Первый участок Центрального кладбища Зеленограда поражает разнообразием памятников и знакомыми многим фамилиями. Здесь похоронены известные в городе люди. Вместе с компанией «9 дней» рассказываем их историю и разбираем особенности их мемориальных комплексов.
Александр Болдов — заслуженный архитектор России, один из первых проектировщиков Зеленограда. Ещё прежде участвовал в проектировании Дворца Советов в Москве, нескольких станций метро, стадиона в Лужниках. Создал Дворец культуры и науки в Варшаве, спроектировал центральную часть Улан-Батора, ряд городов в Сибири — Братск, Тайшет, Ачинск.
Над архитектурным обликом Зеленограда Александр Борисович начал работать в 1959 году в мастерской Игоря Рожина. Был заместителем главного архитектора города. С 1960 по 1992 годы возглавлял отдел районного архитектора Зеленограда. В 1975 году Александр Болдов в составе авторского коллектива награждён Государственной премией СССР за создание архитектурных комплексов Зеленограда. Его именем назван Болдов ручей, а по ручью — одноимённая улица в районе Силино.
Александр Борисович умер в 1998 году.
Комментарий 9-dney.ru: памятник Александру Болдову выполнен из карельского гранита Габбро Диабаз (у нас это самый популярный материал — 80% памятников заказываются из него). Памятник без портрета, но рельефный шрифт гравировки привлекает внимание. Рельефный шрифт — это когда обрабатывается поверхность вокруг букв, а сами буквы остаются полированными. Левее памятника расположена большая плита по всей видимости из гранита Мансур.
Виталий Вернер — доктор физико-математических наук, профессор, проработал в МИЭТе почти полвека с 1967 по 2016 год. Был доцентом, деканом факультета, заведовал кафедрами общей физики, физики и технологии интегральных микросхем, проректором по научной работе, а в самое сложное перестроечное время с 1988 по 1998 годы — возглавлял институт. Более 45 лет жизни Вернер посвятил науке: изучал структуры реальных кристаллов, их влияния на свойства и надежность интегральных микросхем, разрабатывал технологии микро- и наноэлектроники, трудился в области физики полупроводниковых приборов. Итоги его исследований опубликованы более чем в 250 научных трудах, подтверждены патентами, использованы в электронной промышленности. Виталий Дмитриевич умер в 2016 году.
Комментарий 9-dney.ru: памятник выполнен в сочетании двух карельских гранитов — черного Габбро Диабаз и малинового Шошка. Привлекает внимание необычная форма памятника, а гранит Шошка хорошо сочетается с малиновой тротуарной плиткой. Надгробная плита также выполнена из Габбро Диабаз, на которую нанесена гравировка цветов. Портрет на памятнике нанесен гравировкой. Портрет выполнен совместный, даже после смерти объединяющий супругов вместе. Такие гравировки наносят опытные мастера художники. Возможно нанесение гравировки станком, но качество не сравнится с ручной гравировкой профессиональным мастером художником.
Николай Злобин — инициатор метода бригадного подряда в жилищном строительстве. На строительство будущего Зеленограда Злобин приехал в 1958 году. Трудился каменщиком, затем бригадиром комплексной бригады, мастером, прорабом управления «Зеленоградстрой». В 1970 году Злобин предложил внедрить бригадный подряд, ускорявший строительство, улучшающий организацию работ и их качество. Суть его в том, что все средства выделялись бригаде. Это позволило сэкономить значительную часть денег и сдать объект раньше срока. Впервые этот метод бригада Злобина применила при строительстве корпуса 915. Дом был сдан за 80 дней, вместо 235-ти, а сверхплановая прибыль составила более 13 тысяч рублей.
Эксперимент получил известность и широкое применение. Николай Злобин стал дважды Героем Социалистического Труда. Избирался депутатом Верховного Совета СССР двух созывов, членом Президиума Верховного Совета СССР, депутатом Моссовета. Скончался в 1997 году.
Комментарий 9-dney.ru: и снова Габбро Диабаз. Портрет нанесен гравировкой. При этом портрет выполнен по грудь, чтоб подчеркнуть статус, на груди расположены знаки награды. Памятник расположен на небольшом постаменте с надгробной плитой. Вокруг аккуратно выложена гранитная плитка
Юрий Квитко внёс существенный вклад в становление и развитие Зеленограда. После института, в 60-х годах, работал на предприятиях Госкомитета по радиоэлектронике и Министерства электронной промышленности СССР. В начале 70-х курировал в зеленоградском РК КПСС партийные организации промышленных и научных предприятий. В 1975 году был избран заместителем, а с 1981 по 1988 годы председателем исполкома Зеленоградского горсовета народных депутатов. В это время Зеленоград наращивал промышленное производство и объёмы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, шло массовое строительство жилищной, инженерной и социальной инфраструктуры города. Юрий Алексеевич принимал непосредственное участие в решение этих задач. В 1998—2003 годах Квитко был одним из организаторов и руководителей «Особой экономической зоны «Зеленоград». В последние годы Юрий Алексеевич работал в ОАО «НИИМЭ и Микрон». Умер в 2013 году.
Комментарий 9-dney.ru: памятник из Габбро Диабаз очень необычной и сложной в производстве формы. Не каждое производство сможет изготовить такой памятник. Участок обрамлен гранитным цоколем. а внутри участок благоустроен розовой мраморной крошкой. Присутствует классический цветник. Большинство заказчиков, хотят чтоб на могиле был открытый цветник, хотя ухаживать за ними достаточно сложно — быстро зарастает сорняками. Поэтому постепенно, несмотря на предрассудки, в наши мемориальные комплексы приходят надгробные плиты.
Пётр Васильевич прошёл всю войну, начав боевой путь в 1941 году на подступах к Москве, и закончив в 1945 — в Праге. Особо отличился Логвиненко в боях за станцию Крюково. Когда в разгар контрнаступления командир полка Бауыржан Момышулы был ранен, комиссар Логвиненко принял командование полком на себя. В 1963 году Пётр Васильевич приехал жить в Зеленоград и долгие годы работал начальником отдела кадров в НИИ физических проблем имени Лукина. Он активно участвовал в создании ветеранских организаций города и много времени посвящал военно-патриотической работе. Пётр Васильевич прожил в Зеленограде ровно 30 лет и ушёл из жизни в 1993 году. В память о Петре Логвиненко одна из улиц Зеленограда в районе Крюково названа его именем.
Комментарий 9-dney.ru: памятник стиля корка из Габбро Диабаз. Корка — вид памятника, у которого отполирована только лицевая сторона, остальные части имеют естественный не полированный вид. Ещё такие памятники называют «скала». Памятник выполнен в сочетании с гранитом Шошка. Гранит Шошка имеет малиновый цвет и совсем мелкую, незаметную текстуру. Гравировка портрета снова выделяет левую грудь для изображения наград.
Андрей Малинин — выдающийся советский учёный, отдавший полжизни созданию микроэлектроники в Зеленограде. В 1963 году его — молодого специалиста в области физикохимии и материаловедения привлекли к созданию НИИМВ с опытным заводом «Элма». Этим предприятием он руководил с 13 лет. А затем возглавил гигантский НПО «Научный центр», куда входило 39 предприятий: НИИ, конструкторские бюро, опытные и серийные заводы с филиалами в регионах страны. В объединении работало более 80 тысяч человек, из них половина — в Зеленограде. Будучи его первым директором, Малинин продолжал научную деятельность, исследовал и разрабатывал материалы для электронной техники. Его избрали членом-корреспондентом Академии наук СССР и удостоили Ленинской премии за формирование и развитие науки и промышленности Зеленограда. Андрей Юрьевич скончался в 1979 году.
Комментарий 9-dney.ru: необычный мемориальный комплекс, выполненный в необычных формах, в сочетании нескольких гранитов. Массивные элементы выполнены, по всей видимости, из украинского гранита Дидковичи, гранит имеет крупнозернистую коричневую текстуру.
С именем Леонида Преснухина связано создание, становление и развитие МИЭТа. Преснухин был назначен ректором МИЭТа в августе 1966-го и оставался им 22 года. Леонид Николаевич реализовал в вузе идею единства учебного процесса, науки и производства, создав уникальный учебно-научно-производственный комплекс. Под его руководством строился основной комплекс вуза, завод «Протон», корпус-вставка студгородка, спортивно-оздоровительные лагеря «Загедан» и «Золотые пески». Уже через 18 лет заслуги руководимого Преснухиным вуза получили высокую оценку — МИЭТ был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Леонид Николаевич дал путёвку в жизнь более чем 20 тысячам выпускников МИЭТ, подготовил 30 кандидатов, шесть докторов наук. Преснухин автор более 200 научных трудов. За особые заслуги Леонид Николаевич награждён орденами, ему присуждены Государственная премия СССР и Мосинская премия. Умер в 2007 году.
Комментарий 9-dney.ru: красивый мемориальный комплекс выполнен в гармоничном сочетании двух гранитов — Дымовского и Габбро Диабаз. Сам памятник выполнен из двух стелл и дополнительной вставки для размещения портрета. Такой портрет можно выполнить на стекле, керамике или керамограните, а размещение акцентирует на нём внимание, делает его одним из главных элементов комплекса. Технологии изготовления портретов на керамике, керамограните сейчас сильно изменились. Высокотехнологичные керамические тонеры с последующим обжигом делают изделия яркими и прочными, изделия не выцветают на солнце. Наиболее современная технология — это портрет в стекле. Красота, яркость и элегантность изделия выделяют портрет во всем мемориальном комплексе, и позволяют передать портрет усопшего без искажений.
Гравировка имени и дат выполнена с применением сусального золота. Эта технология нанесения золота на гравировку символов позволяет выделить буквы, подчеркнуть дороговизну комплекса.
Надгробная плита комплекса выполнена в виде округлого подиума на котором размещена книга. Книга часто используется при оформлении мемориальных комплексов не только, как элемент отражающий профессиональную деятельность усопшего, но и как философский элемент, сравнивающий нашу жизнь с книгой. В зависимость от тога как изображена книга, она несет в себе разный философский смысл.
Даже лавка в мемориальном комплексе выполнена из двух видов гранита и идеально почитается с комплексом, ни один элемент не выбивается из общего стиля.
В качестве ограды используется небольшой гранитный цоколь из балок и столбов, чтобы лишь подчеркнуть границы комплекса. Кстати, обратите внимания, ни на одной из представленных могил нет высоких кованных оград.
Виктор Савин — блестящий инженер-машиностроитель, учёный, организатор производства внёс большой вклад становление Зеленограда, как центра микроэлектроники. Делом его жизни стало создание оборудования для микроэлектронного производства. Для решения этой задачи был организован НИИ точного машиностроения и завод «Элион» при нём. Савин возглавил это предприятие в 1965 и руководил им 13 лет. Под его руководством разработано и освоено производство вакуумно-напылительного, физико-термического, технохимического, электронно-лучевого, сборочного и контрольно-измерительного оборудования. За вклад в организацию Научного центра микроэлектроники, формирование и развитие науки и промышленности Зеленограда Виктор Савин (в составе коллектива) был удостоен Ленинской премии. Виктор Васильевич умер в 1978 году.
Комментарий 9-dney.ru: большой мемориальный комплекс центральное место занимает высокая стела с барельефом портрета усопшего. Резные розы дополняют и дополнительно сочетают барельеф со всем комплексом. Сам участок благоустроен белым мрамором Коелга. Мрамор часто используется для достижения максимальной белизны комплекса. К сожалению, на этом комплексе, можно лишь показать что мрамор не практичный и сложный в уходе материал.
Самый крупный из факультетов МИЭТа — факультет микроприборов и технической кибернетики (МПиТК), основан в 1966 году для подготовки инженерно-технических и научных кадров в области разработки, проектирования и эксплуатации электронных систем и программного обеспечения. Первым его деканом стал доцент Геннадий Самохвалов — человек, по мнению студентов, необыкновенной доброты и обаяния. Он по-отечески заботился о своих подопечных в течение пяти лет. К сожалению, в 1971 году, в возрасте 45 лет, Геннадий Кузьмич погиб в автомобильной аварии. Его студенты вспоминают, как все, не сговариваясь, пришли с цветами проститься с ним.
Комментарий 9-dney.ru: огромный памятник из необычного гранита, по всей видимости, Лабродорита. Это чёрный гранит семейства габбро с крупными синими и светлыми вкраплениями. Красивые рельефные надписи делают акцент в комплексе именно на них. Небольшой портрет, гравировка. Массивный гранитный цоколь обрамляет участок.
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