Почему «до смерти четыре шага»?

Сейчас в такое трудно поверить, но летом 1942 года на песню «В землянке» вдруг был объявлен негласный запрет. Цензуре «наверху» не понравилась фраза «до тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага». Песню объявили «упаднической», мол, она только «размагничивает советского человека». И вообще, как можно думать о любимой женщине, когда страна в опасности?

«Некоторым блюстителям фронтовой нравственности показалось, что строки «до тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага» — упаднические, разоружающие, — рассказывал Алексей Сурков. Просили и даже требовали про смерть вычеркнуть или отодвинуть её подальше от окопа. Но портить песню уже было поздно, она «пошла». А, как известно, из песни слова не выкинешь.

О том, что с песней «мудрят», дознались воюющие люди. В моём беспорядочном армейском архиве есть письмо, подписанное шестью гвардейцами-танкистами. Сказав несколько добрых слов по адресу песни и её авторов, танкисты пишут, что слышали, будто кому-то не нравится строчка «до смерти четыре шага»: «Напишите вы для этих людей, что до смерти четыре тысячи английских миль, а нам оставьте так, как есть, — мы-то ведь знаем, сколько шагов до неё, до смерти».

Откуда же взялись эти «четыре шага»? Оказывается, это вовсе не поэтическая вольность.

Во время войны существовало правило — передвигаться по минному полу на расстоянии не менее четырёх шагов друг от друга, чтобы в случае подрыва одного у других остался бы шанс уцелеть.

Между тем «оптимистичные» изменения в песню были внесены, как водится, без ведома автора, и спорное место стало звучать так:

Ты теперь далеко-далеко.

Между нами — леса и луга.

Мне дойти до тебя нелегко —

Все дороги пурга замела.

Переделку эту некоторые источники приписывают Константину Симонову, но вряд ли прославленный поэт опустился бы до «рифмы»: луга/замела.

Однако переделанный вариант фронтовики не приняли. «Ещё во время войны Ольга Берггольц рассказала мне один случай, — вспоминал Алексей Сурков. — Пришла она в Ленинграде на крейсер „Киров“. В кают-компании собрались офицеры крейсера и слушали радиопередачу; когда по радио была исполнена „В землянке“ с „улучшенным“ вариантом текста, раздались возгласы гневного протеста, и люди, выключив репродукторы, демонстративно спели песню в её подлинном тексте».