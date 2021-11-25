Ещё не панфиловцы, но уже панфилята

Если бы жителей маленького городка Петровска, где родился в 1893 году и провёл своё детство Ваня Панфилов, спросили, кем станет мальчик, сколотивший из соседских ребят шайку «панфилят», они бы наверно сказали: «каторжником». Ну кто мог подумать, что из этого пострелёнка — сынишки отставного военного писаря выйдет генерал, командир дивизии и герой войны, что имя его станет нарицательным и войдет в историю?

Впрочем, преподаватель Петровского городского начального училища Николай Власов, пожалуй, не удивился бы такой судьбе ученика: «Среди этих детей мне особенно запомнился Ваня Панфилов, — писал он, — черноволосый, смуглый, как цыган, парнишка. Сообразительный и бойкий, порой даже какой-то отчаянный. Если в городе случался пожар, его ватага была тут как тут. Панфилова с друзьями можно было встретить в лесу, на речке Медведице, на сенокосе, на жатве. Во время забастовки железнодорожников в 1905 году „панфилята“ бегали к рабочим, были их связными».

Семья Вани еле сводила концы с концами. Отец Василий Захарович работал в конторе на железной дороге, мама Александра Степановна вела дом, растила ребятишек, у Вани был младший брат Дима и сестрёнка Липа. Но Ванюша был её любимцем, на его день рождения бывали и пироги, и жареный гусь. Вскоре после того, как Ваню отдали учиться на казённый счёт в городское трехклассное училище, мать умерла, и жизнь стала ещё тяжелее.