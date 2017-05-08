Ровно пятьдесят лет назад, 8 мая 1967 года у «Могилы Неизвестного солдата» в Москве зажгли Вечный огонь в память павших за Родину. Многие зеленоградцы знают, что останки Неизвестного солдата у Кремлёвской стене были взяты из захоронения на 40-м километре Ленинградского шоссе близ Зеленограда. Насколько хорошо нам известны подробности этой истории, начавшейся именно на зеленоградской земле?
До 14 мая в Музее Зеленограда проходит фотовыставка «Вечный огонь», приуроченная к 50-летию перезахоронения праха Неизвестного солдата у Кремля. В экспозиции представлены фотографии, запечатлевшие эти события, проекты памятников, а также предметы военного времени из собрания музея. Вместе с экскурсоводами музея Zelenograd.ru рассказывает малоизвестные факты о захоронении Неизвестного солдата — а в музее ждут зеленоградцев на эту и другие военные экспозиции.
9 мая выставка «Вечный огонь» будет работать в выездном режиме, на Центральной площади возле парка Победы, с 10:00 до 20:00. Сам музей (улица Гоголя, 11В) в День Победы принимает гостей бесплатно, с 11:00 до 17:00.
Предыстория перезахоронения началась в октябре 1963 года. Ученики школы 842 в 1 микрорайоне — первой зеленоградской школы — нашли в лесу яму с осевшими краями, а в ней человеческие кости.
«Собаки стали таскать кости, они лежали на дороге между лесом и школой, — вспоминали ветераны-преподаватели школы 3.В.Димчевская и В.П.Капустина. — Черепа ребята принесли своему учителю биологии. Доложили директору школы Юрию Михайловичу Воробьёву, ветерану войны, участнику партизанской борьбы. Затем, через военкомат Ленинградского района Москвы, которому тогда подчинялся строящийся новый город, началось официальное расследование. Было обнаружено 11 захороненных, среди них — девушка. В могиле были остатки русских шинелей и солдатский ботинок русского образца».
Была создана специальная комиссия, которая выдала заключение о перезахоронении останков бойцов. 15 октября гробы выставили для последнего прощания в школьной рекреации на первом этаже. Рядом в почётном карауле встали ученики, и практически весь город пришёл проститься с воинами — все жители окрестных деревень и сёл, где память о войне была еще очень живой и было много очевидцев, переживших её.
Кстати, по некоторым данным, останки советских солдат сначала захоронили в небольшой братской могиле прямо на территории 1 микрорайона, рядом со школой, и уже потом перенесли к Ленинградскому шоссе.
Затем гробы повезли на машинах к месту захоронения на 40-м километре Ленинградского шоссе, на каждом автомобиле везли по два гроба. Маршрут был недлинным — по Центральному проспекту между 1 и 2 микрорайонами (пятиэтажные дома, стоявшие у дороги, потом снесли в начале 2000-х), а затем процессия свернула направо — на будущий Панфиловский проспект, который до 1965 года назывался Крюковским шоссе.
У захоронения на 40-м километре Ленинградского шоссе тогда был ров с мостом и обелиск — с 1953 года там стоял памятник-"пирамидка", куда подзахоранивали всех, кого находили в окрестностях Зеленограда.
Еще в начале 50-х правительство СССР издало постановление о перезахоронениях советских воинов и приближении братских могил к общедоступным местам — к населенным пунктам и дорогам. Останки воинов стали свозить на 40-й километр Ленинградского шоссе из братских могил близ Матушкино — из могилы на Слободке, из других захоронений в окрестных деревнях.
Это место для братской могилы выбрали не случайно — в 1941 году здесь находилась площадка для зенитной установки, рядом образовалась огромная воронка от разорвавшегося снаряда. Её углубили, расширили, и она стала последним приютом погибших воинов. Большой обелиск из нержавеющей стали изготовили на заводе «Энергомаш» в Химках.
Документально подтверждены фамилии 209 бойцов, похороненных в братской могиле — поиск провели зеленоградское краеведческое объединение «Земляки» и детско-юношеская организация «Республика добра». Выбить эти имена на плите и установить её на монумент «Штыки» оказалось невозможным, хотя такие намерения у зеленоградских властей были в канун празднования 70-летия Победы.
Однако, при перезахоронении останков погибших под обелиском в 50-е годы в описях, по воспоминаниям старожилов, фигурировала цифра 390 или 380. А по данным Музея Зеленограда, захороненных к 1953 году было свыше 700.
В 1966 году, в канун 25-летия битвы по Москвой, в правительстве СССР задумались о перезахоронении праха Неизвестного солдата у Кремлёвской стены — могила Неизвестного солдата должна была стать символом памяти обо всех неизвестных воинах, павших в Великую Отечественную войну.
Решено было взять прах из захоронения, расположенного на 40-м км Ленинградского шоссе. Именно на этом рубеже проходила последняя линия обороны Москвы и велись самые ожесточенные бои. Возможно, еще одной, чисто практической причиной стало то, что бойцы были захоронены здесь не так давно и в отдельных гробах — проще было произвести перезахоронение.
2 декабря 1966 года около полудня к братской могиле на 40-м километре Ленинградского шоссе прибыли представители Моссовета и Таманской дивизии. Под снегопадом прах одного из неизвестных воинов переместили из деревянного гроба в новый, сделанный из титана на зеленоградском «Элионе» и увитый оранжево-чёрной лентой — символом солдатского ордена Славы. Весь вечер и всю ночь, сменяя друг друга, у гроба стояли в почетном карауле солдаты.
Есть ли хоть какие-то данные о том, кому суждено было стать Неизвестным солдатом? В районе Ленинградского шоссе сражалась 7-я гвардейская стрелковая дивизия А.С.Грязнова и 354-я стрелковая дивизия Д.Ф.Алексеева, стояли они очень близко. Можно предположить, что Неизвестный солдат — это боец именно 354-й дивизии. Она формировалась в городе Кузнецк под Пензой, не входила в постоянный состав 16-й армии, но в дни Московской битвы была придана 16-й армии, и здесь, близ Крюково, у неё было первое боевое крещение. В 1981 году в Зеленограде появился памятник — Рубеж 1941 года, рядом с ним лежит камень из Пензы, переданный от земляков-пензенцев.
3 декабря, в 11:45, гроб установили на открытую машину, которая отправилась по Ленинградскому шоссе к Белорусскому вокзалу. У въезда на улицу Горького (сейчас — Тверская) гроб с прахом Неизвестного Солдата перенесли на артиллерийский лафет, и под звуки траурного марша военного духового оркестра процессия с боевым знаменем двинулась к Кремлю. Её сопровождали солдаты почётного караула, за ними — участники войны, множество людей.
«Это было всеобщее горе, никто не стеснялся, плакали и молодые, и старые, каждый думал, что это прах его родного, его близкого человека, — вспоминала бывший руководитель зеленоградского музея Татьяна Визбул. — У меня на войне погиб дядя, мне тоже хотелось думать, что это именно его прах сейчас проносят мимо меня».
На Манежной площади состоялся митинг, на трибуне стояли члены партии и правительства, полководцы Великой Отечественной. Основную торжественную речь поручили произнести Константину Рокоссовскому: «Ты командовал 16-й армией. Этот воин из твоей армии. Тебе о нем и говорить».
Спустя полгода, 8 мая 1967 года, на могиле Неизвестного солдата зажгли Вечный огонь. Он был доставлен из Ленинграда, с Марсова поля, с мемориала Вечного огня в память о погибших революционерах. Туда отправилась делегация, в числе которой были представители Таманской дивизии. Делегаты с Вечным огнем проехали по территории Ленинградской, Новгородской, Тверской областей и к 8 мая прибыли в Москву.
В 9:50 на Манежной площади с улицы Горького появился кортеж с факелом. Факелоносцем назначили героя Советского Союза Алексея Маресьева, лётчика, историю которого вся страна знала по «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого. Ровно в 10:00 генеральный секретарь Президиума ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев взял факел из рук Алексея Маресьева и зажег Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата.
Вечный огонь горит по сей день. В Александровском саду вдоль Кремлёвской стены протянулась площадка с тремя ступенями из серого гранита, в центре — надгробная плита красного полированного гранита. В 1975 году к 30-летию Победы мемориал украсили бронзовой скульптурой: на знамени, ниспадающем тяжёлыми складками, лежит ветвь лавра и солдатская каска.
Перед надгробной плитой, в квадратном углублении, выложенном плитами полированного лабрадора, укреплена отлитая в бронзе пятиконечная звезда. В центре её — Вечный огонь Славы и бронзовая надпись: «Имя твоё неизвестно, Подвиг твой бессмертен».
К созданию надписи на могиле Неизвестного солдата привлекли четырёх писателей: К.Симонова, С.Михалкова, М.Луконина и С.Смирнова. Они долго советовались, обсуждая и отвергая различные варианты, наконец, остановились на тексте Сергея Михалкова: «Имя его неизвестно, подвиг его бессмертен». Эти слова были одобрены с небольшой поправкой: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен».
12 декабря 1997-го к Могиле Неизвестного Солдата от Мавзолея Ленина был перенесен пост почетного караула №1, который несут военнослужащие Президентского полка. Смена караула происходит каждый час. В преддверии празднования 65-летия Победы памятник реконструировали — на это время Вечный огонь перенесли на Поклонную гору, в музей Великой Отечественной войны. Композицию дополнили стелой в честь 45 городов воинской славы, и 8 мая 2010 года обновленный мемориал открыли в присутствии президентов России, Белоруссии и Украины.
На месте скромного зеленоградского обелиска-"пирамидки" на 40-м километре Ленинградского шоссе вскоре был сооружён грандиозный монумент Защитникам Москвы. У подножия 16-метрового холма встали три остроконечных уступа как символическая преграда на пути к Москве. На одном из них — символическое изображение воина-освободителя, на другом — символ солдатской доблести — звездочка, на третьем слова: «1941 Здесь защитники Москвы, погибшие за Родину, остались навеки бессмертны». Братское захоронение находится под бронзовым венком.
На самом холме высится 40-метровый обелиск в форме трехгранного штыка, символического изображения основных родов войск: пехота, артиллерия, танкисты. Монумент открыли 24 июня 1974 года в годовщину Парада Победы на Красной площади.
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