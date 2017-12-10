У захоронения на 40-м километре Ленинградского шоссе тогда был ров с мостом и обелиск — с 1953 года там стоял памятник-"пирамидка", куда подзахоранивали всех, кого находили в окрестностях Зеленограда.

Еще в начале 50-х правительство СССР издало постановление о перезахоронениях советских воинов и приближении братских могил к общедоступным местам — к населенным пунктам и дорогам. Останки воинов стали свозить на 40-й километр Ленинградского шоссе из братских могил близ Матушкино — из могилы на Слободке, из других захоронений в окрестных деревнях.

Это место для братской могилы выбрали не случайно — в 1941 году здесь находилась площадка для зенитной установки, рядом образовалась огромная воронка от разорвавшегося снаряда. Её углубили, расширили, и она стала последним приютом погибших воинов. Большой обелиск из нержавеющей стали изготовили на заводе «Энергомаш» в Химках.

Документально подтверждены фамилии 209 бойцов, похороненных в братской могиле — поиск провели зеленоградское краеведческое объединение «Земляки» и детско-юношеская организация «Республика добра». Выбить эти имена на плите и установить её на монумент «Штыки» оказалось невозможным, хотя такие намерения у зеленоградских властей были в канун празднования 70-летия Победы.

Однако, при перезахоронении останков погибших под обелиском в 50-е годы в описях, по воспоминаниям старожилов, фигурировала цифра 390 или 380. А по данным Музея Зеленограда, захороненных к 1953 году было свыше 700.