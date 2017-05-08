Ровно пятьдесят лет назад, 8 мая 1967 года у «Могилы Неизвестного солдата» в Москве зажгли Вечный огонь в память павших за Родину. Многие зеленоградцы знают, что останки Неизвестного солдата у Кремлёвской стене были взяты из захоронения на 40-м километре Ленинградского шоссе близ Зеленограда. Насколько хорошо нам известны подробности этой истории, начавшейся именно на зеленоградской земле?

До 14 мая в Музее Зеленограда проходит фотовыставка «Вечный огонь», приуроченная к 50-летию перезахоронения праха Неизвестного солдата у Кремля. В экспозиции представлены фотографии, запечатлевшие эти события, проекты памятников, а также предметы военного времени из собрания музея. Вместе с экскурсоводами музея Zelenograd.ru рассказывает малоизвестные факты о захоронении Неизвестного солдата — а в музее ждут зеленоградцев на эту и другие военные экспозиции.

9 мая выставка «Вечный огонь» будет работать в выездном режиме, на Центральной площади возле парка Победы, с 10:00 до 20:00. Сам музей (улица Гоголя, 11В) в День Победы принимает гостей бесплатно, с 11:00 до 17:00.