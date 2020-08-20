Как открыли Льяловскую культуру и почему это важно

Село Льялово, что в четырёх километрах от станции Крюково на Ленинградском шоссе включено во все исторические энциклопедии мира. Здесь сто лет назад была найдена стоянка каменного века, открывшая новую страницу в археологии — культуру, названную Льяловской.

Открытие случилось в 1922 году во время сооружению теплицы. Сотрудник Лугового института Александр Ильинский послал рабочих набрать почвы в льяловском торфянике. Ковыряясь в торфе, они наткнулись на кремнёвые орудия, черепки и сообщили об этом Ильинскому. Однако слава первооткрывателя стоянки досталась не ему, а его коллеге Диодору Мещерикову — тот принёс находки в Музей антропологии и попал во все справочники по «Льяловской культуре», поскольку эта стоянка оказалась не только новым словом в археологии, но и древнейшим поселением, открытым в тот момент в Московской области.

Следующим летом археологи Борис Жуков и Борис Куфтин — друзья-коллеги — заложили на месте находок пробный раскоп.