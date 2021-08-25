Комментарий 9-dney.ru: красивый мемориальный комплекс выполнен в гармоничном сочетании двух гранитов — Дымовского и Габбро Диабаз. Сам памятник выполнен из двух стелл и дополнительной вставки для размещения портрета. Такой портрет можно выполнить на стекле, керамике или керамограните, а размещение акцентирует на нём внимание, делает его одним из главных элементов комплекса. Технологии изготовления портретов на керамике, керамограните сейчас сильно изменились. Высокотехнологичные керамические тонеры с последующим обжигом делают изделия яркими и прочными, изделия не выцветают на солнце. Наиболее современная технология — это портрет в стекле. Красота, яркость и элегантность изделия выделяют портрет во всем мемориальном комплексе, и позволяют передать портрет усопшего без искажений.

Гравировка имени и дат выполнена с применением сусального золота. Эта технология нанесения золота на гравировку символов позволяет выделить буквы, подчеркнуть дороговизну комплекса.

Надгробная плита комплекса выполнена в виде округлого подиума на котором размещена книга. Книга часто используется при оформлении мемориальных комплексов не только, как элемент отражающий профессиональную деятельность усопшего, но и как философский элемент, сравнивающий нашу жизнь с книгой. В зависимость от тога как изображена книга, она несет в себе разный философский смысл.

Даже лавка в мемориальном комплексе выполнена из двух видов гранита и идеально почитается с комплексом, ни один элемент не выбивается из общего стиля.

В качестве ограды используется небольшой гранитный цоколь из балок и столбов, чтобы лишь подчеркнуть границы комплекса. Кстати, обратите внимания, ни на одной из представленных могил нет высоких кованных оград.