Московский фонд реновации объявил конкурс за 40 миллиардов — проектирование, строительство и снос домов в 19-м микрорайоне. В расчете цены договора значится и дом 7 по улице 1-го Мая — в одном блоке с основным зданием автоинспекции и тремя постройками на её территории. Это «ликвидация зданий»: полный демонтаж наземной части и фундамента, вывоз строительного мусора, засыпка котлована грунтом и так далее — подготовка земельного участка для будущего строительства.

Между тем, этого здания уже физически нет. Его снесли 10 месяцев назад по заказу московской инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости. Снос тоже провели через госзакупку, подрядчику выплатили бюджетные деньги. Конкретно снос дома 7 площадью 429 квадратных метров стоил 2,5 миллиона рублей. В эту сумму входил демонтаж здания, фундамента, вывоз строительного мусора и засыпка котлована грунтом — то же, что посчитали в смете сноса во второй раз.

В 19-м микрорайоне постепенно снесут почти все жилые дома и несколько нежилых. А это единственный микрорайон Зеленограда, где сохранились старые здания, построенные до 70-х годов прошлого века. Дом 7 по улице 1 Мая стоял за забором рядом с ГИБДД, здание считалось аварийным. Дом сразу вошёл в список под снос.

У этого здания долгая история, в том числе военная. Дом Волгапкина назван так по фамилии сержанта Дмитрия Волгапкина. В дни декабрьских боёв 1941 года взвод под его командованием сражался за этот дом. Крюковские старожилы просили признать это здание объектом культурного наследия, но чиновники отказали.

«Зеленоград.ру» отправит запрос в фонд реновации и прокуратуру, чтобы выяснить, по какой причине выделили деньги на снос несуществующего здания.