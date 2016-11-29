«Воронки от бомб были такие, что мы, подростки, потом в них купались»

Рассказывает Александр Дмитриевич Егоров (родился 23.04.1928, в ноябре 1941 ему было 13 лет):

— Окончив четырехлетку, в 1941 году я поступил в пятый класс Крюковской средней школы и переехал к родной тете на улицу 1 Мая. Но когда начались бомбежки и артобстрелы, отец снова забрал меня в Акишино.

Перед приходом фашистов, в конце ноября, бомбежки были страшные. Наша деревня пострадала мало, а в соседнем Марьино воронки от бомб были такие, что мы, подростки, потом в них купались. Понимая, что немцы на подходе, жители укрылись в землянках, вырытых у оврага на окраине деревни.

Когда Акишино заняли фашисты, мимо села целую неделю шла в сторону Москвы их техника; враг бросал на нашу столицу все свои силы. За неделю с небольшим снега навалило по пояс. Крепчал мороз. Заняв дома, немцы днем и ночью топили печки. У нас в землянках кончались продукты, пришлось идти в дома. Набрать в подполе картошки можно было только под дулом автомата — фашисты все время были рядом, следили, мало ли что.