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Девять километров георгиевской ленты. Как в Зеленограде прошли акции «Рубеж славы» 05.05.2017 ZELENOGRAD.RU

С утра 5 мая в Зеленограде началась акция «Рубеж славы«, приуроченная к празднованию Дня Победы — 6-километровую георгиевскую ленту растянули от Ленинградского шоссе до Каменки. К участию в акции привлекли школьников и учителей целыми классами, приглашены и горожане — участвовать может каждый. После обеда свой «Рубеж славы» проведёт район Крюково: с автопробегом, 3-километровой лентой от Александровки до Каменки и пешим «Крюковским маршем» зеленоградского «Бессмертного Полка».

За событиями в городе наблюдают корреспонденты Zelenograd.ru, а также жители и автолюбители — кого-то удивляет необычный флешмоб и скопления детей вдоль дороги, кто-то вспоминает о празднике, а кто-то размышляет о патриотизме.

С 11 утра участники общегородского «Рубежа славы» растянули георгиевскую ленту от монумента павшим воинам в деревне Каменка, вдоль улицы Каменка, а затем Панфиловского проспекта в «новом» городе — до Привокзальной площади. Там в 11:00 состоялось торжественное возложение цветов к памятнику «Защитникам Москвы».

Маршрут ленты продолжался в «старом» городе после развязки Панфиловского проспекта и Солнечной аллеи, у корпуса 931. Ленту держат на руках вдоль Панфиловского проспекта до Монумента Славы на 40-м километре Ленинградского шоссе — точнее, до памятного знака «Рубеж обороны 1201-го стрелкового полка 354-й стрелковой дивизии» в 1 микрорайоне, чтобы не пересекать Ленинградское шоссе.

Ограничения движения на дорогах вводить не планировалось, как уточняли в префектуре — участники акции выстроились на тротуарах вдоль улиц. Лента прерывалась на пересечении с въездами в микрорайоны.

В 12:00 цветы и венки торжественно возложили к Монументу Славы на 40-км Ленинградского шоссе. Военные дали оружейный залп в честь праздника.

Тем временем в Александровке, у памятника на братской могиле, уже начался сбор участников автопробега — в том числе военной техники. Бронетехника прибыла из Москвы, тут содействие зеленоградским организаторам оказало Военно-техническое общество. Заранее об этом не объявляли, сделали сюрприз для участников и для горожан — особенно для жителей 16 и 20 микрорайона по улице Каменка, под окнами которой прошёл настоящий военный парад.

Автопробег стартовал после 14 часов в сторону Каменки и присоединился к пешему «Крюковскому маршу» зеленоградского «Бессмертного Полка».

Участники «Крюковского марша» после 13 часов собрались на улице Каменка, у Зеленоградского суда. В этом году впервые зеленоградцев открыто пригласили участвовать в пешем шествии с портретами родственников, воевавших или погибших на Великой Отечественной — с портретами «Бессмертного полка».

Официальный столичный марш «Бессмертного полка» пройдёт в Москве в День Победы, 9 мая, но не всем зеленоградцам удобно и по силам туда добираться.

Шествие в молчании прошло по одной стороне Каменки, отдавая дань памяти своим родным и близким. На другой стороне улицы выстроились школьники и даже малыши с георгиевской лентой. Их приветствовали и гудели автомобили, а дети отвечали криками и поднимали ленту на вытянутых руках. На специальном автотранспорте везли ветеранов. Автопробег и шествие запечатлели с воздуха операторы квадрокоптеров.

«Крюковский марш» закончился у монумента павшим воинам в деревне Каменка, где для участников и ветеранов организовали праздничный концерт.

Дети пели песни военных лет, мальчики-кадеты трогательно берегли цветы в руках, затянутых в белые перчатки. Состоялась минута молчания. Среди зрителей и выступавших были ветераны, прошедшие Великую отечественную войну, воины-афганцы, молодежные активисты, байкеры, общественники. А также простые зеленоградцы, вышедшие на «Рубеж славы» в этот день.

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Обсуждение
Николай Иванов
5 часов назад
Нет, конечно, патриотизм и еже с ним воспитывать надо... Но какой дурак придумал выстроить детей рядом с дорогой? Особенно на Панфиловском. Опытным, к сожалению, путем выяснилось, что ограждения эти от пешеходов на дороге, а не от машин на тротуаре.
нейман ольга
5 часов назад
Добавлю фото. 14 микрорайон. 5 мая 13.00

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