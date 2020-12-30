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Фонд реновации выделил деньги на снос несуществующего зеленоградского дома. А другое ведомство уже заплатило за его снос 2,5 миллиона 30.12.2020 ZELENOGRAD.RU

Дом 7 на улице 1 Мая в Крюково — кирпичное здание довоенной постройки — много лет стояло в 19-м микрорайоне. Среди старожилов оно было известно, как дом Волгапкина. В феврале его снесли. А теперь прописали снос в смете реновации микрорайона.

Московский фонд реновации объявил конкурс за 40 миллиардов — проектирование, строительство и снос домов в 19-м микрорайоне. В расчете цены договора значится и дом 7 по улице 1-го Мая — в одном блоке с основным зданием автоинспекции и тремя постройками на её территории. Это «ликвидация зданий»: полный демонтаж наземной части и фундамента, вывоз строительного мусора, засыпка котлована грунтом и так далее — подготовка земельного участка для будущего строительства.

Между тем, этого здания уже физически нет. Его снесли 10 месяцев назад по заказу московской инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости. Снос тоже провели через госзакупку, подрядчику выплатили бюджетные деньги. Конкретно снос дома 7 площадью 429 квадратных метров стоил 2,5 миллиона рублей. В эту сумму входил демонтаж здания, фундамента, вывоз строительного мусора и засыпка котлована грунтом — то же, что посчитали в смете сноса во второй раз.

В 19-м микрорайоне постепенно снесут почти все жилые дома и несколько нежилых. А это единственный микрорайон Зеленограда, где сохранились старые здания, построенные до 70-х годов прошлого века. Дом 7 по улице 1 Мая стоял за забором рядом с ГИБДД, здание считалось аварийным. Дом сразу вошёл в список под снос.

У этого здания долгая история, в том числе военная. Дом Волгапкина назван так по фамилии сержанта Дмитрия Волгапкина. В дни декабрьских боёв 1941 года взвод под его командованием сражался за этот дом. Крюковские старожилы просили признать это здание объектом культурного наследия, но чиновники отказали.

«Зеленоград.ру» отправит запрос в фонд реновации и прокуратуру, чтобы выяснить, по какой причине выделили деньги на снос несуществующего здания.

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Метки:
микрорайон 19, реновация
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Kill Digit
2 часа назад
«Зеленоград.ру» отправит запрос в фонд реновации и прокуратуру, чтобы выяснить, по какой причине выделили деньги на снос несуществующего здания.
Да тут как раз всё просто, когда делили деньги дом ещё был, к тому времени как бумажки были оформлены дом уже пропал, а поправить бумажки ещё на год работы, так что просто подали бумаги как есть.

Да и потом чего удивляться, когда у нас стройки начинаются без конкурсов, проектов и подрядчиков, а потом уже когда построено несколько этажей, только проводиться конкурс на право строительства, через некоторое время проект на то что уже давно строиться (стройка за 901 корпусом), ну и на финише подрядчик подбирается уже давно находящийся на объекте...
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