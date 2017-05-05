С утра 5 мая в Зеленограде началась акция «Рубеж славы«, приуроченная к празднованию Дня Победы — 6-километровую георгиевскую ленту растянули от Ленинградского шоссе до Каменки. К участию в акции привлекли школьников и учителей целыми классами, приглашены и горожане — участвовать может каждый. После обеда свой «Рубеж славы» проведёт район Крюково: с автопробегом, 3-километровой лентой от Александровки до Каменки и пешим «Крюковским маршем» зеленоградского «Бессмертного Полка».

За событиями в городе наблюдают корреспонденты Zelenograd.ru, а также жители и автолюбители — кого-то удивляет необычный флешмоб и скопления детей вдоль дороги, кто-то вспоминает о празднике, а кто-то размышляет о патриотизме.