Как «жертва Зеленограда» стала новым директором

Уже в начале 1970-х музею стало тесно в квартире, и Уманская добилась расширения музейных площадей. Ей пришлось воспользоваться «телефонным правом», чтобы попасть на приём к первому секретарю Зеленоградского РК КПСС Ливинцеву, который обещал «решить все вопросы».

В апреле 1975 года исполком горсовета выделил музею в новое помещение на улице Гоголя в доме 11В — половину первого этажа жилой пятиэтажки. Однако до переезда было ещё далеко: требовалось сделать ремонт, изготовить витрины, шкафы, стеллажи, провести сигнализацию и найти художника, сведущего в музейных делах. Эти работы заняли три года.

Летом 1977 года подошёл срок выхода Уманской на пенсию. На должность директора музея она порекомендовала молодую сотрудницу НИИМП Татьяну Визбул.

«Я ходила в клуб туристов, бывший по соседству с музеем, и часто заглядывала к Анне Александровне, — вспоминает Татьяна Визбул. — Я историк, окончила историко-архивный институт, но, несмотря на гуманитарное образование, работала в системе Министерства электронной промышленности с технической документацией — ну „жертва Зеленограда“, что вы хотите. У меня руки чесались заняться чем-нибудь по специальности, и с Анной Александровной мне было интересно. Когда мы с мужем ходили в походы, плавали на байдарках по Подмосковью, то находили каски, штыки, которые я передавала Анне Александровне. И мы с ней сдружились».

Должность директора музея была хотя и малооплачиваемая, однако номенклатурная, так что без партийной санкции кандидатуру утвердить не могли. Рекомендацию Уманской в райкоме одобрили, и 9 марта 1977 года Татьяна Визбул была назначена директором музея.

«Лето 1977 года у меня было „загублено“ передачей экспонатов музейного фонда, — рассказывает Татьяна Владимировна. — Я приходила к Анне Александровне после работы, и мы сидели с ней все вечера напролёт — по четыре-пять часов. Отыскивали в экспозиции предметы и сверяли их шифры в музейной книге учёта. Она передавала мне связи с жителями города, деревень, контакты с краеведами, хранителями старинных предметов и коллекций, ветеранами и их семьями. Так у меня началась очень интересная жизнь».

Все хлопоты, связанные с переездом, легли на плечи молодого директора. Райком попросил руководство проектной мастерской № 3 и предприятия города оказать всяческую шефскую помощь и отрядить для оформления залов и изготовления экспозиционных витражей художников-оформителей. Группа художников технико-эстетического отдела одного из зеленоградских предприятий разрабатывала эскиз витрин для новой экспозиции. Возглавлял группу Альфред Акопов.