Из воспоминаний Бориса Васильевича Ларина, краеведа, уроженца деревни Матушкино (1932-2014, в ноябре 1941-го ему было 8 лет):

— В конце ноября наша семья перешла в окопы, так как в деревне стали рваться снаряды, в доме находиться было опасно. В окопе, небольшом по размеру, сидело нас 17 человек — детей и взрослых. С утра 30 ноября 1941 года в деревне и во всей округе наступило какое-то тревожное затишье. Солдат в деревне почти не было, или нам так только казалось.

Часов в 12 дня мы с Виктором Чудаковым были у окопа и увидели, как два снаряда, один большой, другой маленького калибра, ударившись о лёд Куликова пруда, срикошетили и отлетели — большой — к «кузнице», а другой — неизвестно куда. Но оба почему-то не разорвались. Это всё происходило недалеко от нашего окопа. Мы с Виктором бросились к тому снаряду, который упал недалеко от нас. Это был снаряд калибра 200 мм, блестящий и ещё горячий, от него вокруг растаял снег. Мы по очереди слушали, как он гудит. Снаряд почему-то не разорвался, и даже потом, когда лет через пять мы положили его в костёр.

Мне запомнился этот момент потому, что после этого случая к нашей деревне вплотную подошла линия фронта. В памяти осталось, как после этого нас загоняли в окоп, а нам было интересно смотреть, как наши солдаты перетаскивали через ручей полковой миномёт.

Приблизительно в час дня над полем (где сейчас находятся ПОК, завод ЖБИ и другие предприятия Зеленограда), появилась «рама», немецкий самолёт-разведчик. В это время из леса, где сейчас находится завод «Компонент», через поле и Слободку в направлении Крюковского лесничества проходила конница Доватора, с которой жители Слободки даже общались. Немцы с помощью самолёта-корректировщика начали обстреливать нашу конницу шрапнелью. Мы находились в окопе, и о том, что происходило на поле, и как рвалась шрапнель, нам передавал как наблюдатель Борис Чудаков (ему тогда было 16-17 лет, потом он воевал, стал кавалером двух орденов Славы).