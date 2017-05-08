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«Вечный огонь». Как прах Неизвестного солдата из Зеленограда оказался у Кремлёвской стены 08.05.2017 ZELENOGRAD.RU

Ровно пятьдесят лет назад, 8 мая 1967 года у «Могилы Неизвестного солдата» в Москве зажгли Вечный огонь в память павших за Родину. Многие зеленоградцы знают, что останки Неизвестного солдата у Кремлёвской стене были взяты из захоронения на 40-м километре Ленинградского шоссе близ Зеленограда. Насколько хорошо нам известны подробности этой истории, начавшейся именно на зеленоградской земле?

До 14 мая в Музее Зеленограда проходит фотовыставка «Вечный огонь», приуроченная к 50-летию перезахоронения праха Неизвестного солдата у Кремля. В экспозиции представлены фотографии, запечатлевшие эти события, проекты памятников, а также предметы военного времени из собрания музея. Вместе с экскурсоводами музея Zelenograd.ru рассказывает малоизвестные факты о захоронении Неизвестного солдата — а в музее ждут зеленоградцев на эту и другие военные экспозиции.

9 мая выставка «Вечный огонь» будет работать в выездном режиме, на Центральной площади возле парка Победы, с 10:00 до 20:00. Сам музей (улица Гоголя, 11В) в День Победы принимает гостей бесплатно, с 11:00 до 17:00.

Октябрь 1963-го: находка в лесу

Предыстория перезахоронения началась в октябре 1963 года. Ученики школы 842 в 1 микрорайоне — первой зеленоградской школы — нашли в лесу яму с осевшими краями, а в ней человеческие кости.

«Собаки стали таскать кости, они лежали на дороге между лесом и школой, — вспоминали ветераны-преподаватели школы 3.В.Димчевская и В.П.Капустина. — Черепа ребята принесли своему учителю биологии. Доложили директору школы Юрию Михайловичу Воробьёву, ветерану войны, участнику партизанской борьбы. Затем, через военкомат Ленин­градского района Москвы, которому тогда подчинялся строящийся новый город, началось офици­альное расследование. Было обнаружено 11 захороненных, среди них — девушка. В могиле были ос­татки русских шинелей и солдатский ботинок русского образца».

Фото: Музей Зеленограда

Была создана специальная комиссия, которая выдала заключение о перезахоронении останков бойцов. 15 октября гробы выставили для последнего прощания в школьной рекреации на первом этаже. Рядом в почётном карауле встали ученики, и практически весь город пришёл проститься с воинами — все жители окрестных деревень и сёл, где память о войне была еще очень живой и было много очевидцев, переживших её.

Кстати, по некоторым данным, останки советских солдат сначала захоронили в небольшой братской могиле прямо на территории 1 микрорайона, рядом со школой, и уже потом перенесли к Ленинградскому шоссе.

Обелиск на Ленинградском шоссе

Затем гробы повезли на машинах к месту захоронения на 40-м километре Ленинградского шоссе, на каждом автомобиле везли по два гроба. Маршрут был недлинным — по Центральному проспекту между 1 и 2 микрорайонами (пятиэтажные дома, стоявшие у дороги, потом снесли в начале 2000-х), а затем процессия свернула направо — на будущий Панфиловский проспект, который до 1965 года назывался Крюковским шоссе.

Фото: Музей Зеленограда
Фото: Музей Зеленограда

У захоронения на 40-м километре Ленинградского шоссе тогда был ров с мостом и обелиск — с 1953 года там стоял памятник-"пирамидка", куда подзахоранивали всех, кого находили в окрестностях Зеленограда.

Еще в начале 50-х правительство СССР издало постановление о перезахоронениях советских воинов и приближении братских могил к общедоступным местам — к населенным пунктам и дорогам. Останки воинов стали свозить на 40-й километр Ленинградского шоссе из братских могил близ Матушкино — из могилы на Слободке, из других захоронений в окрестных деревнях.

Это место для братской могилы выбрали не случайно — в 1941 году здесь находилась площадка для зенитной установки, рядом образовалась огромная воронка от разорвавшегося снаряда. Её углубили, расширили, и она стала последним приютом погибших воинов. Большой обелиск из нержавеющей стали изготовили на заводе «Энергомаш» в Химках.

Документально подтверждены фамилии 209 бойцов, похороненных в братской могиле — поиск провели зеленоградское краеведческое объединение «Земляки» и детско-юношеская организация «Республика добра». Выбить эти имена на плите и установить её на монумент «Штыки» оказалось невозможным, хотя такие намерения у зеленоградских властей были в канун празднования 70-летия Победы.

Однако, при перезахоронении останков погибших под обелиском в 50-е годы в описях, по воспоминаниям старожилов, фигурировала цифра 390 или 380. А по данным Музея Зеленограда, захороненных к 1953 году было свыше 700.

Декабрь 1966-го: Кремлёвская стена

В 1966 году, в канун 25-летия битвы по Москвой, в правительстве СССР задумались о перезахоронении праха Неизвестного солдата у Кремлёвской стены — могила Неизвестного солдата должна была стать сим­волом памяти обо всех неизвестных воинах, павших в Великую Отечественную войну.

Фото: Музей Зеленограда

Решено было взять прах из захоронения, расположенного на 40-м км Ленинградского шоссе. Именно на этом рубеже проходила последняя линия обороны Москвы и велись самые ожесточенные бои. Возможно, еще одной, чисто практической причиной стало то, что бойцы были захоронены здесь не так давно и в отдельных гробах — проще было произвести перезахоронение.

2 декабря 1966 года около полудня к братской могиле на 40-м километре Ленинградского шоссе прибыли представители Моссовета и Таманской дивизии. Под снегопадом прах одного из неизвестных воинов переместили из деревянного гроба в новый, сделанный из титана на зеленоградском «Элионе» и увитый оранжево-чёрной лентой — символом сол­датского ордена Славы. Весь вечер и всю ночь, сменяя друг друга, у гроба стояли в почетном карауле солдаты.

Есть ли хоть какие-то данные о том, кому суждено было стать Неизвестным солдатом? В районе Ленинградского шоссе сражалась 7-я гвардейская стрелковая дивизия А.С.Грязнова и 354-я стрелковая дивизия Д.Ф.Алексеева, стояли они очень близко. Можно предположить, что Неизвестный солдат — это боец именно 354-й дивизии. Она формировалась в городе Кузнецк под Пензой, не входила в постоянный состав 16-й армии, но в дни Московской битвы была придана 16-й армии, и здесь, близ Крюково, у неё было первое боевое крещение. В 1981 году в Зеленограде появился памятник — Рубеж 1941 года, рядом с ним лежит камень из Пензы, переданный от земляков-пензенцев.

«Каждый думал, что это прах его родного…»

3 декабря, в 11:45, гроб установили на открытую машину, которая отправилась по Ленинградскому шоссе к Белорусскому вокзалу. У въезда на улицу Горького (сей­час — Тверская) гроб с прахом Неизвестного Солдата перенесли на артиллерийский лафет, и под звуки траурного марша военного духового оркестра процессия с боевым знаменем двинулась к Кремлю. Её сопровож­дали солдаты почётного караула, за ними — участники войны, множество людей.

Фото: topwar.ru

«Это было всеобщее горе, никто не стеснялся, плакали и молодые, и старые, каждый думал, что это прах его родного, его близкого человека, — вспоминала бывший руководитель зеленоградского музея Татьяна Визбул. — У меня на войне погиб дядя, мне тоже хотелось думать, что это именно его прах сейчас проносят мимо меня».

На Манежной площади состоялся митинг, на трибуне стояли члены партии и правительства, полководцы Великой Отечественной. Основную торжественную речь поручили произнести Константину Рокоссовскому: «Ты командовал 16-й армией. Этот воин из твоей армии. Тебе о нем и говорить».

Май 1967-го: Вечный огонь

Спустя полгода, 8 мая 1967 года, на могиле Неизвестного солдата зажгли Вечный огонь. Он был доставлен из Ленинграда, с Марсова поля, с мемориала Вечного огня в память о погибших революционерах. Туда отправилась делегация, в числе которой были представители Таманской дивизии. Делегаты с Вечным огнем проехали по территории Ленинградской, Новгородской, Тверской областей и к 8 мая прибыли в Москву.

В 9:50 на Манежной площади с улицы Горького появился кортеж с факелом. Факелоносцем назначили героя Советского Союза Алексея Маресьева, лётчика, историю которого вся страна знала по «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого. Ровно в 10:00 генеральный секретарь Президиума ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев взял факел из рук Алексея Маресьева и зажег Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата.

Фото: Музей Зеленограда
Зажигая Вечный огонь, Брежнев не преклонил колено — у многих это вызывает удивление
Фото: Музей Зеленограда
«Имя твоё неизвестно, Подвиг твой бессмертен»

Вечный огонь горит по сей день. В Александровском саду вдоль Кремлёвской стены протянулась площадка с тремя ступенями из серого гранита, в центре — над­гробная плита красного по­лированного гранита. В 1975 году к 30-летию Победы мемориал украсили бронзовой скульптурой: на знамени, ниспадающем тяжёлыми складками, лежит ветвь лавра и сол­датская каска.

Перед надгробной плитой, в квадратном уг­лублении, выложенном плитами полированно­го лабрадора, укреплена отлитая в бронзе пяти­конечная звезда. В центре её — Вечный огонь Славы и бронзовая надпись: «Имя твоё неизвестно, Подвиг твой бессмертен».

К созданию надписи на могиле Неизвестного солдата привлекли четырёх писателей: К.Симонова, С.Михалкова, М.Луконина и С.Смирнова. Они долго советовались, обсуждая и отвергая различные варианты, наконец, остановились на тексте Сергея Михалкова: «Имя его неизвестно, подвиг его бессмертен». Эти слова были одобрены с небольшой поправкой: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен».

Фото: В.Н. Беляева / Музей Зеленограда

12 декабря 1997-го к Могиле Неизвестного Солдата от Мавзолея Ленина был перенесен пост почетного караула №1, который несут военнослужащие Президентского полка. Смена караула происходит каждый час. В преддверии празднования 65-летия Победы памятник реконструировали — на это время Вечный огонь перенесли на Поклонную гору, в музей Великой Отечественной войны. Композицию дополнили стелой в честь 45 городов воинской славы, и 8 мая 2010 года обновленный мемориал открыли в присутствии президентов России, Белоруссии и Украины.

Июнь 1974-го: Монумент «Штыки»

На месте скромного зеленоградского обелиска-"пирамидки" на 40-м километре Ленинградского шоссе вскоре был сооружён грандиозный монумент Защитникам Москвы. У подножия 16-метрового холма встали три остроконечных уступа как символическая преграда на пути к Москве. На одном из них — символическое изображение воина-освободителя, на другом — символ солдатской доблести — звездочка, на третьем слова: «1941 Здесь защитники Москвы, погибшие за Родину, остались навеки бессмертны». Братское захоронение находится под бронзовым венком.

Фото: Музей Зеленограда, А.В.Кошелев

На самом холме высится 40-метровый обелиск в форме трехгранного штыка, символического изображения основных родов войск: пехота, артиллерия, танкисты. Монумент открыли 24 июня 1974 года в годовщину Парада Победы на Красной площади.

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