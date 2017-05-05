С утра 5 мая в Зеленограде началась акция «Рубеж славы«, приуроченная к празднованию Дня Победы — 6-километровую георгиевскую ленту растянули от Ленинградского шоссе до Каменки. К участию в акции привлекли школьников и учителей целыми классами, приглашены и горожане — участвовать может каждый. После обеда свой «Рубеж славы» проведёт район Крюково: с автопробегом, 3-километровой лентой от Александровки до Каменки и пешим «Крюковским маршем» зеленоградского «Бессмертного Полка».
За событиями в городе наблюдают корреспонденты Zelenograd.ru, а также жители и автолюбители — кого-то удивляет необычный флешмоб и скопления детей вдоль дороги, кто-то вспоминает о празднике, а кто-то размышляет о патриотизме.
С 11 утра участники общегородского «Рубежа славы» растянули георгиевскую ленту от монумента павшим воинам в деревне Каменка, вдоль улицы Каменка, а затем Панфиловского проспекта в «новом» городе — до Привокзальной площади. Там в 11:00 состоялось торжественное возложение цветов к памятнику «Защитникам Москвы».
Маршрут ленты продолжался в «старом» городе после развязки Панфиловского проспекта и Солнечной аллеи, у корпуса 931. Ленту держат на руках вдоль Панфиловского проспекта до Монумента Славы на 40-м километре Ленинградского шоссе — точнее, до памятного знака «Рубеж обороны 1201-го стрелкового полка 354-й стрелковой дивизии» в 1 микрорайоне, чтобы не пересекать Ленинградское шоссе.
Ограничения движения на дорогах вводить не планировалось, как уточняли в префектуре — участники акции выстроились на тротуарах вдоль улиц. Лента прерывалась на пересечении с въездами в микрорайоны.
В 12:00 цветы и венки торжественно возложили к Монументу Славы на 40-км Ленинградского шоссе. Военные дали оружейный залп в честь праздника.
Тем временем в Александровке, у памятника на братской могиле, уже начался сбор участников автопробега — в том числе военной техники. Бронетехника прибыла из Москвы, тут содействие зеленоградским организаторам оказало Военно-техническое общество. Заранее об этом не объявляли, сделали сюрприз для участников и для горожан — особенно для жителей 16 и 20 микрорайона по улице Каменка, под окнами которой прошёл настоящий военный парад.
Автопробег стартовал после 14 часов в сторону Каменки и присоединился к пешему «Крюковскому маршу» зеленоградского «Бессмертного Полка».
Участники «Крюковского марша» после 13 часов собрались на улице Каменка, у Зеленоградского суда. В этом году впервые зеленоградцев открыто пригласили участвовать в пешем шествии с портретами родственников, воевавших или погибших на Великой Отечественной — с портретами «Бессмертного полка».
Официальный столичный марш «Бессмертного полка» пройдёт в Москве в День Победы, 9 мая, но не всем зеленоградцам удобно и по силам туда добираться.
Шествие в молчании прошло по одной стороне Каменки, отдавая дань памяти своим родным и близким. На другой стороне улицы выстроились школьники и даже малыши с георгиевской лентой. Их приветствовали и гудели автомобили, а дети отвечали криками и поднимали ленту на вытянутых руках. На специальном автотранспорте везли ветеранов. Автопробег и шествие запечатлели с воздуха операторы квадрокоптеров.
«Крюковский марш» закончился у монумента павшим воинам в деревне Каменка, где для участников и ветеранов организовали праздничный концерт.
Дети пели песни военных лет, мальчики-кадеты трогательно берегли цветы в руках, затянутых в белые перчатки. Состоялась минута молчания. Среди зрителей и выступавших были ветераны, прошедшие Великую отечественную войну, воины-афганцы, молодежные активисты, байкеры, общественники. А также простые зеленоградцы, вышедшие на «Рубеж славы» в этот день.
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