сестренка, а я был на улице. Двадцать пять лет прожили с этой бомбой, она ушла на 3 метра под землю. Жизнь шла своим чередом — за газетами бегали, смотрели, как мимо проходят войска.

26 ноября, вечером, мы стояли у магазинчика: пришли получать муку, 10 килограммов по паспорту. Мимо, в сторону Москвы, шла конница Красной армии — как же тяжело было на сердце! И зарево, все пылает…

Еще один эпизод очень хорошо помню: мы с пацанами собрались погулять, забрались в заброшенный дом, затопили печь и сели играть в карты. Зашел капитан, сказал: «А ну, все-за мной…» Мы пошли за ним, прошли немного, и он приказал нам таскать бревна на дорогу. Мы поработали где-то полчаса, и начался обстрел (было 1 декабря). Капитан приказал бежать в укрытие, но нас не пустили — не было места. Повезло — стрельба прекратилась, побежали обратно делать заграждения, но опять поработали недолго: через 10-15 минут послышался треск пулемета, еще через 10 минут засвистели пули. И нас опять заставили бежать в бомбоубежище.

А вечером я видел, как с крыши нашего укрытия отстреливался боец. Потом стрельба прекратилась, а утром послышались немецкая речь, звуки марша, пахло бензином. И танки, танки… До сих пор в глазах этот желто-зеленый крест. Открыли крышку бомбоубежища (нас там было 10 человек), спросили: «Ест ли русский золдатен?» Сидели в убежище до тишины, потом мать меня отправила попоить корову, и мы с другом побежали, а был мороз, и пули не свистели, а шипели. Мы набрали воды и напоили коров, он свою, я свою.