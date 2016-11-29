В канун 76-й годовщины Московской Битвы, которая стала поворотным моментом в Великой Отечественной войне 1941-1945 года, Zelenograd.ru день за днём вспоминает историю. Бои проходили в тех местах, где десятилетия спустя вырос современный Зеленоград. Как пережили это время простые люди, жители Крюково и его окрестностей — семьи, в которых мужчины ушли на фронт, дети, которым сегодня 80-90 лет? Каким для них был день 28 ноября 1941 года? Из рассказов участников тех событий составлен альманах «75 лет Битве за Москву», первая часть которого вышла в 2015 году. Публикуем историю со страниц альманаха.
Рассказывает Александр Дмитриевич Егоров (родился 23.04.1928, в ноябре 1941 ему было 13 лет):
— Окончив четырехлетку, в 1941 году я поступил в пятый класс Крюковской средней школы и переехал к родной тете на улицу 1 Мая. Но когда начались бомбежки и артобстрелы, отец снова забрал меня в Акишино.
Перед приходом фашистов, в конце ноября, бомбежки были страшные. Наша деревня пострадала мало, а в соседнем Марьино воронки от бомб были такие, что мы, подростки, потом в них купались. Понимая, что немцы на подходе, жители укрылись в землянках, вырытых у оврага на окраине деревни.
Когда Акишино заняли фашисты, мимо села целую неделю шла в сторону Москвы их техника; враг бросал на нашу столицу все свои силы. За неделю с небольшим снега навалило по пояс. Крепчал мороз. Заняв дома, немцы днем и ночью топили печки. У нас в землянках кончались продукты, пришлось идти в дома. Набрать в подполе картошки можно было только под дулом автомата — фашисты все время были рядом, следили, мало ли что.
Однажды возле нашего дома фашисты установили несколько дальнобойных орудий. Отец, воевавший еще в Первую мировую, определил: «Готовят отступление!» Вскоре линия фронта вплотную приблизилась к нашей деревне. 9 декабря всех жителей деревни немцы согнали в крайний дом, заткнули окна и двери. У Акишино начался бой. Вокруг рвались снаряды и мины. Наши солдаты, заняв землянки в овраге, открыли огонь из пулеметов и винтовок.
Женщины и дети плакали. Мы решили выбираться из дома, который мог стать целью для артиллерии. Нам удалось залечь в углублении в стороне от сектора обстрела. Когда выстрелы стихли, жители выбрались из укрытия и пошли к своим домам. Только дошли до сенного сарая, услышали: «Руки вверх!» Это были уженаши. Как мы были рады!
С 1942 года я работал в колхозе. Работы было много, техники нет. Вручную вскапывали поля под капусту, картошку: за вскопанные 2 сотки давали 100 граммов муки. Хорошо, что в нашем колхозе сохранилось несколько лошадей. А в одной из соседних деревень женщины пахали на себе. Впрягались в плуг по 45 человек, а сзади идет пацаненок, мужчины все на фронте… Старались быстрее восстановить хозяйство, дороги.
В этот день едва не попала в окружение 8 гвардейская стрелковая дивизия Панфилова: немецкие части, сопровождаемых танками, нанесли два удара. Один — со стороны Солнечногорска вдоль Ленинградского шоссе, во второй половине дня захватив станцию Поварово. Другой удар — прорыв немецких танков по большаку Трусово-Соколово-Лыткино-Марьино. Дивизия оказалась в «мешке» с узкой горловиной в 5 км — от Поварово до Марьино. Стрелковые части были отрезаны от штаба дивизии, дивизионной артиллерии и тылов и потеряли со штабом дивизии связь.
Выход Панфиловской дивизии из «мешка» описывает Б. Момыш-улы в своей книге «Психология войны»: «Последний приказ командира дивизии перед потерей связи был: выходить в район Дедешино. Когда я принял командование группой, в ней было около 4000 человек». В 16 часов стемнело, двинулись на восток, выслали ближнюю разведку, выбрали направление — на Марьино, а там — немцы. После боёв в районе Соколово к полуночи части прибыли в район совхоза «Дедешино» близ Алабушево.
В этот день советские части оставили Соколово. «Враг захватил селение, понеся большие потери, — писал другой участник боёв, А.С. Трефилов. — За эти дни было истреблено до двухсот вражеских солдат и офицеров, подбито четыре танка, шесть грузовых машин, взорван склад с боеприпасами, уничтожено девять орудий. Противник был задержан здесь на трое суток. Деревня Полежайки горела и поэтому своё оборонительное значение утратила: мы обошли её стороной. Около 17 часов, как и было предусмотрено маршрутом движения, направились в Марьино, но там уже оказались фашисты. После тяжёлого боя мы отошли на Лыткино, но и отсюда пришлось отступить…».
Наступление врага на Михайловку, Жуково, Берёзки, станцию Поварово и платформу Поваровка отражал отступающий 1077-й стрелковый полк З.С.Шехтмана совместно с частями 50-ой кавалерийской дивизии из кавалерийской группы Доватора. У платформы Поваровка части пересекли железную дорогу, свернули на восток и вышли к Ленинградскому шоссе в районе деревни Дурыкино. Слева с противником вела бой 7-я гвардейская стрелковая дивизия. Под покровом ночи полк обошёл этот район и двинулся по шоссе на юг. Возле деревни Чашниково — опять немцы. Пришлось выделять от каждого батальона по одной роте, чтобы отразить атаки прорвавшихся сюда немецких автоматчиков.
Между Чашниково и Матушкино рано утром 29 ноября полк вышли на правый фланг к тылам своей дивизии и направились в Алабушево.
С 26 по 28 ноября штаб 16-й армии Рокоссовского располагался в Крюково. Здесь Рокоссовский вёл переговоры с Генеральным Штабом, отсюда несколько раз выезжал в Чёрную Грязь, где был оборудован временный командный пункт для организации контратак против немецких войск, прорвавшихся к Красной Поляне. 28 ноября обстановка осложнилась, и Рокоссовский приказал оборудовать новое место для расположения штаба в районе дачного посёлка Сходня.
В 15 км западнее Крюково немцы продвигались по Рогачёвскому шоссе в сторону Лобни. Оборонительную линию Озерецкое — Красная Поляна — Киово держали воины 2-й Московской стрелковой дивизии, пополненной ополченцами из числа жителей Лобни. Особенно напряжёнными были бои на развилке Краснополянского и Рогачёвского шоссе, где 28 пулеметчиков из состава 438-го стрелкового полка в течение пяти часов удерживали позиции ценой своих жизней. Из пяти брошенных в бой на этом участке фашистских танков три были подбиты.
В 17 часов 28 ноября советские части предприняли попытку отбить Льялово, Холмы и Клушино у танков и моторизованной пехоты противника. Однако из-за сильного сопротивления врага к исходу дня они отошли в исходное положение.
В течение всего дня усилила активность фашистская авиация, особенно в районе южнее Солнечногорска, в направлении Крюково и Красной Поляны,
Некоторые участки Западного фронта, растянувшиеся на 700 километров, были плохо укреплены или вовсе оголены. Немецкие войска неожиданно ударили в такой слабый участок в районе Яхромы, форсировали канал Москва-Волга и подошли к Кашире с юга. За каналом просторы для выхода в тыл Москвы были свободны. К счастью, немцев остановили подошедшие части 1-й ударной армии под командованием генерал-лейтенанта В.И.Кузнецова. После ожесточенного боя их отбросили на западный берег канала.
Источники:
1. «Битва за Москву. день за днём«
2. pomnivoinu.ru
3. zelao50.ru
4. А.В.Сульдин «Битва за Москву. Полная хроника — 203 дня«
5. «Разгром немецких войск под Москвой» под ред.Б.М.Шапошникова (издание 1943 года)
6. «Бои за Крюково» И.Ф.Быстров.
Zelenograd.ru благодарит за предоставленные материалы создателей альманаха «75 лет Битве за Москву«, АНО «УКМСМ», которые сейчас ищут спонсоров и финансовую поддержку на издание второй части альманаха — с реальными историями зеленоградских ветеранов, участников Московской Битвы. Собирать и записывать воспоминания ветеранов помогают волонтёры из числа молодежи Зеленограда.
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